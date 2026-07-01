أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه.. الدولار يسجل هذا الرقم

رصد برنامج "صباح البلد"، المذاع على قناة صدى البلد، أحدث أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري، والتي أظهرت استقرارًا نسبيًا في بداية التعاملات، وسط متابعة مستمرة من المواطنين والمستوردين والمستثمرين لتحركات سوق الصرف.

وسجل الدولار الأمريكي 49.30 جنيه للبيع و49.16 جنيه للشراء، ليواصل استقراره داخل البنوك والسوق المصرفية، في ظل استقرار الطلب على العملة الأمريكية واستمرار توازن سوق النقد الأجنبي.

وفيما يتعلق بالعملات الأوروبية، سجل اليورو 56.03 جنيه للبيع و56.21 جنيه للشراء، بينما بلغ سعر الجنيه الإسترليني 65.05 جنيه للبيع و65.26 جنيه للشراء، ليظل من أعلى العملات الأجنبية قيمة أمام الجنيه المصري.

أما العملات العربية، فقد سجل الريال السعودي 13.09 جنيه للبيع و13.13 جنيه للشراء، بالتزامن مع زيادة اهتمام المواطنين بأسعاره، خاصة مع تزايد حركة السفر لأداء مناسك العمرة والرحلات إلى المملكة العربية السعودية.

كما سجل الدرهم الإماراتي 13.39 جنيه للبيع و13.42 جنيه للشراء، محافظًا على استقراره، في ظل تنامي العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة.

أسعار العملات اليوم

الدولار الأمريكي: 49.30 جنيه للبيع – 49.16 جنيه للشراء.

اليورو: 56.03 جنيه للبيع – 56.21 جنيه للشراء.

الجنيه الإسترليني: 65.05 جنيه للبيع – 65.26 جنيه للشراء.

الريال السعودي: 13.09 جنيه للبيع – 13.13 جنيه للشراء.

الدرهم الإماراتي: 13.39 جنيه للبيع – 13.42 جنيه للشراء.

وتشهد أسعار العملات الأجنبية والعربية تحديثًا بشكل مستمر وفقًا لحركة التداول في البنوك والسوق المصرفية، حيث ترتبط قيمتها بعدة عوامل، من بينها حجم العرض والطلب، والتغيرات الاقتصادية العالمية، إلى جانب السياسات النقدية التي تؤثر على أسواق الصرف محليًا ودوليًا.