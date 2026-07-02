نائب محافظ سوهاج يتابع امتحانات الثانوية العامة والخدمات في ساقلتة وأخميم

في إطار توجيهات اللواء طارق راشد محافظ سوهاج، بالمتابعة الميدانية المستمرة لمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والوقوف على انتظام سير العمل بمختلف القطاعات.

أجرى كمال سليمان نائب محافظ سوهاج، اليوم، جولة ميدانية بمركزي ساقلتة وأخميم، لمتابعة انتظام أعمال امتحانات الثانوية العامة، ومستوى الخدمات بالشارع، وسير العمل بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين.

بحضور علاء شعرواي رئيس مركز ومدينة ساقلتة، وعلي بهنس رئيس مركز ومدينة أخميم.

محافظة سوهاج

واستهل نائب المحافظ جولته بتفقد محيط لجان امتحانات الثانوية العامة بمدرسة الشهيد محمد جمال الإعدادية ومدرسة الثانوية بنات بمدينة ساقلتة، حيث اطمأن على انتظام سير الامتحانات، وتوفير الأجواء المناسبة والهادئة للطلاب.

والتأكد من رفع جميع الإشغالات بمحيط اللجان، بما يسهم في توفير المناخ الملائم لأداء الامتحانات، كما تابع مدى الالتزام بالتعليمات المنظمة لأعمال اللجان، بما يضمن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

كما قام نائب المحافظ بجولة تفقدية بعدد من شوارع مدينة ساقلتة، لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث شملت الجولة المرور على عدد من المحال التجارية للتأكد من الالتزام بالضوابط المنظمة.

ومتابعة جهود إزالة الإشغالات التي تعوق حركة المواطنين، إلى جانب الوقوف على مستوى النظافة العامة، موجهاً باستمرار حملات رفع المخلفات وتحسين مستوى النظافة والتجميل للحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة.

واختتم "سليمان" جولته بتفقد المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمجلس مدينة أخميم، حيث تابع انتظام سير العمل، ونسب الإنجاز بملفات التصالح على مخالفات البناء.

والإعلانات، وتراخيص المحال العامة، واستمع إلى شرح حول معدلات الأداء وآليات تقديم الخدمات للمواطنين، موجهاً بسرعة إنجاز الطلبات، وتبسيط الإجراءات، والالتزام بأعلى معايير الجودة والدقة في تقديم الخدمات، بما يحقق رضا المواطنين.

وأكد نائب محافظ سوهاج استمرار الجولات الميدانية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات اللواء طارق راشد محافظ سوهاج، لمتابعة انتظام امتحانات الثانوية العامة.

والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق الانضباط بالشارع، والحفاظ على المظهر الحضاري اللائق بجميع أنحاء المحافظة.