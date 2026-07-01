بعد فيديو أثار ضجة.. القبض على المتهم بالاعتداء على مسن في سوهاج

تحركت الأجهزة الأمنية بمحافظة سوهاج بسرعة لكشف ملابسات واقعة الاعتداء على مسن في أحد شوارع المحافظة، وذلك عقب تداول مقطع فيديو على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر شابًا يعتدي على رجل مسن بدعوى اتهامه بالتحرش بعدد من الفتيات، في مشهد أثار موجة كبيرة من الجدل والانقسام بين المتابعين.

ماذا حدث؟

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط الشاب الذي ظهر في الفيديو، وذلك عقب تقدم أسرة المسن ببلاغ رسمي تتهمه فيه بالتعدي على ذويهم والتشهير به، كما تضمن البلاغ اتهام السيدة التي قامت بتصوير الواقعة ونشرها عبر منصات التواصل الاجتماعي، معتبرين أن ما حدث ألحق أضرارًا بالغة بالمجني عليه وأسرته.

وأكدت مصادر أن المتهم يقيم بنجع النجار التابع لمركز سوهاج، ويخضع حاليًا للتحقيقات بدائرة قسم شرطة ثان سوهاج، حيث تباشر جهات التحقيق المختصة سماع أقواله، إلى جانب الاستماع لأقوال المجني عليه وأسرته، وشهود الواقعة، فضلًا عن فحص مقطع الفيديو المتداول للوقوف على جميع تفاصيل الحادث، والتأكد من حقيقة ما تم قبل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتسعى جهات التحقيق إلى كشف كافة الملابسات المحيطة بالواقعة، والوقوف على حقيقة الاتهامات التي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومدى صحتها، مع بحث ما إذا كان ما حدث يمثل اعتداءً خارج إطار القانون، أو تضمن نشر محتوى تسبب في الإساءة للمجني عليه قبل صدور أي نتائج رسمية بشأن الاتهامات المتداولة.

وأثارت الواقعة تفاعلًا واسعًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انقسمت الآراء بين مؤيد لما قام به الشاب بدعوى الدفاع عن الفتيات، وبين من رأى أن ما حدث يمثل تعديًا مرفوضًا، مؤكدين أن الفصل في مثل هذه الاتهامات يجب أن يكون من خلال الجهات المختصة، وليس عبر الاعتداء أو إصدار الأحكام في الشارع.

وتستكمل جهات التحقيق خلال الساعات المقبلة إجراءاتها، عقب الانتهاء من سماع أقوال جميع الأطراف وفحص الأدلة الفنية، تمهيدًا لاتخاذ ما تراه مناسبًا من قرارات قانونية وفقًا لما تسفر عنه التحقيقات.