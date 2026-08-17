ياسين مرعي يكشف كيف يدرس مهاجمي المنافسين

كشف ياسين مرعي، مدافع النادي الأهلي، عن الطريقة التي يستعد بها لمواجهة المهاجمين، مؤكدًا أنه يحرص على مشاهدة مباريات المنافسين ودراسة أسلوب كل مهاجم قبل مواجهته.

وقال مرعي: «أحاول دائمًا مشاهدة المباريات، كما تصلني أيضًا مقاطع فيديو تساعدني على دراسة طريقة لعب المهاجم الذي سأواجهه، لأن كل مهاجم لديه أسلوب مختلف».

وأضاف: «هناك مهاجم يفضل النزول لاستلام الكرة، وآخر يبحث دائمًا عن المساحة خلف المدافعين».

وأوضح مدافع الأهلي أن التعامل مع اختلاف أساليب المهاجمين من أصعب المهام بالنسبة للمدافعين، قائلًا: «لا تستطيع الاعتماد على أسلوب واحد في كل المباريات. يجب أن تبرمج نفسك على طريقة لعب المهاجم الذي ستواجهه».

وتابع: «إذا كان يريد النزول لاستلام الكرة، عليك أن تعرف إلى أي نقطة ستتبعه، وإذا كان يبحث عن المساحة خلفك، فيجب أن تكون مستعدًّا لذلك قبل حدوثه بخطوتين».