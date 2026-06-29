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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

القبة الحرارية والشبورة المائية.. الأرصاد تعلن مفاجأة بشأن حالة الجو

الأرصاد
الأرصاد
البهى عمرو

تشهد البلاد خلال هذه الأيام ارتفاعات في درجات الحرارة، وذلك لدخول البلاد بشكل رسمي في فصل الصيف، والجميع يسأل عن حالة الجو خلال الفترة المقبلة، وما هي القبة الحرارية.

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أنه خلال تلك الأيام نشهد درجات حرارة مرتفعة، ولكن درجات الحرارة في مصر أقل من عدد من الدول الأوروبية، بسبب ظاهرة القبة الحرارية التي تؤثر على تلك الدول.

الطقس

وقالت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”،  أن نظام القبة الحرارية يكون عبارة عن ضغط مرتفع يساعد على تسخين الهواء، ويحجز الهواء ويحتفظ به مما يساعد على وجود أجواء ساخنة.

وتابعت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية،  أن متوسط درجات الحرارة الطبيعية خلال فصل الصيف 36 و 37 درجة مئوية، ولكن نسب الرطوبة مرتفعة مما يجعلنا نشعر بحرارة الجو.

حالة الطقس غدا
الأرصاد

رطوبة مرتفعة


وأشارت إلى أن السواحل المطلة على البحر المتوسط، ستسجل درجات حرارة أقل من القاهرة حيث ستسجل ما بين 28 و 29 درجة مئوية، ولكن مع وجود رطوبة مرتفعة.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الإثنين الموافق 29 يونيو، طقس شديد الحرارة نهاراً على أغلب الأنحاء، وحار رطب على السواحل الشمالية، فيما يكون الطقس ليلاً مائلاً للحرارة رطباً على أغلب المناطق.

 

شبورة مائية صباحاً 

وذكرت الهيئة أن البلاد تشهد شبورة مائية صباحاً على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحياناً، بما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض الطرق.

طقس اليوم
الأرصاد

كما تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى، وجنوب سيناء، ومحافظة البحر الأحمر، وجنوب الصعيد، وذلك على فترات متقطعة.

وفيما يتعلق بحالة البحر المتوسط، فتكون معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج بين 1.5 و2 متر، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية.

أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج بين 1.5 و2.25 متر، والرياح شمالية غربية.

وبالنسبة لخليج السويس، فتكون حالته معتدلة إلى مضطربة، ويتراوح ارتفاع الموج بين 1.5 و2.5 متر، والرياح شمالية غربية.

حالة الطقس غدا
الأرصاد


وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

المدينة العظمى المحسوسة الصغرى

القاهرة 36 38 25

العاصمة الجديدة 37 39 24

6 اكتوبر 37 39 24

بنها 35 37 23

دمنهور 34 36 23

وادى النطرون 35 37 24

كفر الشيخ 35 37 23

بلطيم 31 33 22

المنصورة 34 36 24

الزقازيق 35 37 25

شبين الكوم 35 37 24

طنطا 34 36 22

دمياط 31 33 23

بورسعيد 32 35 25

الاسماعيلية 37 38 23

السويس 37 38 24

العريش 32 35 21

رفح 31 34 20

رأس سدر 37 39 25

نخل 36 38 22

كاترين 33 35 15

الطور 35 37 26

طابا 35 36 22

شرم الشيخ 39 40 28

الغردقة 39 40 27

الاسكندرية 31 33 23

العلمين 30 33 22

مطروح 29 32 21

السلوم 32 35 22

سيوة 37 38 23

رأس غارب 38 39 25

سفاجا 38 39 26

مرسى علم 37 38 26

شلاتين 36 37 25

حلايب 34 35 24

أبو رماد 34 35 24

مرسى حميرة 34 35 25

أبرق 33 34 25

جبل علبة 33 34 26

رأس حدربة 32 33 25

الفيوم 38 39 23

بني سويف 38 39 23

المنيا 38 39 23

أسيوط 39 40 24

سوهاج 40 41 25

قنا 41 42 25

الأقصر 42 43 26

أسوان 42 43 26

الوادى الجديد 42 43 22

أبوسمبل 41 42 24

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