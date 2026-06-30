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الأرصاد تحذر من "خليج السويس".. اضطراب شديد في الملاحة وطقس شديد الحرارة غدا
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الأرصاد تحذر من "خليج السويس".. اضطراب شديد في الملاحة وطقس شديد الحرارة غدا

حالة الطقس
حالة الطقس
تقرير أخبار البلد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غداً الأربعاء طقس شديد الحرارة رطب نهارا على أغلب الأنحاء حار رطب على السواحل الشمالية، بينما يسود طقس مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء.


وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحاً على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وتنشط رياح على كافة الأنحاء على فترات متقطعة.


وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الأمواج من متر إلى 1.75 متر والرياح شمالية غربية .


وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الأمواج من متر ين إلى 2.5 متر والرياح شمالية غربية.


وبالنسبة لحالة خليج السويس تكون مضطربة جداً وارتفاع الأمواج من 2.5 متر إلى 4 أمتار والرياح شمالية غربية .

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:


المدينة العظمى المحسوسة الصغرى


القاهرة 37 39 24
العاصمة الجديدة 38 40 23
6 أكتوبر 38 40 24
بنها 37 39 24
دمنهور 36 38 23
وادي النطرون 37 39 24
كفر الشيخ 36 38 23
بلطيم 32 34 23
المنصورة 37 39 24
الزقازيق 36 38 24
شبين الكوم 36 38 23
طنطا 35 37 23
دمياط 30 33 24
بورسعيد 30 33 25
الإسماعيلية 38 40 23
السويس 37 39 24
العريش 32 35 22
رفح 32 35 21
رأس سدر 38 40 25
نخل 37 38 23
كاترين 33 35 16
الطور 36 38 26
طابا 35 36 22
شرم الشيخ 40 42 29
الغردقة 38 40 30
الإسكندرية 31 34 23
العلمين 30 34 23
مطروح 29 32 22
السلوم 32 35 21
سيوة 38 39 25
رأس غارب 38 39 26
سفاجا 39 41 27
مرسى علم 38 40 28
شلاتين 38 40 29
حلايب 35 36 24
أبو رماد 34 35 24
مرسى حميرة 34 35 25
أبرق 39 40 26
جبل علبة 38 39 26
رأس حدربة 34 36 25
الفيوم 37 39 24
بني سويف 38 40 24
المنيا 38 40 25
أسيوط 39 41 25
سوهاج 41 42 26
قنا 43 44 27
الأقصر 42 43 26
أسوان 43 44 29
الوادى الجديد 41 42 26
أبوسمبل 42 43 25
أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي :
المدينة العظمى الصغرى
مكة المكرمة 43 33
المدينة المنورة 46 33
الرياض 44 28
المنامة 41 33
أبوظبي 41 31
الدوحة 46 34
الكويت 45 33
دمشق 38 17
بيروت 29 25
عمان 32 19
القدس 30 20
غزة 30 23
بغداد 45 31
مسقط 35 28
صنعاء 31 15
الخرطوم 42 29
طرابلس 32 24
تونس 36 25
الجزائر 27 21
الرباط 33 22
نواكشوط 30 24
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:
المدينة العظمى الصغرى
أنقرة 34 19
إسطنبول 33 22
إسلام آباد 39 28
نيودلهي 37 28
جاكرتا 34 24
بكين 28 20
كوالالمبور 33 25
طوكيو 28 22
أثينا 35 22
روما 36 22
باريس 26 15
مدريد 38 20
برلين 24 16
لندن 25 15
مونتريال 33 25
موسكو 29 18
نيويورك 35 24
واشنطن 37 25
أديس أبابا 24 13

الأرصاد درجات الحرارة خليج السويس ارتفاع الأمواج شبورة مائية صباحاً

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