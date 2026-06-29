محافظ سوهاج يعتمد ترقية 2712 معلما وإخصائيا اعتبارا من يناير 2025م

أصدر اللواء طارق راشد محافظ سوهاج، اليوم، قرارا برقم 300 لسنة 2026م، والذي يتضمن ترقية 2712 "معلم/أخصائي" للوظيفة الأعلى المستحقة لكل منهم، والذين استوفوا الاشتراطات اللازمة للترقي، والبرامج التدريبية المعتمدة.

وباقي الاشتراطات المقررة للوظائف الأعلى المرقين إليها، طبقا للقانون 155 لسنة 2007 وتعديلاته، ولائحته التنفيذية.

محافظة سوهاج

وذلك على أن تسري ترقيتهم للوظيفة الأعلى اعتبارا من 1 يناير 2025، كما شمل القرار منح المعلمين والاخصائيين الذين تم ترقيتهم للوظيفة الأعلى بدل الاعتماد المقرر قانونا وعلاوة الترقية أسوة بزملائهم، اعتبارا من أول الشهر التالي لصدور القرار .

وأكد محافظ سوهاج حرصه على توفير كافة الأجواء الملائمة للمعلمين وجميع أطراف المنظومة التعليمية لضمان تقديم مستوى متميز ولائق لتطوير المنظومة التعليمية بسوهاج.