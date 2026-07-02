مياه سوهاج: نجاح تجربة تطوير المحطات النقالة وتوفير 10.2 مليون جنيه سنوياً

أعلن رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، اليوم الخميس، نجاح الشركة في تنفيذ أول تجربة عملية لتطوير محطات مياه الشرب النقالة ذات التصميم الجديد، بما يحقق وفراً سنوياً متوقعاً في تكاليف الطاقة الكهربائية والصيانة يبلغ نحو 10.2 مليون جنيه، إلى جانب إعادة استغلال مهمات ومعدات بقيمة إجمالية تصل إلى 15.7 مليون جنيه عند تعميم التجربة على كافة المحطات المماثلة.

وقال رئيس مياه سوهاج، في بيان اليوم الخميس، إن التجربة تأتي في إطار استراتيجية الشركة للارتقاء بكفاءة منظومة مياه الشرب، وتبني الحلول الهندسية المبتكرة لتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، موضحاً أن التجربة استهدفت الاستغناء عن طلمبات مرحلة الوسيط بمحطات مياه الشرب النقالة، وذلك بعد إجراء القياسات والدراسات الفنية والهيدروليكية وتحليل مؤشرات الأداء للتأكد من الحفاظ على جودة المياه المنتجة واستقرار التشغيل وتحقيق الجدوى الفنية والاقتصادية.

وأضاف عبد الغفار، أن نتائج الدراسات أثبتت نجاح الفكرة في تحقيق جميع المستهدفات الفنية، ورفع كفاءة المحطات، وخفض استهلاك الطاقة الكهربائية، وتقليل تكاليف التشغيل والصيانة، دون التأثير على جودة المياه المنتجة أو الطاقة التصميمية للمحطات.

من جانبه، أوضح مدير الإدارة العامة لمحطات مياه الشرب بقطاع التشغيل والصيانة بالشركة، المهندس محمد جلال، أن التجربة جرى تنفيذها بالكامل بواسطة العاملين بالشركة بتكلفة بلغت 100 ألف جنيه، وأسفرت عن الاستغناء عن مهمات بقيمة 465 ألف جنيه، تشمل طلمبات ومحابس ومواسير سيتم إعادة استخدامها كقطع غيار للمحطات، فضلاً عن تحقيق وفر سنوي يقدر بنحو 300 ألف جنيه في تكاليف الطاقة والصيانة.

وأضاف جلال، أن مياه سوهاج بدأت بالفعل تعميم التجربة على مرحلتين؛ تشمل الأولى تنفيذ المشروع في 16 محطة بتكلفة 3.4 مليون جنيه، لتحقق وفراً في قيمة المهمات يبلغ 10.6 مليون جنيه، إلى جانب وفر سنوي يقدر بـ6.9 مليون جنيه. فيما تشمل المرحلة الثانية تنفيذ المشروع في 10 محطات بتكلفة 2.7 مليون جنيه، مع تحقيق وفر في قيمة المهمات يبلغ 5.1 مليون جنيه، ووفر سنوي في تكاليف الطاقة والصيانة يقدر بنحو 3.3 مليون جنيه.