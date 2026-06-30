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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بعد رحيله المأساوي.. محافظ سوهاج ينعى رئيس قرية إدفا ويشيد بمسيرته

الفقيد
الفقيد
سوهاج _ أنغام الجنايني

خيم الحزن على محافظة سوهاج عقب الرحيل المفاجئ للأستاذ أحمد محمود خليل، رئيس الوحدة المحلية لقرية إدفا، والذي توفي متأثرًا بإصابته في واقعة مأساوية هزت الرأي العام، ليتقدم اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، بخالص العزاء إلى أسرته، مستذكرًا مسيرته في العمل المحلي وما عُرف عنه من إخلاص وتفانٍ في أداء واجبه.

محافظة سوهاج

وأصدر محافظ سوهاج بيانًا رسميًا نعى فيه الفقيد، معربًا عن بالغ الحزن والأسى لوفاته، ومؤكدًا أن المحافظة فقدت أحد كوادرها التنفيذية الذين عُرفوا بالكفاءة وحسن الأداء، داعيًا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يمن على أسرته وذويه بالصبر والسلوان.

وأشار المحافظ إلى أن الراحل كان نموذجًا للمسؤول المجتهد، وشهد له زملاؤه خلال سنوات عمله بالإخلاص والتفاني في خدمة المواطنين، حيث حرص على متابعة الملفات اليومية داخل نطاق عمله، والعمل على تلبية احتياجات الأهالي، وهو ما أكسبه احترام وتقدير كل من تعامل معه.

وجاءت كلمات النعي بعد ساعات من وقوع الحادث الذي أنهى حياة رئيس الوحدة المحلية لقرية إدفا، في واحدة من أكثر الوقائع إيلامًا بالمحافظة، بعدما تحولت خلافات عائلية حول الميراث إلى جريمة دامية داخل مسقط رأسه بمركز أخميم.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج قد تلقت إخطارًا بوصول أحمد محمود خليل إلى مستشفى سوهاج العام مصابًا بطلق ناري، إلا أنه فارق الحياة متأثرًا بإصابته رغم محاولات إسعافه.

وكشفت التحريات الأولية أن الواقعة نشبت إثر خلافات أسرية بين المجني عليه وشقيقه حول تقسيم الميراث، قبل أن تتطور إلى مشاجرة أطلق خلالها المتهم عيارًا ناريًا أصاب شقيقه إصابة قاتلة.

وعلى الفور، انتقلت قوات الشرطة إلى مكان الواقعة، وتمكنت من ضبط المتهم والسلاح المستخدم، فيما باشرت جهات التحقيق المختصة التحقيقات لكشف جميع ملابسات الحادث، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأثارت الواقعة حالة واسعة من الحزن بين أبناء قرية إدفا والعاملين بالإدارة المحلية في سوهاج، حيث نعى كثيرون الفقيد، مستذكرين ما قدمه خلال فترة عمله من جهود في خدمة المواطنين، قبل أن تنتهي رحلته بصورة مأساوية بسبب خلافات عائلية، لتترك الواقعة أثرًا بالغًا في نفوس كل من عرفه.

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