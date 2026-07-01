الهلال الأحمر والقومي لذوي الإعاقة يطلقان شراكة لتعزيز دمج ذوي الإعاقة

عبرت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي لذوي الإعاقة، عن سعادتها بالبروتوكول الذي يجمع بين المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة والهلال الأحمر المصري، باعتباره مؤسسة رائدة في مجال العمل الإنساني، قائلة: "يجمعنا هدف واحد، وهو تقديم الدعم والرعاية والمساندة للفئات الأولى بالرعاية، وفي مقدمتها الأشخاص ذوو الإعاقة".

وأضافت خلال مداخلة في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، وتقدمه الإعلاميتان مروة فهمي ويارا مجدي، أنه من أهم أهداف البروتوكول نشر ثقافة العمل التطوعي بين الأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم؛ لأنهم يمتلكون قدرات وإمكانات كبيرة تؤهلهم للمشاركة الفاعلة في الأعمال التطوعية.

تابعت: "نتعاون في تدريب متطوعي الهلال الأحمر على مهارات التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث إن لكل نوع من الإعاقات أساليب خاصة في التواصل والتعامل، بما يضمن وصول الخدمات الإنسانية إليهم بصورة مناسبة".

واصلت: "كذلك نقدم برامج تدريبية في لغة الإشارة، حتى يتمكن المتطوعون من التواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية، إلى جانب تنفيذ حملات توعية بلغة الإشارة بالتعاون مع الهلال الأحمر، لنشر ثقافة العمل الإنساني، والتطوع، والتبرع بالدم".