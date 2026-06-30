المانجا تصيب 4 أشخاص من أسرة واحدة بتسمم غذائي في سوهاج

شهد مركز طهطا شمال محافظة سوهاج، حالة من الاستنفار، بعدما أُصيبت أسرة مكونة من أربعة أفراد، بينهم طفل، باشتباه تسمم غذائي عقب تناولهم عصير مانجا داخل منزلهم بقرية بني عمار، ما استدعى نقلهم إلى المستشفى لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة.

تفاصيل الواقعة

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء الدكتور حسن عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا يفيد بوصول أربعة أشخاص من أسرة واحدة إلى مستشفى طهطا العام وهم:" منى س.م 35 عامًا، ومصطفى ع.م 18 عامًا، وأحمد ع.م 17 عامًا، والطفل محمود ع.م 9 سنوات"، جميعهم يقيمون بقرية بني عمار التابعة لمركز طهطا، وذلك بادعاء إصابتهم بأعراض تسمم غذائي عقب تناول عصير مانجا داخل منزلهم.

وعلى الفور، انتقلت الجهات المختصة لإجراء المعاينة والفحص، حيث كشفت التحريات الأولية أن المصابين تناولوا عصير مانجو يُشتبه في عدم صلاحيته، ما أدى إلى ظهور أعراض التسمم عليهم بصورة متقاربة، قبل نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وأكدت المصادر الطبية أن المصابين خضعوا للفحوصات اللازمة وتلقوا الرعاية الطبية داخل مستشفى طهطا العام، فيما تتابع الفرق الطبية حالتهم الصحية لحين استقرارها والاطمئنان عليهم.

وفي الوقت نفسه، باشرت الأجهزة الأمنية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما بدأت الجهات المختصة في فحص ملابسات الواقعة والتأكد من أسباب الإصابة، للوقوف على حقيقة ما حدث وما إذا كان العصير هو السبب المباشر في ظهور أعراض التسمم.