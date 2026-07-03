جريمة تهز سوهاج.. عامل ينهي حياة شقيقه ونجليه ويلقي جثامينهم في النيل

شهدت محافظة سوهاج، واحدة من أبشع الجرائم الأسرية، في قرية العوامية التابعة لمركز ساقلتة شرق المحافظة واقعة مأساوية راح ضحيتها أب ونجلاه، على يد شقيق الأب، قبل أن يُقدم المتهم على التخلص من الجثامين بإلقائها في مياه نهر النيل، في جريمة أثارت حالة من الصدمة والحزن بين الأهالي.

وبحسب المعلومات الأولية، تلقت الأجهزة الأمنية بسوهاج بلاغًا يفيد باختفاء ثلاثة أشخاص في ظروف غامضة، قبل أن تكشف التحريات الأولية عن الاشتباه في تعرضهم لجريمة قتل، حيث تشير المعلومات إلى أن المتهم هو شقيق رب الأسرة.

والذي أقدم على إنهاء حياة شقيقه ونجليه، ثم تخلص من الجثامين بإلقائها في مياه النيل في محاولة لإخفاء معالم الجريمة.

ماذا حدث؟

وعلى الفور، انتقلت القيادات الأمنية وضباط المباحث إلى موقع البلاغ، كما تم الدفع بقوات الإنقاذ النهري، التي بدأت أعمال البحث والتمشيط في المنطقة، بالتزامن مع تكثيف التحريات لكشف ملابسات الواقعة والوقوف على الدوافع الحقيقية وراء ارتكابها.

وفرضت الأجهزة الأمنية كردونًا بمحيط موقع الحادث، فيما باشرت فرق البحث الجنائي جمع المعلومات وسماع أقوال الشهود وأفراد الأسرة، إلى جانب فحص العلاقات والخلافات التي قد تكون وراء ارتكاب الجريمة، في الوقت الذي تواصل فيه فرق الإنقاذ جهودها لانتشال الجثامين واستكمال الإجراءات القانونية.

وسادت حالة من الذهول بين أهالي قرية العوامية، الذين تجمعوا بمحيط موقع الواقعة، وسط حالة من الحزن الشديد، خاصة أن الجريمة وقعت بين أفراد أسرة واحدة، في مشهد وصفه الأهالي بأنه غير مسبوق داخل القرية.

ولا تزال الأجهزة الأمنية تواصل جهودها لكشف جميع تفاصيل الواقعة، فيما لم تُعلن حتى الآن الأسباب الرسمية التي دفعت المتهم إلى ارتكاب الجريمة، كما تتم التحقيقات على نطاق واسع للوقوف على كافة الملابسات، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتواصل جهات التحقيق مباشرة أعمالها فور اكتمال التحريات وانتشال الجثامين، فيما تبقى الدوافع الحقيقية للجريمة قيد الفحص، في انتظار ما ستكشف عنه التحقيقات الرسمية خلال الساعات المقبلة.