قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب: تخليت عن 400 ألف دولار راتبي السنوي.. خدمة البلاد أهم من المال
إيران تبدأ الاستعدادات لمراسم تشييع علي خامنئي
ترامب يدافع عن الحرب على إيران: عملية لنزع قدراتها النووية
سعر أقل دولار في البنوك الآن
الأهلي وأزمة عقد زيزو.. جلسة حاسمة بعد عودة اللاعب من المونديال
حسام حسن: نمثل مصر والعرب وأفريقيا في مواجهة أستراليا
جريمة تهز سوهاج.. عامل ينهي حياة شقيقه ونجليه ويلقي جثامينهم في النيل
التفاصيل الكاملة لمشادة إبراهيم حسن مع أحد أفراد الأمن في أمريكا
قرار عاجل من فيفا بشأن قضايا الزمالك
صلاح جاهز.. 14 تصريحا ناريا لحسام حسن قبل مواجهة أستراليا في المونديال
حسام حسن: نلعب كرة القدم وليس الرجبي.. ولا نقلق من أطوال أستراليا
السفير يوسف زادة: مصر بذلت جهودًا كبيرة لدفع مسار السلام في غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جريمة تهز سوهاج.. عامل ينهي حياة شقيقه ونجليه ويلقي جثامينهم في النيل

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
سوهاج _ أنغام الجنايني

شهدت محافظة سوهاج، واحدة من أبشع الجرائم الأسرية، في قرية العوامية التابعة لمركز ساقلتة شرق المحافظة واقعة مأساوية راح ضحيتها أب ونجلاه، على يد شقيق الأب، قبل أن يُقدم المتهم على التخلص من الجثامين بإلقائها في مياه نهر النيل، في جريمة أثارت حالة من الصدمة والحزن بين الأهالي.

وبحسب المعلومات الأولية، تلقت الأجهزة الأمنية بسوهاج بلاغًا يفيد باختفاء ثلاثة أشخاص في ظروف غامضة، قبل أن تكشف التحريات الأولية عن الاشتباه في تعرضهم لجريمة قتل، حيث تشير المعلومات إلى أن المتهم هو شقيق رب الأسرة.

والذي أقدم على إنهاء حياة شقيقه ونجليه، ثم تخلص من الجثامين بإلقائها في مياه النيل في محاولة لإخفاء معالم الجريمة.

ماذا حدث؟

وعلى الفور، انتقلت القيادات الأمنية وضباط المباحث إلى موقع البلاغ، كما تم الدفع بقوات الإنقاذ النهري، التي بدأت أعمال البحث والتمشيط في المنطقة، بالتزامن مع تكثيف التحريات لكشف ملابسات الواقعة والوقوف على الدوافع الحقيقية وراء ارتكابها.

وفرضت الأجهزة الأمنية كردونًا بمحيط موقع الحادث، فيما باشرت فرق البحث الجنائي جمع المعلومات وسماع أقوال الشهود وأفراد الأسرة، إلى جانب فحص العلاقات والخلافات التي قد تكون وراء ارتكاب الجريمة، في الوقت الذي تواصل فيه فرق الإنقاذ جهودها لانتشال الجثامين واستكمال الإجراءات القانونية.

وسادت حالة من الذهول بين أهالي قرية العوامية، الذين تجمعوا بمحيط موقع الواقعة، وسط حالة من الحزن الشديد، خاصة أن الجريمة وقعت بين أفراد أسرة واحدة، في مشهد وصفه الأهالي بأنه غير مسبوق داخل القرية.

ولا تزال الأجهزة الأمنية تواصل جهودها لكشف جميع تفاصيل الواقعة، فيما لم تُعلن حتى الآن الأسباب الرسمية التي دفعت المتهم إلى ارتكاب الجريمة، كما تتم التحقيقات على نطاق واسع للوقوف على كافة الملابسات، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتواصل جهات التحقيق مباشرة أعمالها فور اكتمال التحريات وانتشال الجثامين، فيما تبقى الدوافع الحقيقية للجريمة قيد الفحص، في انتظار ما ستكشف عنه التحقيقات الرسمية خلال الساعات المقبلة.

سوهاج أخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج قتل ساقلتة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

امتحانات الثانوية العامة

من النماذج الاسترشادية|أول رد من التعليم على شكاوى صعوبة امتحان كيمياء الثانوية العامة

سعر الذهب

1400 جنيه.. قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

وزير التربية والتعليم

بعد كثرة الشكاوى| بيان عاجل من التعليم بشأن امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2026

وزير التربية والتعليم

التعليم تنفي تشكيل لجنة لإعادة النظر في امتحان كيمياء الثانوية العامة بعد شكاوى الطلاب

تيتي ينجي

مهاجم أستراليا يعتنق الإسلام قبل مواجهة مصر بكأس العالم 2026

امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2026

إجابات امتحان الكيمياء 2026 لطلاب الثانوية العامة .. معلم يحسم الجدل

أسعار السجائر

الـ LM بكام؟.. أسعار السجائر الشعبي والمستوردة اليوم الخميس 2 يوليو 2026 في مصر

جثة

محلتش في الكيمياء.. مصرع طالبة ألقت نفسها من الطابق السادس بأسيوط

ترشيحاتنا

نيكول سابا

سعر فستان نيكول في عيد ميلادها يثير الجدل

الفاصوليا الخضراء

طريقة عمل طاجن الفاصوليا الخضراء

السرطان

فاكهة صيفية تحمي من الضغط المرتفع والسرطان.. تعرف عليها

بالصور

أحمد ماجد يحتفل بزفافه بحضور الأهل والأصدقاء المقربين

حفل زفاف احمد ماجد
حفل زفاف احمد ماجد
حفل زفاف احمد ماجد

مستوحاة من عالم الموضة.. هاندا أرتشيل تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة

هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل

ليست عدوة الرجيم.. كيف تتناول البطاطس بدون زيادة في الوزن؟

لماذا لا تسبب البطاطس زيادة الوزن؟
لماذا لا تسبب البطاطس زيادة الوزن؟
لماذا لا تسبب البطاطس زيادة الوزن؟

يقلل خطر الإصابة بالخرف.. نظام غذائي يحمي الجسم من الالتهابات

نظام غذائي يقلل إلتهابات الجسم ويمنع الإصابة بالخرف
نظام غذائي يقلل إلتهابات الجسم ويمنع الإصابة بالخرف
نظام غذائي يقلل إلتهابات الجسم ويمنع الإصابة بالخرف

فيديو

أغنية ليلة ورا ليلة

ليلة ورا ليلة تتصدر يوتيوب.. رامي جمال وسعد لمجرد يتجاوزان المليون مشاهدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب: أنتى أصلا فاهمة كورة!

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: تفاهم أمريكا إيران.. أوقف الحرب ومدد الأزمات!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام يكتب: الملك نفر حتب الثالث

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: في ذكرى 30 يونيو.. مصر أقوى بوحدة شعبها

محمود عشيش

محمود عشيش يكتب: ذكرى 30 يونيو.. حكاية وطن وإرادة شعب

المزيد