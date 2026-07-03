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ضبط المتهم بقتـ.ل شقيقه ونجليه وإلقاء الجثامين في النيل بـ سوهاج
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

ضبط المتهم بقتـ.ل شقيقه ونجليه وإلقاء الجثامين في النيل بـ سوهاج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
سوهاج _ أنغام الجنايني

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، في إلقاء القبض على المتهم بارتكاب واحدة من أبشع الجرائم الأسرية التي شهدتها المحافظة خلال الساعات الماضية، بعد اتهامه بقتل شقيقه ونجلي شقيقه داخل مركب نيلي بقرية العوامية التابعة لمركز ساقلتة، ثم التخلص من جثامينهم بإلقائها في مياه نهر النيل في محاولة لإخفاء معالم الجريمة.

تفاصيل الواقعة

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء الدكتور حسن عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، بلاغًا يفيد بوقوع جريمة قتل مروعة بدائرة مركز ساقلتة، وعلى الفور انتقلت القيادات الأمنية وضباط إدارة البحث الجنائي إلى موقع البلاغ، وتم فرض كردون أمني، بينما بدأت فرق الإنقاذ النهري أعمال البحث والتمشيط في مجرى النيل.

وكشفت التحريات الأولية أن الضحايا هم أب ونجلاه، لقوا مصرعهم إثر إصابتهم بأعيرة نارية أثناء تواجدهم على متن مركب في نهر النيل

 فيما أشارت التحريات إلى تورط شقيق المجني عليه، ويعمل عاملًا، في ارتكاب الجريمة، بعدما أطلق عليهم وابلاً من الأعيرة النارية، قبل أن يتخلص من الجثامين بإلقائها في مياه النيل.

وعقب تقنين الإجراءات، كثفت الأجهزة الأمنية جهودها لتحديد مكان اختباء المتهم، وتمكنت في وقت قياسي من ضبطه، واقتياده إلى ديوان المركز، حيث يجري استجوابه للوقوف على ملابسات الواقعة، فيما تواصل جهات التحقيق مواجهته بما أسفرت عنه التحريات وأقوال الشهود.

وفي الوقت نفسه، واصلت قوات الإنقاذ النهري عمليات البحث لانتشال الجثامين، بالتزامن مع استكمال فريق البحث الجنائي جمع الأدلة وفحص مسرح الجريمة وسماع أقوال الشهود، للوقوف على جميع تفاصيل الواقعة والدافع الحقيقي وراء ارتكابها.

وأشارت المعلومات الأولية إلى أن خلافات عائلية كانت وراء الجريمة، إلا أن جهات التحقيق لا تزال تستكمل أعمالها للتأكد من كافة الملابسات، وبيان الأسباب التي دفعت المتهم إلى إنهاء حياة شقيقه ونجليه بهذه الطريقة المأساوية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تواصل النيابة العامة مباشرة التحقيقات، مع استمرار جهود الأجهزة الأمنية لاستكمال جميع جوانب القضية، تمهيدًا لإحالة المتهم إلى جهات التحقيق المختصة.

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