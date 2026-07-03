محافظ سوهاج يوجه بإنشاء مطلع ومنزل "النغاميش" على محور دار السلام لتسهيل حركة المواطنين

في إستجابة سريعة لمطالب المواطنين وبناءً على ما رصدته وحدة الرصد الإعلامي بالمحافظة، وجه اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دار السلام، بالبدء الفوري في إنشاء مطلع ومنزل لقرية النغاميش يربطها بمحور دار السلام الجديد بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية.

محافظة سوهاج

وأكد المحافظ أن هذا التوجيه يأتي في إطار حرص المحافظة على تيسير حركة سير المواطنين على الطرق العامة، وتسهيل حركة المرور لأهالي القرية، وربطها بالمدينة والقرى المجاورة عبر المحور؛ بما يضمن توفير الوقت والجهد على مستخدمي الطريق.

وقد عاينت اللجنة المختصة الموقع لبدء التنفيذ، بحضور ممثلين عن الهيئة العامة للطرق والكباري بسوهاج، ومسؤول الطرق بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دار السلام و تم وضع العلامات الأرشادية، هذا و شهد تفقد الموقع النائب عبد اللطيف أبو الشيخ، عضو مجلس النواب عن مركز ومدينة دار السلام.