قابيل وهابيل سوهاج.. كيف تحوّل الميراث لمأتم في بيت رئيس قرية إدفا؟

لم يكن أحد يتخيل أن ينتهي خلاف عائلي بين شقيقين إلى مشهد يكسوه السواد، وأن تتحول جلسات الحديث عن تقسيم الميراث إلى طلق ناري يطوي صفحة عمر كاملة، ويترك أسرة ممزقة بين قبر يستقبل أحد أبنائها، وسجن يضم الابن الآخر.

في محافظة سوهاج، لم تكن الواقعة مجرد جريمة قتل عادية، بل قصة إنسانية موجعة هزت مشاعر الأهالي، بعدما انتهت حياة أحمد محمود خليل، رئيس الوحدة المحلية لقرية إدفا، في لحظات مأساوية داخل مسقط رأسه بمركز أخميم؛ إثر خلافات أسرية على الميراث مع شقيقه، وفقًا لما كشفت عنه التحريات الأولية.

ماذا حدث؟

الرجل الذي اعتاد أن يبدأ يومه بمتابعة مصالح المواطنين، وإنجاز الملفات الخدمية داخل قريته، عاد هذه المرة إلى بلدته التي نشأ فيها، لكن النهاية جاءت مختلفة تمامًا، فداخل البيت الذي جمع أفراد الأسرة لسنوات، تحولت الكلمات إلى مشادة، ثم إلى إطلاق نار أنهى حياة شقيق، وبدد ما تبقى من روابط الأخوة.

وصل أحمد محمود خليل إلى مستشفى سوهاج العام مصابًا بطلق ناري، وحاول الأطباء إنقاذه، إلا أن الإصابة كانت قاتلة، ليفارق الحياة وسط صدمة أسرته وزملائه وكل من عرفه عن قرب، بعدما كان قبل ساعات يمارس عمله بصورة طبيعية.

ومع انتشار نبأ الوفاة، خيم الحزن على قرية إدفا والعاملين بالإدارة المحلية، حيث استعاد الجميع سيرة الرجل الذي عرف بين زملائه بحسن الخلق والاجتهاد في أداء عمله، بينما تحولت صفحات التواصل الاجتماعي إلى دفتر عزاء مفتوح، امتلأ بكلمات الرثاء والدعاء، في مشهد يعكس حجم التأثر برحيله.

الأجهزة الأمنية تحركت فور تلقي البلاغ، وانتقلت إلى موقع الواقعة، وتمكنت من ضبط المتهم والسلاح المستخدم، فيما باشرت جهات التحقيق استكمال الإجراءات القانونية، قبل أن تصدر قرارًا بحبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات، مع استمرار سماع أقوال الشهود وفحص جميع ملابسات القضية.

ولم يقتصر الحزن على الأهالي، إذ أصدر اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، بيان نعي رسمي، أكد خلاله أن المحافظة فقدت أحد كوادرها التنفيذية المخلصة، مشيدًا بما قدمه الراحل طوال سنوات عمله في خدمة المواطنين، ومتقدمًا بخالص العزاء إلى أسرته.