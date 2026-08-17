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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير خارجية فرنسا: نواجه حرائق غابات غير مسبوقة .. ونشكر الدول المساهمة في جهود الإطفاء

وزير خارجية فرنسا: نواجه حرائق غابات غير مسبوقة .. ونشكر الدول المساهمة في جهود الإطفاء
وزير خارجية فرنسا: نواجه حرائق غابات غير مسبوقة .. ونشكر الدول المساهمة في جهود الإطفاء
أ ش أ

قال وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو ، إن بلاده تواجه هذا الصيف حرائق غابات على نطاق غير مسبوق، معربًا عن شكره للدول التي ساهمت في جهود مكافحة الحرائق.

وكتب بارو، عبر حسابه على منصة «إكس»، اليوم الاثنين، «أتوجه بخالص الشكر إلى ألمانيا، وأستراليا، وبلجيكا، وكرواتيا، وليتوانيا، ولوكسمبورج، والبرتغال، والجمهورية التشيكية، ورومانيا، وصربيا، وسلوفاكيا، والسويد، وسويسرا، وتركيا، وأوكرانيا، والاتحاد الأوروبي، التي ساهمت بوسائلها البرية والجوية إلى جانب فرق الإنقاذ الفرنسية».

كما توجه وزير الخارجية الفرنسي بالشكر إلى جميع الدول التي عرضت على فرنسا المساعدة في مكافحة الحرائق.

وكانت فرنسا قد طلبت، في أواخر يوليو الماضي، تفعيل آلية الحماية المدنية للاتحاد الأوروبي، في ظل اتساع نطاق الحرائق التي اندلعت في عدة مناطق من البلاد، ولا سيما في جنوب غرب فرنسا. وقد تم نشر طائرات ومروحيات ووسائل إطفاء من عدة دول أوروبية لدعم فرق الإغاثة الفرنسية.

وتتيح آلية الحماية المدنية للاتحاد الأوروبي للدول المشاركة طلب وتقديم المساعدة في مواجهة الكوارث الطبيعية وغيرها من حالات الطوارئ، فيما ينسق الاتحاد الأوروبي عمليات الدعم ويشارك في تمويلها. كما يمتلك الاتحاد، في إطار احتياطي «rescEU»، قدرات استراتيجية لمكافحة حرائق الغابات، تشمل طائرات ومروحيات مخصصة للتدخل في حالات الطوارئ واسعة النطاق.

وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو حرائق غابات جهود مكافحة الحرائق

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