في لفتة إنسانية.. محافظ سوهاج يوجه بتلبية طلب فتاة من ذوي الهمم وتوفير مصدر رزق لها

شهد اللقاء الأسبوعي للمواطنين بمحافظة سوهاج لفتة إنسانية، حيث استقبل اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، فتاة من ذوي الإعاقة السمعية، حرصت على الحضور لعرض طلبها في توفير فرصة عمل.

وعبر لغة الإشارة، نسجت المواطنة بيديها تفاصيل طلبها، معلنة عن رغبتها البسيطة في الحصول على فرصة عمل، أو توفير كشك تجاري يكون بمثابة مصدر رزق ثابت يعينها على متطلبات الحياة اليومية.

محافظة سوهاج

ومن جانبه وجه اللواء طارق راشد ، محمد أبو العجب، مسؤول ملف الإعاقة بالمحافظة، بسرعة التنسيق مع الأجهزة المعنية لدراسة حالتها وتلبية طلبها فوراً بما يضمن لها الدخل المناسب.

وفي لفتة تعكس الانضباط بجانب الإنسانية، أكد المحافظ أنه لا يجوز قانوناً وضع الأكشاك بجوار الأماكن الحيوية والخدمية كالمدارس والمستشفيات، مشدداً في الوقت ذاته على أن المحافظة ستوفر البديل المناسب واللائق للمواطنة في أسرع وقت.

يذكر أن اللقاء الجماهيري شهد تنظيماً كبيراً لدعم ذوي الهمم، بناءً على توجيهات مسبقة من المحافظ بتوفير عدد من مترجمي لغة الإشارة والمعاونين، لضمان وصول صوت كل مواطن من ذوي الإعاقات المختلفة وتلبية احتياجاتهم دون عوائق.