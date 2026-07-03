موجة حر جديدة| الأرصاد تحذر من طقس اليوم الجمعة.. والحرارة المحسوسة التحدي الأكبر

تستعد البلاد لاستقبال موجة حارة جديدة تبدأ ذروتها اليوم الجمعة، حيث تشير خرائط الطقس ونماذج التنبؤات إلى ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة على معظم أنحاء الجمهورية، نتيجة تأثر البلاد بـ "منخفض الهند الموسمي"، الذي يجلب كتلاً هوائية ساخنة، ما يضع المواطنين أمام تحدي التعامل مع طقس شديد الحرارة يمتد تأثيره ليشمل فترات النهار والليل.

تفاصيل الموجة ودرجات الحرارة المتوقعة

أكدت هيئة الأرصاد الجوية أن الطقس سيكون شديد الحرارة ورطباً نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يكون حاراً رطباً على السواحل الشمالية.

جنوب الصعيد: تصل درجات الحرارة العظمى إلى 42 درجة مئوية، لتكون المنطقة الأكثر تأثراً بهذه الموجة.



القاهرة الكبرى: تسجل العظمى 36 درجة، في حين تصل الحرارة المحسوسة إلى 38 درجة.

المناطق الساحلية: تتراوح العظمى بين 32 و34 درجة، مع ارتفاع ملحوظ في نسب الرطوبة التي تزيد من الشعور بضيق التنفس.

الظواهر الجوية في طقس الجمعة

أوضحت الهيئة في بيان لها، أن هناك شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق.



كما تنشط رياح على أغلب الأنحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على محافظة الوادي الجديد وأقصى جنوب البلاد على فترات متقطعة.

وأشارت الهيئة إلى حالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الأمواج من 1.5 متر إلى 2.25 متر، واتجاه الرياح غربية إلى شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطرب وارتفاع الأمواج من 2 متر إلى 2.5 متر واتجاه الرياح شمالية غربية.

أما عن حالة خليج السويس والعقبة تكون مضطربة وارتفاع الأمواج من 2.5 متر إلى 3 متر واتجاه الرياح شمالية غربية.

نصائح السلامة لمواجهة الموجة الحارة

دعت الجهات المعنية المواطنين إلى اتباع الإرشادات التالية لضمان سلامتهم:

- تجنب التعرض المباشر للشمس: خاصة في وقت الذروة (من الساعة 12 ظهراً وحتى 4 عصراً).

- ⁠الإكثار من شرب السوائل: شرب كميات كافية من المياه والسوائل الباردة للحفاظ على رطوبة الجسم.

- ⁠ارتداء الملابس القطنية: الحرص على ارتداء الملابس الفاتحة والخفيفة المصنوعة من القطن.

- ⁠التواجد في أماكن جيدة التهوية: محاولة التواجد في أماكن بها مراوح أو تكييفات لتقليل الإجهاد الحراري.

- ⁠تغطية الرأس: استخدام غطاء للرأس أو مظلة عند الضرورة القصوى للخروج في الشمس.