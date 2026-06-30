الحرارة شديدة نهاراً.. حالة الطقس اليوم الثلاثاء

تشهد حالة الطقس اليوم ارتفاع في درجات الحرارة وأجواء شديدة الحرارة على مستوى الجمعورية خلال النهار، حيث يهتم المواطنون بمعرفة حالة الطقس اليوم الثلاثاء 30 يونيو ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم.

حالة الطقس اليوم الثلاثاء

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس اليوم، فيسود طقس مائل للحرارة رطب في الصباح الباكر، وشديد الحرارة رطب نهارا على أغلب الأنحاء، بينما يكون حار رطب على السواحل الشمالية، ومائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء.

تشير توقعات هيئة الأرصاد إلى أن حالة الطقس اليوم تتأثر بشكل واضح بارتفاع نسب الرطوبة، وهو ما يؤدي إلى زيادة درجات الحرارة المحسوسة مقارنة بالقيم المسجلة في الظل.

رطوبة مرتفعة

كما تشهد حالة الطقس اليوم ​ارتفاع نسب الرطوبة حيث يزيد من الإحساس بحرارة الطقس ا في الظل بقيم تتراوح من (1 إلى 3) درجة، حيث تصل درجات الحرارة المحسوسة على القاهرة الكبري 39 درجة .

شبورة مائية

كما هناك ​شبورة مائية من (4 إلى 8 صباحاً) على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق.

نشاط للرياح

ويشهد الطقس ​نشاط رياح أحياناً تتراوح سرعتها من (30 إلى 35 كم/س) على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

اضطراب الملاحة​

وكذلك هناك ​اضطراب الملاحة البحرية على بعض المناطق من سواحل خليجي السويس والعقبة وسرعة الرياح من (50 إلى 70 كم/س) وارتفاع الأمواج من (2.5 إلى 4) متر.​فرص ضعيفة: لتكون بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة، وقد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.​

درجات الحرارة اليوم الثلاثاء

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية درجات الحرارة المتوقعة في عدد من المحافظات، وجاءت كالتالي: