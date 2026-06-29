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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

حالة الطقس غدا الثلاثاء 30 يونيو 2026.. الأرصاد تحذر من الحرارة والرطوبة

حالة الطقس غدًا الثلاثاء 30 يونيو 2026.. الأرصاد تحذر من الحرارة والرطوبة
حالة الطقس غدًا الثلاثاء 30 يونيو 2026.. الأرصاد تحذر من الحرارة والرطوبة
عبد الفتاح تركي

طقس الثلاثاء .. حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من استمرار الأجواء شديدة الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية غدًا الثلاثاء، مشيرة إلى أن الطقس سيكون شديد الحرارة رطبًا خلال ساعات النهار على معظم المناطق، بينما يسود طقس حار رطب على السواحل الشمالية، في حين تميل الأجواء إلى الحرارة مع ارتفاع نسب الرطوبة خلال ساعات الليل على أغلب الأنحاء، وهو ما يزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة.

وتوقعت الهيئة في بيانها الصادر اليوم استمرار تأثير الرطوبة على الأجواء، بالتزامن مع ظهور عدد من الظواهر الجوية التي تستوجب توخي الحذر، خاصة خلال ساعات الصباح الباكر، إلى جانب نشاط الرياح وفرص سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق.

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طقس حار

حالة الطقس غدًا في مصر

أوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن البلاد ستشهد طقسًا شديد الحرارة رطبًا نهارًا على أغلب أنحاء الجمهورية، بينما يكون الطقس حارًا رطبًا على السواحل الشمالية، في الوقت الذي تتحول فيه الأجواء خلال ساعات الليل إلى مائلة للحرارة ورطبة على معظم المناطق.

وأشارت إلى أن ارتفاع نسب الرطوبة يسهم في زيادة الإحساس بدرجات الحرارة، لذلك تنصح المواطنين بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترات الذروة، خاصة في المناطق التي تسجل درجات حرارة مرتفعة.

شبورة مائية ورياح على أغلب الأنحاء

ذكرت الهيئة أن البلاد ستشهد شبورة مائية في ساعات الصباح على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد، مرورًا بالقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق، الأمر الذي يستدعي توخي الحذر أثناء القيادة.

كما توقعت نشاطًا للرياح على أغلب أنحاء الجمهورية على فترات متقطعة، بما قد يسهم في تلطيف الأجواء نسبيًا في بعض المناطق.

طقس حار

فرص أمطار خفيفة على هذه المناطق

أشارت الهيئة إلى وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السلوم ومطروح وسيوة، وذلك على فترات متقطعة، دون الإشارة إلى تأثيرات كبيرة على الأنشطة اليومية في تلك المناطق.

حالة البحر المتوسط والبحر الأحمر غدًا

أوضحت الهيئة أن حالة البحر المتوسط ستكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع للموج يتراوح بين 1.25 و1.75 متر، وتكون الرياح شمالية غربية.

أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة، ويتراوح ارتفاع الموج بين 1.5 و2.75 متر، مع رياح شمالية غربية.

وفي خليجَي السويس والعقبة تكون حالة البحر شديدة الاضطراب، ويتراوح ارتفاع الموج بين 2.5 و4 أمتار، مع رياح شمالية غربية.

طقس حار

درجات الحرارة غدًا في محافظات مصر

تشير توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى تسجيل درجات الحرارة الآتية غدًا على عدد من المحافظات والمدن.

القاهرة: العظمى 37 والمحسوسة 39 والصغرى 24.

العاصمة الجديدة: العظمى 38 والمحسوسة 40 والصغرى 23.

6 أكتوبر: العظمى 38 والمحسوسة 40 والصغرى 24.

بنها: العظمى 37 والمحسوسة 39 والصغرى 24.

دمنهور: العظمى 36 والمحسوسة 38 والصغرى 23.

وادي النطرون: العظمى 37 والمحسوسة 39 والصغرى 24.

كفر الشيخ: العظمى 36 والمحسوسة 38 والصغرى 23.

بلطيم: العظمى 32 والمحسوسة 34 والصغرى 23.

المنصورة: العظمى 37 والمحسوسة 39 والصغرى 24.

الزقازيق: العظمى 36 والمحسوسة 38 والصغرى 24.

شبين الكوم: العظمى 36 والمحسوسة 38 والصغرى 23.

طنطا: العظمى 35 والمحسوسة 37 والصغرى 23.

دمياط: العظمى 31 والمحسوسة 33 والصغرى 24.

بورسعيد: العظمى 31 والمحسوسة 34 والصغرى 25.

الإسماعيلية: العظمى 38 والمحسوسة 40 والصغرى 23.

السويس: العظمى 37 والمحسوسة 39 والصغرى 24.

العريش: العظمى 34 والمحسوسة 36 والصغرى 21.

رفح: العظمى 33 والمحسوسة 36 والصغرى 20.

رأس سدر: العظمى 38 والمحسوسة 40 والصغرى 25.

نخل: العظمى 37 والمحسوسة 38 والصغرى 24.

سانت كاترين: العظمى 33 والمحسوسة 35 والصغرى 16.

الطور: العظمى 36 والمحسوسة 38 والصغرى 25.

طقس حار

طابا: العظمى 35 والمحسوسة 36 والصغرى 22.

شرم الشيخ: العظمى 39 والمحسوسة 40 والصغرى 29.

الغردقة: العظمى 38 والمحسوسة 39 والصغرى 27.

الإسكندرية: العظمى 31 والمحسوسة 34 والصغرى 23.

العلمين: العظمى 30 والمحسوسة 34 والصغرى 23.

مطروح: العظمى 29 والمحسوسة 32 والصغرى 24.

السلوم: العظمى 32 والمحسوسة 35 والصغرى 22.

سيوة: العظمى 37 والمحسوسة 38 والصغرى 23.

رأس غارب: العظمى 38 والمحسوسة 39 والصغرى 25.

سفاجا: العظمى 38 والمحسوسة 39 والصغرى 26.

مرسى علم: العظمى 37 والمحسوسة 39 والصغرى 26.

شلاتين: العظمى 38 والمحسوسة 40 والصغرى 28.

حلايب: العظمى 35 والمحسوسة 36 والصغرى 24.

أبو رماد: العظمى 34 والمحسوسة 35 والصغرى 24.

مرسى حميرة: العظمى 34 والمحسوسة 35 والصغرى 25.

أبرق: العظمى 39 والمحسوسة 40 والصغرى 26.

جبل علبة: العظمى 38 والمحسوسة 39 والصغرى 26.

رأس حدربة: العظمى 33 والمحسوسة 34 والصغرى 25.

الفيوم: العظمى 38 والمحسوسة 39 والصغرى 24.

بني سويف: العظمى 38 والمحسوسة 39 والصغرى 24.

المنيا: العظمى 39 والمحسوسة 40 والصغرى 25.

أسيوط: العظمى 40 والمحسوسة 41 والصغرى 25.

سوهاج: العظمى 41 والمحسوسة 42 والصغرى 26.

قنا: العظمى 43 والمحسوسة 44 والصغرى 27.

الأقصر: العظمى 43 والمحسوسة 44 والصغرى 27.

أسوان: العظمى 43 والمحسوسة 44 والصغرى 28.

الوادي الجديد: العظمى 42 والمحسوسة 43 والصغرى 24.

أبو سمبل: العظمى 42 والمحسوسة 43 والصغرى 26.

أعلى درجات الحرارة غدًا

تتصدر محافظات جنوب الصعيد قائمة المناطق الأعلى في درجات الحرارة، حيث تسجل كل من قنا والأقصر وأسوان درجة حرارة عظمى تبلغ 43 درجة مئوية، بينما تصل الحرارة المحسوسة إلى 44 درجة، في حين تسجل محافظة سوهاج 41 درجة للعظمى، وأسيوط 40 درجة، وهو ما يعكس استمرار الأجواء شديدة الحرارة على مناطق واسعة من جنوب البلاد.

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