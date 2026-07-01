بلا كلمات .. لغة الإشارة تفتح باب الأمل لفتاة في لقاء محافظ سوهاج

في مشهد إنساني خطف الأنظار داخل ديوان عام محافظة سوهاج، لم تكن هناك كلمات تُقال، ولا صوت يعلو داخل قاعة اللقاء الجماهيري، لكن لغة الإشارة كانت كافية لتنقل حلم فتاة من ذوي الهمم، وتدفع الجهات التنفيذية إلى التحرك الفوري لتحقيقه.

خلال اللقاء الأسبوعي للمواطنين، وقفت الفتاة أمام اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، تحرك يديها بلغة الإشارة، معبرة عن أمنية بسيطة؛ فرصة عمل أو كشك صغير يوفر لها دخلًا ثابتًا يعينها على مواجهة أعباء الحياة، في مشهد حظي باهتمام الحاضرين.

ولم يستغرق الأمر سوى لحظات حتى وجه المحافظ محمد أبو العجب، مسؤول ملف الإعاقة بالمحافظة، بسرعة دراسة حالتها والتنسيق مع الجهات المختصة لتوفير مصدر رزق مناسب لها، مؤكدًا أن المحافظة ستعمل على اختيار موقع قانوني وملائم، موضحًا أن إقامة الأكشاك بجوار المدارس أو المستشفيات تخالف الضوابط، مع الالتزام بتوفير بديل مناسب في أسرع وقت.

ولم تكن هذه هي القصة الوحيدة داخل اللقاء، إذ شهدت القاعة موقفًا آخر حمل رسالة مختلفة، عندما وجه المحافظ بسرعة بحث طلب أحد الشباب الباحثين عن فرصة عمل، ليكلف الدكتور محمد حلمي، السكرتير العام المساعد، بمتابعة حالته على الفور.

وخلال دقائق، جمع السكرتير العام المساعد الشاب مع وكيلي وزارة العمل والتضامن الاجتماعي، وقال له: "يا علي.. جبتلك وكيلي العمل والتضامن"، مؤكدًا أن مديرية العمل ستوفر له فرصة مناسبة بالقطاع الخاص، فيما تتولى مديرية التضامن تقديم المساعدات اللازمة لحين استقرار ظروفه.

وحين حاول الشاب إثبات موقفه بالمستندات، جاء الرد الذي لاقى استحسان الحاضرين: "إحنا كلنا ثقة في المواطن اللي بيعرض مشكلته"، في رسالة عكست نهجًا يقوم على سرعة الاستماع، والثقة، والانتقال مباشرة إلى مرحلة الحل.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات محافظ سوهاج بتطوير منظومة اللقاءات الجماهيرية، مع منح ذوي الهمم اهتمامًا خاصًا، حيث تم توفير مترجمي لغة الإشارة ومعاونين متخصصين لضمان تواصلهم مع المسؤولين دون عوائق، حتى لا تقف الإعاقة حاجزًا أمام وصول مطالبهم.

وبين فتاة تحدثت بيديها، وشاب استعاد الأمل في دقائق، حمل لقاء الثلاثاء الجماهيري رسالة واضحة مفادها أن الاستجابة لا تحتاج إلى ضجيج، وأن أبسط الأحلام قد تبدأ من جلسة استماع حقيقية، تنتهي بقرار يمنح أصحابها فرصة جديدة للحياة.