قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل يتغير سعر أو وزن رغيف الخبز المدعم؟.. رئيس شعبة المخابز يوضح
مصرع شخص وإصابة 12 آخرين في انقلاب ميكروباص بقنا
الحرارة شديدة نهاراً.. حالة الطقس اليوم الثلاثاء
هل صيام النصف من محرم اليوم الثلاثاء منفردا مكروه؟.. احذر خطأ شائع
لطلاب مدارس المتفوقين| بدء امتحانات الثانوية العامة 2026 "الفرصة الثانية"..4 يوليو
98 % اكتفاء من الدواجن و100% من بيض المائدة.. وزير الزراعة يزف بشرى للمصريين
المبنى انهار بالكامل.. مصرع شخص وإصابة 14 في حريق ورشة نجارة بمنشأة ناصر
هل الزواج بدون ولي باطل أم صحيح؟.. اعرف الموقف الشرعي
فرصة للاستثمار.. كم وصل سعر الجنيه الذهب اليوم بعد الانخفاض؟
امتحانات الثانوية العامة 2026| اليوم اللغة الثانية للنظام القديم والعربي للمكفوفين
أحمد صالح: بيزيرا كان يستحق التواجد فى قائمة البرازيل بكأس العالم
الجيش السوداني يعلن السيطرة على منطقتين إستراتيجيتين بولاية النيل الأزرق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

الحرارة شديدة نهاراً.. حالة الطقس اليوم الثلاثاء

حالة الطقس اليوم
حالة الطقس اليوم

تشهد حالة الطقس اليوم ارتفاع في درجات الحرارة وأجواء شديدة الحرارة على مستوى الجمعورية خلال النهار، حيث يهتم المواطنون بمعرفة حالة الطقس اليوم الثلاثاء 30 يونيو ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم.

حالة الطقس اليوم الثلاثاء 

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس اليوم، فيسود طقس مائل للحرارة رطب في الصباح الباكر، وشديد الحرارة رطب نهارا على أغلب الأنحاء، بينما يكون حار رطب على السواحل الشمالية، ومائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء.

تشير توقعات هيئة الأرصاد إلى أن حالة الطقس اليوم تتأثر بشكل واضح بارتفاع نسب الرطوبة، وهو ما يؤدي إلى زيادة درجات الحرارة المحسوسة مقارنة بالقيم المسجلة في الظل.

 

رطوبة مرتفعة

كما تشهد حالة الطقس اليوم ​ارتفاع نسب الرطوبة حيث يزيد من الإحساس بحرارة الطقس ا في الظل بقيم تتراوح من (1 إلى 3) درجة، حيث تصل درجات الحرارة المحسوسة على القاهرة الكبري 39 درجة .

شبورة مائية 

كما هناك ​شبورة مائية من (4 إلى 8 صباحاً) على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق.

نشاط للرياح 

ويشهد الطقس ​نشاط رياح أحياناً تتراوح سرعتها من (30 إلى 35 كم/س) على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

اضطراب الملاحة​

وكذلك هناك ​اضطراب الملاحة البحرية على بعض المناطق من سواحل خليجي السويس والعقبة وسرعة الرياح من (50 إلى 70 كم/س) وارتفاع الأمواج من (2.5 إلى 4) متر.​فرص ضعيفة: لتكون بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة، وقد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.​

درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية درجات الحرارة المتوقعة في عدد من المحافظات، وجاءت كالتالي:

  • القاهرة: العظمى 37 درجة، الصغرى 24 درجة.
  • الإسكندرية: العظمى 31 درجة، الصغرى 23 درجة.
  • مطروح: العظمى 29 درجة، الصغرى 24 درجة.
  • سوهاج: العظمى 41 درجة، الصغرى 26 درجة.
  • قنا: العظمى 43 درجة، الصغرى 27 درجة.
  • أسوان: العظمى 43 درجة، الصغرى 28 درجة.
حالة الطقس اليوم حالة الطقس الطقس اليوم الطقس غدا درجات الحرارة اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعرف على مرض هبة مجدي.. 10 علامات صامتة لا تتجاهلها

تعرف على مرض هبة مجدي.. 10 علامات صامتة لا تتجاهلها

سعر الذهب اليوم

انخفاض الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 30 يونيو.. كم وصل سعره؟

هبة مجدي

بعد إصابة هبة مجدي.. أعراض غير متوقعة تكشف الإصابة بالسرطان

سعر الجنيه

1200 جنيه.. تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 30 يونيو.. كم سعر عيار 21؟

الأهلي

أولى صفقات الأهلي الصيفية.. توقيع لمدة 5 سنوات

سعر الذهب اليوم في مصر 30 يونيو 2026.. عيار 21 يستقر

سعر الذهب اليوم في مصر 30 يونيو 2026.. كم وصل عيار 21 ؟

إمام عاشور

6 ملايين دولار.. هل يوافق الأهلي على بيع إمام عاشور

ترشيحاتنا

ترامب

ترامب: يجب على محطات الوقود خفض الأسعار فورا

سعد الدين الهلالي

سعد الدين الهلالي: من وضع مواد اللعان في مشروع قانون الأحوال الشخصية لم يدرس فقها

نشات الديهي

الديهي بعد سقوط مروحية بالسعودية: مصر تتضامن مع المملكة في الحادث الأليم

بالصور

على ضوء القمر.. سارة سلامة تخطف الأنظار في جلسة تصوير ليلية

سارة سلامة
سارة سلامة
سارة سلامة

سر أخفته لشهور.. القصة الكاملة وراء إصابة هبة مجدي بالسرطان

هبة مجدي
هبة مجدي
هبة مجدي

فيديو

أغنية أنا بعدك ل الشامي

أنا بعدك.. الشامي يطرح أحدث أغانيه عبر يوتيوب

هبة مجدي

أشد مرض وأصعب علاج.. تفاصيل رسالة هبة مجدي التي أقلقت جمهورها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: عندما تنطق الأرقام .. 30 يونيو.. أنقذت الهوية وأعادت بناء الدولة المصرية

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: هل تحكمنا الخوارزميات أكثر مما نفهمها؟

د. وليد فاروق مدير مرصد الذهب

د. وليد فاروق يكتب: كيف غيّرت أسعار الفائدة والدولار قواعد سوق الذهب عالميًا ؟

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: دردشة على القهوة.. حكاية 10 سنين غيرت شكل مصر

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الرحلة الأسرية تبنى على الفضل لا العدل

المزيد