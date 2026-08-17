وزير الخارجية يبحث هاتفياً مع نظيره الكويتي العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية

جرى اتصال هاتفي بين د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، و الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، وزير خارجية دولة الكويت الشقيقة، اليوم الاثنين ١٧ أغسطس، وذلك في إطار التشاور والتنسيق المستمر بين البلدين الشقيقين بشأن العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع الإقليمية.

أشاد الوزيران بعمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع مصر والكويت، وما تشهده من تطور متنامٍ في مختلف المجالات، مؤكدين الحرص المشترك على مواصلة تعزيز أطر التعاون الثنائي والبناء على الزخم القائم في العلاقات، بما يحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

وتبادل الوزيران الرؤى إزاء التطورات المرتبطة بالمنطقة، حيث أكدا أهمية تكثيف الجهود الرامية إلى خفض التصعيد واحتواء التوترات في المنطقة، وضرورة العودة إلى مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران باعتبارها أساساً لاستئناف المسار الدبلوماسي والتوصل إلى تسوية مستدامة تسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي. كما شددا على أهمية احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها ومبادئ حسن الجوار، وصون أمن وسلامة وحرية الملاحة الدولية.

كما تناول الاتصال مستجدات القضية الفلسطينية والأوضاع في قطاع غزة، حيث أكد الوزيران أهمية استكمال تنفيذ استحقاقات المرحلة الأولى من خطة الرئيس ترامب للسلام وفقاً لخارطة الطريق المعلن عنها، والمضي قدماً في تنفيذ المرحلة الثانية، بما يسهم في تثبيت الاستقرار وتحسين الأوضاع الإنسانية وتهيئة الظروف للتعافي المبكر وإعادة الإعمار. كما جددا التأكيد على ضرورة التوصل إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.