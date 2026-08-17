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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

وفاة القارئ الشيخ خالد عبد السلام جمعة.. وتشييع الجثمان اليوم من مسجد السلام بأبو صير

وفاة القارئ الشيخ خالد عبد السلام جمعة
وفاة القارئ الشيخ خالد عبد السلام جمعة
عبد الرحمن محمد

توفي القارئ الشيخ خالد عبد السلام جمعة، وسط حالة من الحزن والأسى بين أفراد أسرته وذويه ومحبيه، الذين نعتوا الفقيد، داعين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته.

ومن المقرر أن تُقام صلاة الجنازة على الفقيد اليوم الاثنين 17 أغسطس 2026، من مسجد السلام بمنطقة أبو صير، على أن يُوارى جثمانه الثرى في مقابر أبو صير عقب الانتهاء من مراسم التشييع.

وسادت حالة من الحزن بين الأهالي ومحبي القارئ الراحل، معربين عن خالص تعازيهم لأسرته، ومقدمين الدعوات له بالرحمة والمغفرة، وأن يجعل الله قبره روضة من رياض الجنة، وأن يثبته عند السؤال.

كما دعا الأهالي الله سبحانه وتعالى أن يلهم أسرة الفقيد وذويه الصبر والسلوان، وأن يعينهم على فراقه، وأن يجزيه خيرًا عن أعماله، ويتقبله في رحمته الواسعة.

هل يصل ثواب قراءة القرآن للمتوفى؟

قال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأحد، أن فقدان الأبناء من أعظم الابتلاءات التي يمر بها الإنسان، إلا أن الصبر والاحتساب يرفعان الدرجات عند الله، مستشهدًا بما ورد في السنة النبوية من فضل من يصبر على هذا البلاء، وأن الله سبحانه وتعالى يعوضه خيرًا في الآخرة.

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بشّر من فقد ولده وصبر بما يُعرف بـ"بيت الحمد" في الجنة، حيث يقول الله تعالى لملائكته إذا قبضوا روح ولد عبده: "ماذا قال عبدي؟" فيقولون: حمدك واسترجع، فيقول: "ابنوا لعبدي بيتًا في الجنة وسموه بيت الحمد"، مؤكدًا أن هذا من أعظم صور التكريم الإلهي للصابرين.

وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء إلى أن ثواب الأعمال الصالحة يصل إلى الميت بإذن الله، وهو ما ذهب إليه جمهور من العلماء، خاصة من الحنفية والحنابلة، حيث يصل ثواب قراءة القرآن، والصدقة، والحج، والعمرة، بل وسائر النوافل إذا نواها الإنسان ووهب ثوابها للميت، فيكون ذلك نفعًا له ورفعة في درجاته.

وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء أن من يقرأ القرآن ويجد فيه مشقة أو يخطئ أثناء القراءة لا يُنقص ذلك من الأجر، بل قد يزيده، مستشهدًا بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران»، موضحًا أن ما تقوم به هذه السيدة من قراءة القرآن لابنها يصل إليه كاملًا بإذن الله، وعليها أن تواصل الدعاء له والاحتساب، فذلك من أعظم البر بعد الوفاة.

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