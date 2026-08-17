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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

فرنسا تخصص 12 مليون يورو لمساعدة المقاطعتين المتضررتين من حرائق الغابات

رئيس الوزراء الفرنسي
رئيس الوزراء الفرنسي
أ ش أ

أعلن رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو، اليوم /الاثنين/، تخصيص 12 مليون يورو لمساعدة مقاطعتي جيروند ولاند، جنوب غربي البلاد، اللتين تضررتا بشكل خاص من حرائق الغابات.

وأوضح لوكورنو - خلال مؤتمر صحفي في ختام زيارة إلى إقليم جيروند برفقة ستة وزراء - أن 10 ملايين يورو ستخصص لمقاطعة جيروند، التي اجتاح فيها حريق هائل نحو 42 ألف هكتار، فيما ستخصص مليونا يورو لمقاطعة لاند، وفقًا لرئاسة الوزراء الفرنسية.

وأكد رئيس الوزراء أن هذه المساعدات متاحة اعتبارًا من الآن، بما يتيح للسلطات المحلية بدء أعمال إعادة الإعمار دون تأخير، ووضع خطة لتعافي المناطق المتضررة، مشيرًا إلى أهمية التضامن بين المناطق، في ظل تعرض السلطات المحلية لاختبار صعب جراء الحرائق.

كما أعلن لوكورنو أن الحكومة ستمنح الشركات المتضررة تسهيلات في سداد الاشتراكات الاجتماعية من خلال تأجيل دفع الرسوم لمدة ثلاثة أشهر، وينطبق هذا الإجراء أيضًا على ضريبة الملكية العقارية بالنسبة إلى الشركات التي تم إجلاؤها بسبب الحرائق.

وأضاف أن الدولة ستتكفل بسداد ضريبة الملكية العقارية نيابة عن هذه الشركات، موضحًا أن هذا الإعفاء الضريبي يتطلب اعتماده من خلال مشروع قانون المالية.

وفيما يتعلق بالمساكن المتضررة، أعلن لوكورنو أن أصحاب المنازل التي دمرتها الحرائق سيتمكنون من الحصول سريعًا على تراخيص لإعادة بنائها بالشكل نفسه، مؤكدًا أن الحكومة ستعمل على إصدار تراخيص إعادة البناء في غضون شهر على أقصى تقدير، وربما خلال فترة أقصر.

كما أعلن رئيس الوزراء زيادة الأموال المخصصة للسلطات المحلية لتوفير مساكن طارئة لمن اضطروا إلى إخلاء منازلهم.

وحذّر لوكورنو شركات التأمين من التقاعس عن تعويض المتضررين من الحريق الكبير الذي اجتاح جيروند، مؤكدًا أنه سيكشف أسماء الشركات التي ستتعاون في تعويض الضحايا، وكذلك الشركات التي لن تتعامل مع الملف على النحو المطلوب.

وكان لوكورنو قد توجه، اليوم /الاثنين/، إلى جيروند برفقة ستة وزراء، للقاء المسؤولين المنتخبين وممثلي المنطقة التي تضررت بشدة من حرائق يوليو الماضي، فيما تم احتواء الحريق الذي اندلع في مقاطعة لاند بعد أن أتى على نحو 1700 هكتار، وتسبب في إجلاء مئات الأشخاص.

يشار إلى أن مقاطعة جيروند شهدت أكبر حريق من حيث المساحة في فرنسا منذ عام 1949، حيث التهمت النيران 42 ألف هكتار، ودُمر نحو 200 منزل، كما تم إجلاء أكثر من 220 ألفًا من السكان والسياح.


 

رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو حرائق الغابات

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