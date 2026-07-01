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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

طب بيطري سوهاج يُعدم عجلًا مصابًا بديدان الساركوسيست

الحملة
الحملة
سوهاج _ أنغام الجنايني

في خطوة تعكس يقظة الأجهزة البيطرية وتشديد الرقابة على اللحوم المتداولة، نجحت مديرية الطب البيطري بمحافظة سوهاج في منع تداول عجل جاموسي غير صالح للاستهلاك الآدمي، بعدما كشفت أعمال الفحص البيطري إصابته الكاملة بديدان الساركوسيست، ليصدر قرار بإعدامه بالكامل قبل وصوله إلى الأسواق.

وجاءت الواقعة في إطار الحملات اليومية التي تنفذها إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم، تحت إشراف الدكتور أحمد حمدي، مدير مديرية الطب البيطري بسوهاج، لمتابعة أعمال الذبح داخل المجازر والتأكد من سلامة اللحوم حفاظًا على صحة المواطنين.

حملة مكبرة تقف كارثة

وبحسب ما أعلنته المديرية، فإن العجل الجاموسي، الذي بلغ وزنه نحو 250 كيلو جرامًا، خضع للكشف البيطري داخل مجزر بلصفورة، حيث تمكن الدكتور أسعد لحظي، مدير المجزر، من رصد علامات الإصابة بديدان الساركوسيست أثناء الفحص الروتيني.

وعلى الفور، تم إخطار إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم، ليتم تشكيل لجنة فنية برئاسة الدكتور وليد محمود، القائم بأعمال مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم، وعضوية الدكتور ريمون فايز، طبيب إدارة المجازر، وبمشاركة الدكتور أيمن عبدالعال من صندوق تكافل الجزارين، لإعادة فحص الحالة والتأكد من مدى انتشار الإصابة.

وأسفرت أعمال اللجنة عن ثبوت إصابة العجل بديدان الساركوسيست في جميع أنسجة اللحوم، وهو ما يعني عدم صلاحيته للاستهلاك الآدمي، ليتم اتخاذ القرار الفوري بإعدامه بالكامل وفقًا للاشتراطات البيطرية والقوانين المنظمة، مع تنفيذ عملية الإعدام داخل محرقة مجزر الصلعا، لضمان التخلص الآمن من الذبيحة ومنع تسرب أي جزء منها إلى الأسواق.

وأكدت مديرية الطب البيطري بسوهاج أن منظومة الرقابة على المجازر تعمل بصورة يومية من خلال لجان متخصصة للكشف على جميع الذبائح قبل السماح بتداولها، مشيرة إلى أن أي حالة يثبت عدم صلاحيتها يتم التعامل معها بكل حسم حفاظًا على الصحة العامة.

وشددت المديرية على استمرار حملات التفتيش والمتابعة داخل المجازر بمختلف مراكز المحافظة، واتخاذ الإجراءات القانونية والبيطرية اللازمة تجاه أي مخالفات، في إطار خطة الدولة لضمان وصول لحوم سليمة وآمنة إلى المواطنين، وتعزيز منظومة الرقابة الغذائية داخل محافظة سوهاج.

سوهاج أخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج عجل ديدان

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