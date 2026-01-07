تحذير من ظاهرتين.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ 5 أيام المقبلة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة لـ 5 أيام مقبلة، تبدأ من الخميس 02 يوليو 2026 وحتى الاثنين 06 يوليو 2026، محذرة من استمرار الارتفاع في نسب الرطوبة الذي يزيد من الإحساس بحرارة الطقس.

ملامح الطقس العام (نهاراً وليلاً)

خلال ساعات النهار، يسود طقس مائل للحرارة رطب في الصباح الباكر، ليتحول إلى شديد الحرارة رطب نهاراً على أغلب الأنحاء، في حين يكون حاراً رطباً على السواحل الشمالية.خلال ساعات الليل: يتوقع الخبراء أن يسود طقس مائل للحرارة رطب ليلاً على أغلب أنحاء الجمهورية.

الظواهر الجوية المتوقعة

وحذرت الهيئة في بيانها من ظاهرتين جويتين هما: شبورة مائية صباحاً: تتكون من الساعة 4 إلى 8 صباحاً على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، ومدن القناة، ووسط سيناء، وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق.نشاط الرياح: تنشط الرياح أحياناً على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة طوال الفترة من الخميس إلى الاثنين.الرطوبة ترفع الحرارة المحسوسة بمقدار 3 درجاتأوضحت الأرصاد أن ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح من (1 إلى 3) درجات مئوية.

وجاءت درجات الحرارة العظمى المتوقعة في الظل والمحسوسة لأبرز المناطق كالتالي:

الخميس 02 يوليو 2026

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 36 درجة، والمحسوسة 38 درجة.

السواحل الشمالية: العظمى 30 درجة، والمحسوسة 33 درجة.

شمال الصعيد: العظمى 37 درجة، والمحسوسة 39 درجة.

جنوب الصعيد: العظمى 43 درجة، والمحسوسة 44 درجة.

الجمعة 03 يوليو 2026

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 36 درجة، والمحسوسة 38 درجة.

السواحل الشمالية: العظمى 31 درجة، والمحسوسة 34 درجة.

شمال الصعيد: العظمى 37 درجة، والمحسوسة 39 درجة.

جنوب الصعيد: العظمى 43 درجة، والمحسوسة 44 درجة.

السبت 04 يوليو 2026

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 36 درجة، والمحسوسة 38 درجة.

السواحل الشمالية: العظمى 31 درجة، والمحسوسة 34 درجة.

شمال الصعيد: العظمى 37 درجة، والمحسوسة 39 درجة.

جنوب الصعيد: العظمى 42 درجة، والمحسوسة 43 درجة.

الأحد 05 يوليو 2026

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 37 درجة، والمحسوسة 39 درجة.

السواحل الشمالية: العظمى 30 درجة، والمحسوسة 33 درجة.

شمال الصعيد: العظمى 39 درجة، والمحسوسة 41 درجة.

جنوب الصعيد: العظمى 43 درجة، والمحسوسة 44 درجة.

الاثنين 06 يوليو 2026

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 36 درجة، والمحسوسة 38 درجة.

السواحل الشمالية: العظمى 29 درجة، والمحسوسة 32 درجة.

شمال الصعيد: العظمى 38 درجة، والمحسوسة 40 درجة.

جنوب الصعيد: العظمى 42 درجة، والمحسوسة 43 درجة.