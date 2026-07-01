تحذيرات الأرصاد| أصعب ساعات الصيف.. أجواء شديدة الحرارة والعظمى تصل 43 درجة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان لها، عن تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء 1 يوليو على محافظات ومدن مصر، مشيرة إلى استمرار الموجة شديدة الحرارة على معظم أنحاء الجمهورية، بالتزامن مع ارتفاع نسب الرطوبة، ما يزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة خلال ساعات النهار.

طقس اليوم الأربعاء

أوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن الطقس يكون مائلًا للحرارة ورطبًا خلال ساعات الصباح الباكر، ثم يتحول إلى شديد الحرارة ورطب نهارًا على أغلب المحافظات، بينما يسود طقس حار رطب على السواحل الشمالية، ويصبح مائلًا للحرارة ورطبًا ليلًا وفي الصباح الباكر.

في حين تنخفض درجات الحرارة نسبيا خلال ساعات الليل ليسود طقس مائل للحرارة ورطب على أغلب الأنحاء.

نشاط الرياح وسحب منخفضة

وأشارت الهيئة إلى نشاط الرياح على فترات متقطعة في مختلف أنحاء الجمهورية، بسرعة تتراوح بين 30 و40 كم/س.

فرص ضعيفة لتكوّن بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة، ما يسهم في تلطيف الأجواء صباحًا، وقد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

حركة الملاحة البحرية

- حالة البحر المتوسط: تكون خفيفة إلى معتدلة، ويتراوح ارتفاع الأمواج بين متر و1.75 متر، مع رياح شمالية غربية.

- حالة البحر الأحمر: تكون حالته معتدلة إلى مضطربة، ويتراوح ارتفاع الأمواج بين مترين و2.5 متر، مع رياح شمالية غربية.

تحذير الأرصاد الجوية للمواطنين وقائدي السيارات

نصحت بعدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة، وإرتداء الملابس الصيفية الخفيفة والفاتحة، وعدم الجلوس في الأماكن سيئة التهوية وشرب أكبر قدر من السوائل الباردة، وعدم ترك الاطفال أو الحيوانات في السيارة.

وشددت الأرصاد الجوية على قائدي السيارات بتخفيف السرعة، وترك مسافة أمان مضاعفة لتفادي أي توقف مفاجئ للسيارات، واستخدام أنوار الشبورة والمصابيح الأمامية في الوضع المنخفض، واستخدام آلة التنبيه (الكلاكس) على فترات متقطعة لتنبيه السيارات الأخرى، خاصة في المنحنيات والتقاطعات، وفتح زجاج السيارة قليلاً، وضبط تكييف الهواء لمنع تكوّن الشبورة أو بخار الماء داخل المقصورة، والتوقف فورًا إذا انعدمت الرؤية تمامًا، وتشغيل أضواء الانتظار.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 1 يوليو 2026

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:

- درجات الحرارة في القاهرة: العظمى 37 الصغرى: 24.

- درجات الحرارة في العاصمة الجديدة: العظمى 38 الصغرى: 23.

- درجات الحرارة في 6 أكتوبر: العظمى 38 الصغرى: 24.

- درجات الحرارة في كفر الشيخ: العظمى 36 الصغرى: 23.

- درجات الحرارة في العلمين: العظمى 30 الصغرى: 28.

- درجات الحرارة في مطروح: العظمى 29 الصغرى: 22.

- درجات الحرارة في الفيوم: العظمى 37 الصغرى: 24.

- درجات الحرارة في بني سويف: العظمى 38 الصغرى: 24.

- درجات الحرارة في المنيا: العظمى 38 الصغرى: 25.

- درجات الحرارة في أسيوط: العظمى 39 الصغرى: 25.

- درجات الحرارة في سوهاج: العظمى 41 الصغرى: 26.

- درجات الحرارة في قنا: العظمى 43 الصغرى: 27.

- درجات الحرارة في الأقصر: العظمى 42 الصغرى: 26.

- درجات الحرارة في أسوان: العظمى 43 الصغرى: 29.

- درجات الحرارة في الوادي الجديد: العظمى 41 الصغرى: 26.

- درجات الحرارة في أبوسمبل: العظمى 42 الصغرى: 25.