قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موجة حر جديدة| الأرصاد تحذر من طقس اليوم الجمعة.. والحرارة المحسوسة التحدي الأكبر
الفرصة بين يديك.. دليل وظائف وزارة العمل 2026 (الشروط والأوراق المطلوبة)
ممثل المرشد الإيراني في الهند: مجتبى خامنئي لن يشارك في تشييع والده لأسباب أمنية
الجيش الاحتلال: 65% من مصابي الحرب طلبوا علاجا نفسيا منذ 7 أكتوبر
الجهاز الفني لمنتخب مصر يتفقد أكبر ملاعب كأس العالم قبل مواجهة أستراليا
توتر جديد بين تركيا وإسرائيل.. ساعر يتهم فيدان بالتحريض على الإبادة الجماعية
تقرير: إخفاقات الخدمة السرية سمحت بتجاهل 102 بلاغ خلال محاولة اغتيال ترامب
تفاصيل سعر أعلى عيار ذهب الآن
البترول تحذر المواطنين من محاولات غش واحتيال
تفاصيل أعلى سعر دولار في البنوك الآن
استقالة قائد القوات الأمريكية في أوروبا وسط توجهات إدارة ترامب لإعادة هيكلة الانتشار العسكري
منتخب مصر يختتم تدريباته في دالاس استعدادا لمواجهة أستراليا.. صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

موجة حر جديدة| الأرصاد تحذر من طقس اليوم الجمعة.. والحرارة المحسوسة التحدي الأكبر

طقس شديد الحرارة
طقس شديد الحرارة
خالد يوسف

تستعد البلاد لاستقبال موجة حارة جديدة تبدأ ذروتها اليوم الجمعة، حيث تشير خرائط الطقس ونماذج التنبؤات إلى ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة على معظم أنحاء الجمهورية، نتيجة تأثر البلاد بـ "منخفض الهند الموسمي"، الذي يجلب كتلاً هوائية ساخنة، ما يضع المواطنين أمام تحدي التعامل مع طقس شديد الحرارة يمتد تأثيره ليشمل فترات النهار والليل.

تفاصيل الموجة ودرجات الحرارة المتوقعة

أكدت هيئة الأرصاد الجوية أن الطقس سيكون شديد الحرارة ورطباً نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يكون حاراً رطباً على السواحل الشمالية.
جنوب الصعيد: تصل درجات الحرارة العظمى إلى 42 درجة مئوية، لتكون المنطقة الأكثر تأثراً بهذه الموجة.


القاهرة الكبرى: تسجل العظمى 36 درجة، في حين تصل الحرارة المحسوسة إلى 38 درجة.
المناطق الساحلية: تتراوح العظمى بين 32 و34 درجة، مع ارتفاع ملحوظ في نسب الرطوبة التي تزيد من الشعور بضيق التنفس.

الظواهر الجوية في طقس الجمعة

أوضحت الهيئة في بيان لها، أن هناك شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق.


كما تنشط رياح على أغلب الأنحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على محافظة الوادي الجديد وأقصى جنوب البلاد على فترات متقطعة.

وأشارت الهيئة إلى حالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الأمواج من 1.5 متر إلى 2.25 متر، واتجاه الرياح غربية إلى شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطرب وارتفاع الأمواج من 2 متر إلى 2.5 متر واتجاه الرياح شمالية غربية.
أما عن حالة خليج السويس والعقبة تكون مضطربة وارتفاع الأمواج من 2.5 متر إلى 3 متر واتجاه الرياح شمالية غربية.

نصائح السلامة لمواجهة الموجة الحارة

دعت الجهات المعنية المواطنين إلى اتباع الإرشادات التالية لضمان سلامتهم:
- تجنب التعرض المباشر للشمس: خاصة في وقت الذروة (من الساعة 12 ظهراً وحتى 4 عصراً).
- ⁠الإكثار من شرب السوائل: شرب كميات كافية من المياه والسوائل الباردة للحفاظ على رطوبة الجسم.
- ⁠ارتداء الملابس القطنية: الحرص على ارتداء الملابس الفاتحة والخفيفة المصنوعة من القطن.
- ⁠التواجد في أماكن جيدة التهوية: محاولة التواجد في أماكن بها مراوح أو تكييفات لتقليل الإجهاد الحراري.
- ⁠تغطية الرأس: استخدام غطاء للرأس أو مظلة عند الضرورة القصوى للخروج في الشمس.

موجة حر جديدة طقس غد الجمعة منخفض الهند الموسمي كتلاً هوائية ساخنة طقس شديد الحرارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

بعد كثرة الشكاوى| بيان عاجل من التعليم بشأن امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2026

سعر الذهب

1400 جنيه.. قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

أعلى عائد من شهادات الادخار ذات العائد التراكمي ٢٠٢٦

بفائدة 100%| البنوك تطرح شهادات ادخار تراكمية.. اعرف هتكسب كام في نهاية مدة الشهادة

لقنوات المجانية لمباراة مصر وأستراليا

منعطف تاريخي للفراعنة في المونديال.. تردد القنوات المجانية لمباراة مصر وأستراليا في كأس العالم

العدادات الكودية

مصطفى بكري يكشف تطورات جديدة في ملف العدادات الكودية

بطاقات التموين

حذف مفاجئ من بطاقات التموين يشعل الجدل.. ومطالب بتوضيح أسباب استبعاد المواطنين

وزير التربية والتعليم

التعليم: 22 سؤال في امتحان كيمياء الثانوية العامة من النماذج الاسترشادية و50% من الدرجة مضمونة

توفيق عكاشة

عشان ما أحرجش حد | قرار صادم لـ توفيق عكاشة بمنشور مثير

ترشيحاتنا

ماجد المهندس

ماجد المهندس يحيي ثاني حفلاته بجولة أمريكا.. اليوم

أغنية ليلة ورا ليلة

ليلة ورا ليلة تتصدر يوتيوب.. رامي جمال وسعد لمجرد يتجاوزان المليون مشاهدة

رامي جمال وصناع ألبومه

تفاصيل تعاون عمرو مصطفى مع رامي جمال في 3 أغاني بألبومه الجديد

بالصور

أحمد ماجد يحتفل بخطوبته بحضور الأهل والأصدقاء المقربين

حفل زفاف احمد ماجد
حفل زفاف احمد ماجد
حفل زفاف احمد ماجد

مستوحاة من عالم الموضة.. هاندا أرتشيل تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة

هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل

ليست عدوة الرجيم.. كيف تتناول البطاطس بدون زيادة في الوزن؟

لماذا لا تسبب البطاطس زيادة الوزن؟
لماذا لا تسبب البطاطس زيادة الوزن؟
لماذا لا تسبب البطاطس زيادة الوزن؟

يقلل خطر الإصابة بالخرف.. نظام غذائي يحمي الجسم من الالتهابات

نظام غذائي يقلل إلتهابات الجسم ويمنع الإصابة بالخرف
نظام غذائي يقلل إلتهابات الجسم ويمنع الإصابة بالخرف
نظام غذائي يقلل إلتهابات الجسم ويمنع الإصابة بالخرف

فيديو

أغنية ليلة ورا ليلة

ليلة ورا ليلة تتصدر يوتيوب.. رامي جمال وسعد لمجرد يتجاوزان المليون مشاهدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب: أنتى أصلا فاهمة كورة!

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: تفاهم أمريكا إيران.. أوقف الحرب ومدد الأزمات!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام يكتب: الملك نفر حتب الثالث

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: في ذكرى 30 يونيو.. مصر أقوى بوحدة شعبها

محمود عشيش

محمود عشيش يكتب: ذكرى 30 يونيو.. حكاية وطن وإرادة شعب

المزيد