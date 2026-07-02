الأرصاد تطلق إنذارًا بشأن طقس اليوم.. وتدعو المواطنين لاتخاذ الاحتياطات

تشهد مصر واحدة من أشد الموجات الحارة خلال صيف 2026، وسط تحذيرات متواصلة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية بشأن استمرار الارتفاع الكبير في درجات الحرارة والرطوبة حتى الأسبوع المقبل، الأمر الذي يزيد من الإحساس بحرارة الطقس، خاصة في ساعات الظهيرة.

كما حذرت الهيئة من عدد من الظواهر الجوية المصاحبة، أبرزها الشبورة المائية صباحًا واضطراب الملاحة البحرية على سواحل خليجي السويس والعقبة، داعية المواطنين إلى اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لتجنب التعرض للإجهاد الحراري.

وتأتي هذه التحذيرات في ظل تأثر البلاد بكتل هوائية شديدة الحرارة ومنخفض جوي سطحي، بالتزامن مع امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، وهو ما يؤدي إلى استمرار الأجواء الحارة وارتفاع نسب الرطوبة على معظم أنحاء الجمهورية.

أجواء شديدة الحرارة والرطوبة تسيطر على البلاد

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن طقس الخميس يسوده طقس مائل للحرارة رطب خلال الساعات الأولى من الصباح، يتحول إلى شديد الحرارة رطب نهارًا على أغلب المحافظات، بينما يكون حارًا رطبًا على السواحل الشمالية، ويعود ليصبح مائلًا للحرارة رطبًا خلال ساعات الليل.

وأكدت الهيئة أن ارتفاع نسب الرطوبة يؤدي إلى زيادة الإحساس بدرجات الحرارة عن القيم المسجلة في الظل بما يتراوح بين درجة وثلاث درجات مئوية، وهو ما يجعل الشعور الفعلي بالحرارة أعلى من المعدلات المعلنة، خاصة في القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري.

وأشارت إلى أن استمرار ارتفاع الرطوبة يقلل من قدرة الجسم على التخلص من الحرارة، ما يزيد من احتمالات الإصابة بالإجهاد الحراري وضربات الشمس، خصوصًا لكبار السن والأطفال وأصحاب الأمراض المزمنة.

شبورة مائية ورياح نشطة وتحذيرات للسائقين

أوضحت هيئة الأرصاد أن البلاد تشهد شبورة مائية خلال الفترة من الرابعة وحتى الثامنة صباحًا على مناطق من شمال البلاد، تمتد إلى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

ودعت قائدي السيارات إلى توخي الحذر أثناء القيادة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، بسبب انخفاض الرؤية الأفقية في بعض المناطق خلال ساعات الصباح الأولى.

كما توقعت الهيئة نشاطًا للرياح على فترات متقطعة بسرعة تتراوح بين 30 و36 كيلومترًا في الساعة على أغلب أنحاء الجمهورية، وهو ما قد يساهم في تلطيف الأجواء نسبيًا، خاصة خلال فترات المساء والليل.

اضطراب الملاحة البحرية على خليجي السويس والعقبة

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من اضطراب حركة الملاحة البحرية على سواحل خليجي السويس والعقبة، نتيجة نشاط الرياح الذي تتراوح سرعته بين 50 و60 كيلومترًا في الساعة.

وأوضحت أن ارتفاع الأمواج يتراوح بين 2.5 و3.5 متر، ما يجعل الإبحار وممارسة الأنشطة البحرية محفوفًا بالمخاطر، داعية الصيادين ومرتادي البحر إلى متابعة النشرات الجوية الرسمية قبل الخروج إلى البحر.

كما أشارت الهيئة إلى وجود فرص ضعيفة لتكون بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة، قد يصاحبها رذاذ خفيف غير مؤثر.

نصائح مهمة لمواجهة الموجة الحارة

وجهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عدة نصائح للمواطنين للحد من تأثير الموجة الحارة، من بينها تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، خاصة خلال الفترة من الساعة 12 ظهرًا حتى الرابعة عصرًا، والإكثار من شرب المياه والسوائل، وارتداء الملابس القطنية الفاتحة والفضفاضة، واستخدام أغطية الرأس أو المظلات عند الضرورة.

كما شددت الدكتورة منار غانم على أهمية متابعة النشرات الجوية الرسمية بصورة يومية، لمواكبة أي تحديثات بشأن حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة، مؤكدة أن الالتزام بالإرشادات الوقائية يمثل خط الدفاع الأول لتقليل آثار الموجة الحارة، خاصة مع استمرارها خلال الأيام المقبلة.

ومن جانبها، قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد ستستمر في التأثر بموجة شديدة الحرارة والرطوبة حتى الأسبوع المقبل، موضحة أن ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بدرجات الحرارة عن القيم المسجلة، ما يجعل الطقس أكثر حرارة خلال ساعات النهار.

وأضافت غانم في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن درجة الحرارة المحسوسة في القاهرة قد تصل إلى نحو 38 درجة مئوية بسبب ارتفاع نسب الرطوبة، فيما تتراوح درجات الحرارة ليلًا بين 23 و24 درجة مع أجواء مائلة للحرارة ورطبة.

وأوضحت أن استمرار الموجة الحارة يرجع إلى تأثر البلاد بمنخفض جوي سطحي مصحوب بكتل هوائية شديدة الحرارة قادمة من شبه الجزيرة العربية، إلى جانب امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، وهو ما يزيد من فترات سطوع أشعة الشمس.

ونصحت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، خاصة من الساعة 12 ظهرًا حتى الرابعة عصرًا، والإكثار من شرب المياه والسوائل، وارتداء الملابس القطنية الفاتحة والفضفاضة، مع متابعة النشرات الجوية الرسمية بشكل يومي للاطلاع على أي تحديثات بشأن حالة الطقس.