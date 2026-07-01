قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدبولي: إنشاء أكثر من مليون وحدة سكنية.. وإجراء تدخلات جراحية لـ 3.3 مليون مواطن
شهر المحرم.. لماذا يعد أفضل الصيام بعد رمضان وكيف تغتنه قبل انتهائه؟
الأمم المتحدة: توسيع المناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية في غزة يُعرّض المدنيين وجهود الإغاثة للخطر
هل تتجه الحكومة إلى خفض أسعار البنزين قريبا؟.. رد حاسم من رئيس الوزراء
رئيس الوزراء: زيادة الـ 20% بكهرباء الأنشطة التجارية تخص المطاعم والكافيهات المخالفة للتوقيت الصيفي
مدبولي: المواطن لن يتأثر بأي زيادة في شرائح الكهرباء التجارية على من يعمل بعد مواعيد الغلق الصيفي
وزير المالية: إعفاء خدمات التكنولوجيا المالية من القيمة المضافة وحوافز جديدة للبورصة والمشروعات القومية
الداخلية تكشف حقيقة سرقة شقة منسوبة لوزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي بالمهندسين
الدولار يقترب من 48 جنيهًا.. انخفاض جديد يسيطر على أسعار الصرف في البنوك
سفاجا 2.. محطة عملاقة تدعم تحول مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجيستيات
مفاجأة.. أكرم توفيق يكشف سبب تأخر انتقاله إلى الأهلي
مصادر : اتفاق مبدئي للإفراج عن 3 مليارات دولار لصالح إيران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

توك شو| استقرار الذهب والطقس والعملات.. والقوات الإسرائيلية تنشئ بوابات عبور بين المنطقة الحدودية وجنوب الليطاني

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التلفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي

الأرصاد تحذر من ذروة حرارة الصيف.. طقس شديد السخونة ورطوبة مرتفعة اليوم
 

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من استمرار الأجواء شديدة الحرارة والرطبة على أغلب أنحاء الجمهورية اليوم، الأربعاء 1 يوليو 2026، بالتزامن مع ارتفاع نسب الرطوبة، ما يزيد من الإحساس بدرجات الحرارة الفعلية، وسط تحذيرات من تكون الشبورة المائية صباحًا على عدد من الطرق، واضطراب حركة الملاحة في بعض المناطق، وفقًا لما رصده “صباح البلد” المذاع على قناة “صدى البلد”.

حالة الطقس 

وأوضحت الهيئة أن الطقس سيكون شديد الحرارة ورطبًا نهارًا على معظم المحافظات، بينما يسود طقس حار رطب على السواحل الشمالية، في حين يكون مائلًا للحرارة ورطبًا خلال ساعات الليل والصباح الباكر.

وأكدت أن ارتفاع نسب الرطوبة يؤدي إلى زيادة الإحساس بدرجات الحرارة عن المعدلات المسجلة، الأمر الذي يستدعي تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، خاصة خلال فترات الظهيرة، مع الإكثار من شرب المياه والسوائل وارتداء الملابس القطنية الفاتحة، وعدم البقاء في الأماكن سيئة التهوية، إضافة إلى عدم ترك الأطفال أو الحيوانات الأليفة داخل السيارات المغلقة.

إلحق اشتري.. انهيار أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 1 يوليو في الأسواق
 

شهدت أسعار الذهب في السوق المصرية تراجعًا محدودًا خلال تعاملات الثلاثاء، حيث انخفض سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في الأسواق المحلية، بنحو 10 جنيهات ليسجل 5690 جنيهًا، في ظل استمرار حالة الترقب التي تسيطر على سوق الذهب محليًا، بالتزامن مع تحركات محدودة في الأسواق العالمية وفقًا لما رصدة صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد.

رحلة هبوط أسعار الذهب 

ويأتي هذا الانخفاض رغم تعافي سعر الأوقية عالميًا، والتي استقرت بالقرب من مستوى 4033.70 دولار، إلا أن المعدن الأصفر لا يزال في طريقه لتسجيل أكبر خسارة فصلية منذ أبريل 2013، بعدما فقد نحو 14% من قيمته خلال الربع الثاني من عام 2026، متأثرًا بقوة الدولار الأمريكي وتزايد التوقعات باستمرار السياسة النقدية المتشددة وارتفاع أسعار الفائدة.

أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه.. الدولار يسجل هذا الرقم
 

رصد برنامج "صباح البلد"، المذاع على قناة صدى البلد، أحدث أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري، والتي أظهرت استقرارًا نسبيًا في بداية التعاملات، وسط متابعة مستمرة من المواطنين والمستوردين والمستثمرين لتحركات سوق الصرف.

youtube

وسجل الدولار الأمريكي 49.30 جنيه للبيع و49.16 جنيه للشراء، ليواصل استقراره داخل البنوك والسوق المصرفية، في ظل استقرار الطلب على العملة الأمريكية واستمرار توازن سوق النقد الأجنبي.

وفيما يتعلق بالعملات الأوروبية، سجل اليورو 56.03 جنيه للبيع و56.21 جنيه للشراء، بينما بلغ سعر الجنيه الإسترليني 65.05 جنيه للبيع و65.26 جنيه للشراء، ليظل من أعلى العملات الأجنبية قيمة أمام الجنيه المصري.

أما العملات العربية، فقد سجل الريال السعودي 13.09 جنيه للبيع و13.13 جنيه للشراء، بالتزامن مع زيادة اهتمام المواطنين بأسعاره، خاصة مع تزايد حركة السفر لأداء مناسك العمرة والرحلات إلى المملكة العربية السعودية.

لبنان: القوات الإسرائيلية أنشأت بوابات عبور بين المنطقة الحدودية وجنوب الليطاني
 

كشفت وكالة الأنباء اللبنانية أن القوات الإسرائيلية أنشأت بوابات عبور بين المنطقة الحدودية وجنوب الليطاني، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

أكثر من 1000 حالة وفاة في إسبانيا خلال شهر يونيو بسبب موجة الحر

كما كشفت وكالة الأنباء الفرنسية عن أكثر من 1000 حالة وفاة في إسبانيا خلال شهر يونيو بسبب موجة الحر، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

خبير بيئي: «سوبر إل نينيو» ظاهرة مناخية استثنائية تهدد أوروبا بحرائق الغابات
 

أكد الدكتور تحسين شعلة، الخبير البيئي، أن ظاهرة «سوبر إل نينيو» تعد من أقوى الظواهر المناخية وأكثرها تأثيرًا مقارنة بظاهرة «إل نينيو» التقليدية، موضحًا أنها تنتج عن ارتفاع درجة حرارة سطح مياه المحيط الهادئ بأكثر من درجتين مئويتين، الأمر الذي يؤدي إلى اضطرابات مناخية واسعة تمتد آثارها إلى العديد من دول العالم.

وقال تحسين شعلة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، إن الظاهرة تتسبب في تغيرات حادة في الأحوال الجوية، حيث تشهد بعض الدول أمطارًا غزيرة وفيضانات، بينما تعاني مناطق أخرى من موجات جفاف قاسية وارتفاع غير مسبوق في درجات الحرارة.

youtube

وأوضح أن أوروبا ستكون من أكثر المناطق المعرضة لتداعيات الظاهرة، خاصة مع زيادة احتمالات اندلاع حرائق الغابات نتيجة ارتفاع الحرارة والجفاف، في حين تتعرض دول مثل أستراليا وجنوب شرق آسيا لموجات جفاف شديدة، بينما تشهد قارتا أمريكا الشمالية والجنوبية اضطرابات جوية متكررة تشمل العواصف الرعدية والأمطار الغزيرة.

الهلال الأحمر والقومي لذوي الإعاقة يطلقان شراكة لتعزيز دمج ذوي الإعاقة
 

عبرت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي لذوي الإعاقة، عن سعادتها بالبروتوكول الذي يجمع بين المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة والهلال الأحمر المصري، باعتباره مؤسسة رائدة في مجال العمل الإنساني، قائلة: "يجمعنا هدف واحد، وهو تقديم الدعم والرعاية والمساندة للفئات الأولى بالرعاية، وفي مقدمتها الأشخاص ذوو الإعاقة".

وأضافت خلال مداخلة في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، وتقدمه الإعلاميتان مروة فهمي ويارا مجدي، أنه من أهم أهداف البروتوكول نشر ثقافة العمل التطوعي بين الأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم؛ لأنهم يمتلكون قدرات وإمكانات كبيرة تؤهلهم للمشاركة الفاعلة في الأعمال التطوعية.

الأرصاد انهيار أسعار الذهب أسعار صرف العملات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العراق يهز أركان الفساد.. من هي النائبة هند العباسي وقصة الأموال والذهب المضبوطين؟

العراق يهز أركان الفساد.. من هي النائبة هند العباسي وقصة الأموال والذهب المضبوطين؟

وزير التربية والتعليم

46 سؤال بـ60 درجة|مواصفات "الكيمياء والجغرافيا" قبل توزيعهما بلجان الثانوية العامة غداً

شهداء حريق منشأة ناصر

كواليس اللحظات الأخيرة بحياة مدير الحماية المدنية بالقاهرة بعد استشهاده في حريق منشأة ناصر

الزمالك

القضية رقم 16 .. الفيفا يعلن إيقاف قيد جديد على الزمالك

مشغولات ذهبية

عمّقت الخسائر .. مفاجأة في سعر أعلى جرام ذهب الآن بمصر

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس .. ترقبوها هنا

الأهلي

موسم الرحيل يقترب .. عروض سعودية ضخمة تربك حسابات الأهلي | إيه الحكاية؟

الدولار

عقب سلسلة من التراجعات.. مفاجأة في سعر صرف الدولار بالبنوك اليوم الأربعاء

ترشيحاتنا

صورة تعبيرية

30 يونيو.. عقد من الإنـجازات والتحولات الهيكلية في مسيرة الاقتصاد الوطني

سعر الدولار مقابل الجنيه

تراجع جديد.. سعر الدولار في مصر ختام تعاملات اليوم الأربعاء

الذهب يعاود الارتفاع مجدداً في مصر اليوم

مفاجأة في سوق الذهب.. الأسعار تعاود الارتفاع بمنتصف التعاملات وعيار 21 يقفز مجددا

بالصور

شبيهة لامبورجيني.. هيونداي تطلق سيارة أيونيك V

هيونداي IONIQ V
هيونداي IONIQ V
هيونداي IONIQ V

مبلغ صادم ..ساعة حماقي في آخر ظهور من hublot بـ 90 ألف فرنك سويسري

محمد حماقي
محمد حماقي
محمد حماقي

فستان أنيق.. سارة سلامة تستعرض رشاقتها

سارة سلامة
سارة سلامة
سارة سلامة

فستان لافت.. ريا أبي راشد تخطف الأنظار بظهورها

ريا أبي راشد
ريا أبي راشد
ريا أبي راشد

فيديو

النائبة هند العباسي

27 كيلو ذهب و57 مليون دولار.. مفاجآت داخل منزل نائبة عراقية

صورة أرشيفية

بعد فيديو أثار ضجة.. القبض على المتهم بالاعتداء على مسن في سوهاج

هبة مجدي

بعد إصابة هبة مجدي بالسرطان.. نجوم انتصروا على المرض وعادوا للحياة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود عشيش

محمود عشيش يكتب: ذكرى 30 يونيو.. حكاية وطن وإرادة شعب

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: من صخب الشارع إلى صمت الغرفة.. بطل جديد للسينما المصرية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: شروخٌ في مِرآة الطفولة

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: وكأنه موت ديجيتال

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب : الاحتفاء بـ 13 عاما على ثورة 30 يونيو المجيدة

المزيد