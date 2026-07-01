أعمال طلابية تجسد إنجازات الجمهورية الجديدة في احتفال جامعة سوهاج بثورة 30 يونيو

تفقد الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، معرض البوسترات المشاركة في مسابقة أفضل بوستر عن المشروعات القومية بمحافظة سوهاج، إلى جانب البحوث الطلابية التي تناولت ثورة 30 يونيو وإنجازات الدولة المصرية والتي نظمتها إدارة رعاية الشباب المركزية.

وذلك ضمن فعاليات احتفال الجامعة بالذكرى الثالثة عشرة لثورة 30 يونيو، بحضور الدكتور حسين طه، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور احمد عاطف مدير ادارة رعاية الشباب وأعضاء هيئة التدريس والطلاب.

جامعة سوهاج

وأكد الدكتور حسان النعماني أن الجامعة تحرص على تنظيم مثل هذه المسابقات التي تسهم في تعزيز الوعي الوطني لدى الطلاب، وربطهم بما تحقق من إنجازات ومشروعات قومية في مختلف القطاعات.

واضاف أن ما قدمه الطلاب من بوسترات وبحوث يعكس مستوى متميزًا من الوعي والإبداع، ويؤكد اهتمامهم بقضايا وطنهم وقدرتهم على توظيف المعرفة والبحث العلمي في توثيق الإنجازات الوطنية.

وخلال جولته، استمع رئيس الجامعة إلى شرح من الطلاب المشاركين حول محتوى البوسترات والبحوث، والتي تناولت عددًا من المشروعات القومية والتنموية بالمحافظة، وأشاد بالأفكار الإبداعية وجودة التصميمات ومستوى الطرح العلمي.

من جانبه، أوضح الدكتور حسين، نائب رئيس الجامعة، أن المسابقة أتاحت للطلاب فرصة التعبير عن رؤيتهم للمشروعات القومية التي تشهدها محافظة سوهاج ومختلف محافظات الجمهورية، إلى جانب تناولهم لأبعاد ثورة 30 يونيو وأثرها في تحقيق الاستقرار ودفع مسيرة التنمية، مشيدًا بالمستوى العلمي والفني للأعمال المشاركة، والتي عكست روح الابتكار والقدرة على العرض والتحليل.

وقال الدكتور احمد عاطف ان المسابقة شهدت مشاركة واسعة من طلاب الجامعة وأبناء محافظة سوهاج، حيث تم الإعلان عن المسابقة مسبقًا بجميع كليات الجامعة، وكذلك عبر المنصات الإعلامية المختلفة، لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من المشاركين، وتم تسليم الاعمال 21 يوليو، تمهيدًا لتحكيم الأعمال وفق معايير علمية وفنية دقيقة، واختيار أفضل المشاركات وتكريم أصحابها.