توك شو| استقرار الذهب والطقس والعملات.. والقوات الإسرائيلية تنشئ بوابات عبور بين المنطقة الحدودية وجنوب الليطاني

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التلفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي

الأرصاد تحذر من ذروة حرارة الصيف.. طقس شديد السخونة ورطوبة مرتفعة اليوم



حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من استمرار الأجواء شديدة الحرارة والرطبة على أغلب أنحاء الجمهورية اليوم، الأربعاء 1 يوليو 2026، بالتزامن مع ارتفاع نسب الرطوبة، ما يزيد من الإحساس بدرجات الحرارة الفعلية، وسط تحذيرات من تكون الشبورة المائية صباحًا على عدد من الطرق، واضطراب حركة الملاحة في بعض المناطق، وفقًا لما رصده “صباح البلد” المذاع على قناة “صدى البلد”.

حالة الطقس

وأوضحت الهيئة أن الطقس سيكون شديد الحرارة ورطبًا نهارًا على معظم المحافظات، بينما يسود طقس حار رطب على السواحل الشمالية، في حين يكون مائلًا للحرارة ورطبًا خلال ساعات الليل والصباح الباكر.

وأكدت أن ارتفاع نسب الرطوبة يؤدي إلى زيادة الإحساس بدرجات الحرارة عن المعدلات المسجلة، الأمر الذي يستدعي تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، خاصة خلال فترات الظهيرة، مع الإكثار من شرب المياه والسوائل وارتداء الملابس القطنية الفاتحة، وعدم البقاء في الأماكن سيئة التهوية، إضافة إلى عدم ترك الأطفال أو الحيوانات الأليفة داخل السيارات المغلقة.

إلحق اشتري.. انهيار أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 1 يوليو في الأسواق



شهدت أسعار الذهب في السوق المصرية تراجعًا محدودًا خلال تعاملات الثلاثاء، حيث انخفض سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في الأسواق المحلية، بنحو 10 جنيهات ليسجل 5690 جنيهًا، في ظل استمرار حالة الترقب التي تسيطر على سوق الذهب محليًا، بالتزامن مع تحركات محدودة في الأسواق العالمية وفقًا لما رصدة صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد.

رحلة هبوط أسعار الذهب

ويأتي هذا الانخفاض رغم تعافي سعر الأوقية عالميًا، والتي استقرت بالقرب من مستوى 4033.70 دولار، إلا أن المعدن الأصفر لا يزال في طريقه لتسجيل أكبر خسارة فصلية منذ أبريل 2013، بعدما فقد نحو 14% من قيمته خلال الربع الثاني من عام 2026، متأثرًا بقوة الدولار الأمريكي وتزايد التوقعات باستمرار السياسة النقدية المتشددة وارتفاع أسعار الفائدة.

أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه.. الدولار يسجل هذا الرقم



رصد برنامج "صباح البلد"، المذاع على قناة صدى البلد، أحدث أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري، والتي أظهرت استقرارًا نسبيًا في بداية التعاملات، وسط متابعة مستمرة من المواطنين والمستوردين والمستثمرين لتحركات سوق الصرف.

وسجل الدولار الأمريكي 49.30 جنيه للبيع و49.16 جنيه للشراء، ليواصل استقراره داخل البنوك والسوق المصرفية، في ظل استقرار الطلب على العملة الأمريكية واستمرار توازن سوق النقد الأجنبي.

وفيما يتعلق بالعملات الأوروبية، سجل اليورو 56.03 جنيه للبيع و56.21 جنيه للشراء، بينما بلغ سعر الجنيه الإسترليني 65.05 جنيه للبيع و65.26 جنيه للشراء، ليظل من أعلى العملات الأجنبية قيمة أمام الجنيه المصري.

أما العملات العربية، فقد سجل الريال السعودي 13.09 جنيه للبيع و13.13 جنيه للشراء، بالتزامن مع زيادة اهتمام المواطنين بأسعاره، خاصة مع تزايد حركة السفر لأداء مناسك العمرة والرحلات إلى المملكة العربية السعودية.

لبنان: القوات الإسرائيلية أنشأت بوابات عبور بين المنطقة الحدودية وجنوب الليطاني



كشفت وكالة الأنباء اللبنانية أن القوات الإسرائيلية أنشأت بوابات عبور بين المنطقة الحدودية وجنوب الليطاني، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

أكثر من 1000 حالة وفاة في إسبانيا خلال شهر يونيو بسبب موجة الحر

كما كشفت وكالة الأنباء الفرنسية عن أكثر من 1000 حالة وفاة في إسبانيا خلال شهر يونيو بسبب موجة الحر، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

خبير بيئي: «سوبر إل نينيو» ظاهرة مناخية استثنائية تهدد أوروبا بحرائق الغابات



أكد الدكتور تحسين شعلة، الخبير البيئي، أن ظاهرة «سوبر إل نينيو» تعد من أقوى الظواهر المناخية وأكثرها تأثيرًا مقارنة بظاهرة «إل نينيو» التقليدية، موضحًا أنها تنتج عن ارتفاع درجة حرارة سطح مياه المحيط الهادئ بأكثر من درجتين مئويتين، الأمر الذي يؤدي إلى اضطرابات مناخية واسعة تمتد آثارها إلى العديد من دول العالم.

وقال تحسين شعلة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، إن الظاهرة تتسبب في تغيرات حادة في الأحوال الجوية، حيث تشهد بعض الدول أمطارًا غزيرة وفيضانات، بينما تعاني مناطق أخرى من موجات جفاف قاسية وارتفاع غير مسبوق في درجات الحرارة.

وأوضح أن أوروبا ستكون من أكثر المناطق المعرضة لتداعيات الظاهرة، خاصة مع زيادة احتمالات اندلاع حرائق الغابات نتيجة ارتفاع الحرارة والجفاف، في حين تتعرض دول مثل أستراليا وجنوب شرق آسيا لموجات جفاف شديدة، بينما تشهد قارتا أمريكا الشمالية والجنوبية اضطرابات جوية متكررة تشمل العواصف الرعدية والأمطار الغزيرة.

الهلال الأحمر والقومي لذوي الإعاقة يطلقان شراكة لتعزيز دمج ذوي الإعاقة



عبرت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي لذوي الإعاقة، عن سعادتها بالبروتوكول الذي يجمع بين المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة والهلال الأحمر المصري، باعتباره مؤسسة رائدة في مجال العمل الإنساني، قائلة: "يجمعنا هدف واحد، وهو تقديم الدعم والرعاية والمساندة للفئات الأولى بالرعاية، وفي مقدمتها الأشخاص ذوو الإعاقة".

وأضافت خلال مداخلة في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، وتقدمه الإعلاميتان مروة فهمي ويارا مجدي، أنه من أهم أهداف البروتوكول نشر ثقافة العمل التطوعي بين الأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم؛ لأنهم يمتلكون قدرات وإمكانات كبيرة تؤهلهم للمشاركة الفاعلة في الأعمال التطوعية.