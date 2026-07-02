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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

المحسوسة تصل لـ44.. الأرصاد تحذر من طقس الخميس وتكشف درجات الحرارة المتوقعة

حالة الطقس
حالة الطقس
تقرير أخبار البلد

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الخميس، طقس مائل للحرارة ورطب في الصباح الباكر، وشديد الحرارة رطب نهارًا على أغلب أنحاء الجمهورية، بينما يكون حارًا رطبًا على السواحل الشمالية، ومائلًا للحرارة رطبًا ليلًا.

الأرصاد تحذر من الشبورة المائية صباحًا

وأوضحت الهيئة أن البلاد ستشهد شبورة مائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، مع نشاط للرياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

وأضافت أن الملاحة البحرية ستشهد اضطرابًا على بعض مناطق خليجي السويس والعقبة، فيما تتوافر فرص ضعيفة لتكوّن سحب منخفضة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة، قد يصاحبها رذاذ خفيف غير مؤثر على بعض المناطق.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط؛ فتكون خفيفة إلى معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج بين متر ومترين، والرياح شمالية غربية.

أما البحر الأحمر؛ فتكون حالته معتدلة إلى مضطربة، ويتراوح ارتفاع الموج بين مترين وثلاثة أمتار، والرياح شمالية غربية.

وفي خليجي السويس والعقبة؛ تكون الملاحة مضطربة، ويتراوح ارتفاع الموج بين 2.5 و3.5 متر، والرياح شمالية غربية.


وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:


المدينة العظمى المحسوسة الصغرى

القاهرة 36 38 24

العاصمة الجديدة 37 39 23

6 اكتوبر 37 39 24

بنها 36 38 24

دمنهور 35 37 23

وادى النطرون 36 38 24

كفر الشيخ 35 37 23

بلطيم 32 35 22

المنصورة 36 38 24

الزقازيق 36 38 24

شبين الكوم 35 37 23

طنطا 35 37 23

دمياط 30 33 22

بورسعيد 32 35 24

الاسماعيلية 36 38 23

السويس 36 38 24

العريش 32 35 23

رفح 32 35 22

رأس سدر 37 39 26

نخل 36 38 20

كاترين 32 34 16

الطور 34 36 26

طابا 35 37 22

شرم الشيخ 39 41 29

الغردقة 38 40 28

الإسكندرية 31 34 23

العلمين 30 33 23

مطروح 29 32 22

السلوم 32 35 22

سيوة 38 40 25

رأس غارب 38 40 26

سفاجا 38 40 27

مرسى علم 38 40 27

شلاتين 37 39 27

حلايب 35 37 25

أبو رماد 36 38 25

مرسى حميرة 36 38 25

أبرق 37 39 26

جبل علبة 37 39 26

رأس حدربة 35 37 25

الفيوم 37 39 24

بني سويف 37 39 24

المنيا 37 39 23

أسيوط 38 40 24

سوهاج 39 41 26

قنا 42 43 27

الأقصر 43 44 27

أسوان 43 44 28

الوادى الجديد 42 43 25

أبوسمبل 42 43 26

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:-

المدينة العظمى الصغرى

مكة 43 33

المدينة 46 33

الرياض 44 28

المنامة 41 33

أبوظبى 41 31

الدوحة 46 34

الكويت 47 35

دمشق 38 17

بيروت 29 25

عمان 32 19

القدس 30 20

غزة 30 23

بغداد 45 31

مسقط 35 28

صنعاء 31 15

الخرطوم 42 29

طرابلس 32 24

تونس 36 25

الجزائر 27 21

الرباط 33 22

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:-


المدينة العظمى الصغرى

أنقرة 34 19

إسطنبول 33 22

إسلام آباد 34 28

نيودلهى 37 28

جاكرتا 34 24

بكين 28 20

كوالالمبور 33 25

طوكيو 28 22

أثينا 35 22

روما 36 22

باريس 26 15

مدريد 38 20

برلين 24 16

لندن 25 15

مونتريال 33 25

موسكو 29 18

نيويورك 38 28

واشنطن 37 25

نواكشوط 30 24

أديس أبابا 24 1

الهيئة العامة للأرصاد الجوية شديد الحرارة شبورة مائية الملاحة البحرية درجات الحرارة

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