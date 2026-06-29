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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

نفسي أكون طبيب مشهور.. عبد الرحمن رأفت أول إعدادية سوهاج بالعلامة الكاملة

الاول على الشهادة الاعدادية بسوهاج
الاول على الشهادة الاعدادية بسوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

في مشهد رسم البهجة على وجوه أسرته ومعلميه وكل من عرفه، نجح الطالب عبد الرحمن رأفت في كتابة اسمه بحروف من نور في سجل المتفوقين بمحافظة سوهاج، بعدما حصد المركز الأول مكرر على مستوى المحافظة في الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2025/2026، محققًا المجموع الكامل 280 من 280 درجة، ليقدم نموذجًا ملهمًا يؤكد أن النجاح الحقيقي يبدأ بالإصرار وينتهي بتحقيق الأحلام.

تفوق غير مسبوق في نتيجة الشهادة الإعدادية بسوهاج

وجاء تفوق عبد الرحمن بالتزامن مع إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة سوهاج، ليصبح واحدًا من أبرز الأسماء التي تصدرت المشهد التعليمي هذا العام، بعدما تمكن من اجتياز جميع المواد الدراسية دون أن يفقد درجة واحدة، في إنجاز يعكس حجم الجهد الذي بذله طوال العام الدراسي.

وأكد الطالب المتفوق أن الوصول إلى المركز الأول لم يكن وليد الحظ أو المصادفة، وإنما جاء نتيجة خطة دقيقة اعتمد فيها على المذاكرة اليومية المنتظمة، حيث كان يخصص ما يقرب من 10 ساعات يوميًا للاستذكار، مع الحرص على تنظيم وقته، ومراجعة دروسه أولًا بأول، والابتعاد عن التراكم، وهو ما ساعده على دخول الامتحانات بثقة وهدوء.

وقال عبد الرحمن إن الطريق لم يكن سهلًا، لكنه كان مؤمنًا بأن كل ساعة يقضيها في المذاكرة تقربه خطوة من حلمه الكبير، مؤكدًا أن الالتزام والاستمرار هما مفتاحا النجاح، وأن التفوق لا يتحقق إلا لمن يملك الإرادة والعزيمة.

ولم يخف الطالب المتفوق تأثره الكبير بوالده، الذي يعمل أستاذًا بكلية الطب بجامعة سوهاج، مؤكدًا أنه يعتبره القدوة الأولى في حياته، وأنه يحلم بالسير على خطاه والالتحاق بكلية الطب، حتى يتمكن في المستقبل من ارتداء المعطف الأبيض وممارسة مهنة الطب، ليس فقط كوظيفة، وإنما كرسالة إنسانية لخدمة المرضى والمجتمع.

وأشار إلى أن دعم أسرته كان أحد أهم أسباب نجاحه، حيث وفرت له الأجواء المناسبة للمذاكرة، وشجعته باستمرار على الاجتهاد والثقة في قدراته، وهو ما منحه دافعًا قويًا للاستمرار حتى تحقيق هدفه.

ووجه عبد الرحمن رسالة إلى زملائه الطلاب، دعاهم فيها إلى عدم الاستسلام أمام أي صعوبات، مؤكدًا أن كل حلم يمكن الوصول إليه إذا صاحبه الاجتهاد والصبر، وأن النجاح ليس ضربة حظ، بل نتيجة طبيعية للعمل المتواصل والإيمان بالهدف.

وأضاف أن المحافظة على تنظيم الوقت والابتعاد عن التوتر والتركيز على الفهم قبل الحفظ كانت من أهم الأسرار التي ساعدته على تحقيق هذا الإنجاز، مشيرًا إلى أن كل طالب يستطيع الوصول إلى القمة إذا امتلك الإرادة الحقيقية.

ويضيف تفوق عبد الرحمن رأفت صفحة جديدة إلى سجل النجاحات التي يحققها أبناء محافظة سوهاج عامًا بعد آخر، ليصبح نموذجًا مشرفًا للشباب الطموح، ورسالة أمل لكل طالب بأن الأحلام الكبيرة تبدأ بخطوات صغيرة، وأن الاجتهاد الصادق قادر على أن يصنع الفارق، ويقود صاحبه إلى منصات التتويج، لتكون العلامة الكاملة بداية طريق نحو تحقيق حلم أكبر ينتظره في كلية الطب وخدمة المجتمع.

سوهاج أخبار محافظة سوهاج الشهادة الاعدادية نتيجة الشهادة الاعدادية الأول بالشهادة الإعدادية بسوهاج

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