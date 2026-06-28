الحرارة المحسوسة تقفز 3 درجات.. الأرصاد تكشف تأثير نسب الرطوبة على طقس الأسبوع

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعات حالة الطقس خلال الفترة من الثلاثاء 30 يونيو 2026 إلى السبت 04 يوليو 2026، محذرة من استمرار الأجواء شديدة الحرارة وزيادة نسب الرطوبة التي تزيد من الإحساس بحرارة الطقس.

الظواهر الجوية المتوقعة

وأوضحت الهيئة في بيانها أن البلاد ستشهد طقساً معتدل الحرارة رطباً في الصباح الباكر، ليتحول إلى شديد الحرارة رطباً نهاراً على أغلب الأنحاء، في حين يسود طقس حار رطب على السواحل الشمالية، ومائل للحرارة رطب ليلاً على أغلب الأنحاء.

وأشارت النشرة إلى ظهور شبورة مائية في الصباح الباكر (من الساعة 4 إلى الساعة 8 صباحاً) على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، ومدن القناة، ووسط سيناء، وشمال الصعيد، مؤكدة أنها قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق.

كما توقعت الهيئة نشاطاً للرياح أحياناً على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة، لافتة إلى أن ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح من 1 إلى 3 درجات موية.

درجات الحرارة المتوقعة (في الظل والمحسوسة)

وفقاً للبيان الرسمي، تتوزع درجات الحرارة العظمى والمحسوسة على مدار الأسبوع كالآتي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: تسجل الحرارة العظمى يومي الثلاثاء والأربعاء 36 درجة (والمحسوسة تتراوح بين 37 و38)، بينما تسجل يوم الخميس 36 عظمى و38 محسوسة، وتصل يومي الجمعة والسبت إلى 35 عظمى والمحسوسة بين 36 و37 درجة.

السواحل الشمالية: تسجل يومي الثلاثاء والأربعاء 31 درجة عظمى (والمحسوسة 34)، ثم تنخفض العظمى من الخميس إلى السبت لتسجل 30 درجة والمحسوسة 33 درجة.

شمال الصعيد: تسجل يوم الثلاثاء 39 عظمى و40 محسوسة، والأربعاء 38 عظمى و40 محسوسة، والخميس 38 عظمى و39 محسوسة، في حين تسجل يومي الجمعة والسبت 37 عظمى و38 محسوسة.

جنوب الصعيد: تشهد الأجواء الأكثر حرارة؛ حيث تسجل يوم الثلاثاء 41 عظمى و42 محسوسة، والأربعاء 42 عظمى و43 محسوسة، وتصل ذروتها يوم الخميس بتسجيل 43 عظمى و44 محسوسة، ثم تسجل الجمعة 42 عظمى و43 محسوسة، والسبت 41 عظمى و42 محسوسة.

وفي ختام بيانها، أهابت الأرصاد بالمواطنين ضرورة متابعة التحديثات اليومية الصادرة عنها بانتظام للوقوف على أي متغيرات جوية طارئة.