محافظ سوهاج يعقد اللقاء الجماهيري الأسبوعي لبحث مطالب المواطنين وحل مشكلاتهم

عقد اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، اليوم الثلاثاء، اللقاء الجماهيري الأسبوعي بديوان عام المحافظة، بحضور كمال سليمان، نائب المحافظ، والدكتور محمد حلمي، السكرتير العام المساعد للمحافظة، وعدد من وكلاء الوزارات ورؤساء الجهات التنفيذية.

جاء ذلك في إطار حرص المحافظة على تعزيز قنوات التواصل المباشر مع المواطنين والاستجابة لاحتياجاتهم ومطالبهم.

محافظة سوهاج

وشهد اللقاء حضورًا كثيفًا من المواطنين من مختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، حيث استمع المحافظ إلى عدد من الشكاوى والطلبات المتنوعة التي شملت توفير فرص عمل بالقطاع الخاص، وطلبات العلاج على نفقة الدولة، والحصول على المساعدات الاجتماعية ومعاشات "تكافل وكرامة"، بالإضافة إلى طلبات ترخيص الأكشاك، ودعم الأشخاص ذوي الإعاقة، وتيسير إجراءات التصالح في مخالفات البناء.

ووجّه محافظ سوهاج الجهات المختصة بسرعة دراسة جميع الطلبات المقدمة واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة، مع إعطاء الأولوية للحالات الإنسانية والأكثر احتياجًا، مؤكدًا أهمية المتابعة المستمرة لضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وأشار المحافظ إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتحسين جودة حياة المواطنين وتحقيق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات، لافتًا إلى أن العمل الميداني والاستماع المباشر لمطالب المواطنين يعدان من الركائز الأساسية لتحقيق التنمية والاستجابة الفورية لاحتياجات أبناء المحافظة.