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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الخارجية يستقبل نقيب الصحفيين ويشيد بالدور الوطني للصحافة المصرية

وزير الخارجية يستقبل نقيب الصحفيين ويشيد بالدور الوطني للصحافة المصرية
وزير الخارجية يستقبل نقيب الصحفيين ويشيد بالدور الوطني للصحافة المصرية
فرناس حفظي

استقبل د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يوم الإثنين ١٧ أغسطس،  خالد البلشي نقيب الصحفيين، بحضور محمد الشاذلى رئيس لجنة الشئون العربية والخارجية بالنقابة، لبحث آفاق التعاون المشترك وتعزيز التواصل مع الصحافة الوطنية.

أشاد الوزير عبد العاطي بالدور المحوري لنقابة الصحفيين في الدفاع عن القضايا والمصالح الوطنية ونشر الوعي حول التحديات التي تواجه الدولة المصرية، مؤكداً الحرص على مواصلة تعزيز أطر التعاون والتنسيق المؤسسي بين وزارة الخارجية ونقابة الصحفيين بما يسهم في إطلاع الرأي العام على محددات السياسة الخارجية المصرية ومواقفها إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية.

وتطرق اللقاء إلى الدور الهام الذي تضطلع به نقابة الصحفيين والمؤسسات الصحفية والإعلامية الوطنية في تسليط الضوء على ما تشهده الدولة المصرية من جهود وإنجازات في مختلف المجالات، ونقل صورة موضوعية وواعية عن التحديات والمخاطر المحيطة بها، بما يسهم في تعزيز وعي الرأي العام ودعم الجهود الرامية إلى صون المصالح الوطنية وترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة.

من جانبه، ثمن نقيب الصحفيين التعاون القائم مع وزارة الخارجية والحرص على تعزيز التواصل مع النقابة، معرباً عن التطلع إلى توسيع مجالات التعاون المشترك خلال المرحلة المقبلة. وتم الإتفاق على تنظيم فعاليات ولقاءات وجلسات تثقيفية دورية تستعرض محددات السياسة الخارجية المصرية ومواقفها إزاء القضايا الإقليمية والدولية، فضلاً عن تنفيذ برامج مشتركة في مجالات التدريب وبناء القدرات.

وزير الخارجية مع نقيب الصحفيين 


وفى ختام اللقاء، أهدى نقيب الصحفيين درع النقابة للسيد وزير الخارجية تقديراً للدور المحوري الذي تقوم به وزارة الخارجية ومختلف قطاعاتها في تعزير المصالح المصرية وتقديم الخدمات القنصلية، وتعزيز جسور الثقة والتواصل مع مؤسسات المجتمع المدني والنقابات المهنية.

بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي خالد البلشي محمد الشاذلى رئيس لجنة الشئون العربية

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