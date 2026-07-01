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إلحق اشتري.. انهيار أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 1 يوليو في الأسواق
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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إلحق اشتري.. انهيار أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 1 يوليو في الأسواق

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

شهدت أسعار الذهب في السوق المصرية تراجعًا محدودًا خلال تعاملات الثلاثاء، حيث انخفض سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في الأسواق المحلية، بنحو 10 جنيهات ليسجل 5690 جنيهًا، في ظل استمرار حالة الترقب التي تسيطر على سوق الذهب محليًا، بالتزامن مع تحركات محدودة في الأسواق العالمية وفقًا لما رصدة صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد.

رحلة هبوط أسعار الذهب 

ويأتي هذا الانخفاض رغم تعافي سعر الأوقية عالميًا، والتي استقرت بالقرب من مستوى 4033.70 دولار، إلا أن المعدن الأصفر لا يزال في طريقه لتسجيل أكبر خسارة فصلية منذ أبريل 2013، بعدما فقد نحو 14% من قيمته خلال الربع الثاني من عام 2026، متأثرًا بقوة الدولار الأمريكي وتزايد التوقعات باستمرار السياسة النقدية المتشددة وارتفاع أسعار الفائدة.

أسعار الذهب اليوم في مصر

وفقًا لآخر تحديثات السوق المحلية، جاءت أسعار الذهب على النحو التالي:

عيار 24: 6503 جنيهات.

عيار 21: 5690 جنيهًا.

عيار 18: 4877 جنيهًا.

عيار 14: 3793 جنيهًا.

الجنيه الذهب: 45520 جنيهًا.

الأوقية عالميًا: 4033.70 دولار.

ترقب عالمي لبيانات سوق العمل الأمريكية

وتتجه أنظار المستثمرين إلى بيانات سوق العمل الأمريكية المرتقبة، والتي تعد من المؤشرات الرئيسية التي يعتمد عليها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في تحديد مسار السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.

ويرى محللون أن أي مؤشرات على استمرار قوة سوق العمل قد تدعم بقاء أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة، وهو ما يعزز قوة الدولار ويزيد الضغوط على الذهب، باعتباره أصلًا لا يدر عائدًا، مما يقلل من جاذبيته الاستثمارية.

عوامل محلية تضغط على أسعار الذهب

وعلى المستوى المحلي، لا تزال عدة عوامل تسهم في الحد من ارتفاع أسعار الذهب، من بينها استقرار سوق الصرف، وارتفاع احتياطي النقد الأجنبي، إلى جانب استمرار البنوك في طرح شهادات وأوعية ادخارية بعوائد مرتفعة، وهو ما يدفع شريحة من المستثمرين إلى تفضيل أدوات الادخار ذات العائد الثابت على الاستثمار في الذهب.

ورغم التراجع المحدود في الأسعار، يواصل المتعاملون في سوق الصاغة متابعة التطورات الاقتصادية العالمية عن كثب، في انتظار أي متغيرات جديدة قد تحدد الاتجاه المقبل لأسعار الذهب، سواء على المستوى المحلي أو العالمي، خلال الفترة المقبلة.

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