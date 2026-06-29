قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تصرف مفاجئ من الكوريين تجاه المدرب بعد توديع كأس العالم.. ماذا فعلوا؟
ضبط مصنع يستخدم بودرة التلك في إنتاج حلوى الأطفال بالغربية .. صور
حلمي النمنم: الرئيس السيسي خاطر بحياته لإنقاذ الوطن .. ونجاح 30 يونيو غيّر مصير مصر
تصريح حاسم من ترامب : لا سلاح نووي لإيران مهما أسفرت محادثات الدوحة
وزيرة التنمية المحلية والبيئة تعلن اصطياد تمساح نيلي بمصرف الحصافة بالقليوبية
ألميرون وإنسيسو يقودان تشكيل باراجواي أمام ألمانيا في دور الـ32 بكأس العالم
أحمد حلمي وأنغام وياسمين عبد العزيز يدعمون هبة مجدي في أزمتها الصحية
رطوبة وحرارة .. تحذير من الأرصاد للمواطنين بشأن طقس الأيام المقبلة
هل تشهد موازنة العام الجديد رفع شرائح الكهرباء للمنازل؟ رد حاسم للوزارة
بعد نجاحها اللافت .. "نص ملعب قلبي" تضع حكيم في قائمة الأكثر رواجًا
السودان يمدد فتح معبر أدري مع تشاد ثلاثة أشهر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

طقوس مهيبة.. غدا 15 محرم موعد غسل الكعبة المشرفة بأفخر أنواع البخور والطيب

الكعبة المشرفة
الكعبة المشرفة
أحمد سعيد

تستعد رئاسة شئون المسجد الحرام والمسجد النبوي في أجواء تفيض بالروحانية والجمال لإحياء المراسم السنوية لغسل الكعبة المشرفة، والتي تقام في يوم 15 شهر محرم الهجري.

غدا 15 المحرم موعد غسل الكعبة المشرفة

تبدأ الطقوس المهيبة بتهيئة أدق تفاصيل الكعبة من الداخل؛ حيث تخضع الجدران والأعمدة والأرضيات لعملية تنظيف دقيقة باستخدام ماء زمزم المبارك الممزوج بأجود أنواع ماء الورد والطيب الفاخر. 

وتختتم المراسم بتعطير أرجاء البيت الحرام بأفخر أنواع البخور والنفحات العطرية، وسط إجراءات متطورة تضمن الحفاظ على الإرث المعماري والتاريخي للمكان.

وتعد هذه المراسم ليست حدثاً سنوياً، بل هي جزء من منظومة عمل متكاملة ومستدامة تنفذها الرئاسة على مدار العام لرعاية الحرمين الشريفين، وتأكيداً على رسالة العناية المستمرة بقبلة المسلمين جيلًا بعد جيل.

سبب كسوة الكعبة باللون الأسود

من جانبه، قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن أول من كسا الكعبة المُشرفة هو عدنان الجدّ الأعلى لسيدنا رسول الله ﷺ ، وكانت كسوةً جزئية للكعبة من برودٍ يمانية، وأوصالٍ وثياب، بينما أول من كسا الكعبة المُشرفة كسوةً كاملة بالبرود اليمانية وجعل عليها بابًا وجعل له مفتاحا هو تُبّع اليماني من ملوك حمير باليمن، ثم كساها خلفاؤه من بعده بالجلود والقماش.

واضاف مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أنه في عهد سيدنا رسول الله ﷺ لم يُردِ النبيّ ﷺ بعد فتح مكة أن ينزع عن الكعبة كسوةَ قريش حتى التقطت شرارةً من النار على إثر تبخير إحدى النساء لها، فاستبدل ﷺ كسوة قريش بكسوة جديدة من البرود اليمانية وهي ثياب مخططة بيضاء وحمراء، فكانت أول كسوة في عهد الإسلام.

وأشار الى أن سبب كسوة الكعبة المُشرفة باللون الأسود؛ أنه لما شكا الناس إلى الخليفة العباسي جعفر المتوكل ذهاب بهاء الكسوة من كثرة التمسح بها، وكانت تُصنع من الحرير الأحمر، فأمر أن يُصنع لها إزاران كل شهرين، ثم جاء بعده الخليفة الناصر العباسي فكساها باللون الأخضر، ثم باللون الأسود، واستقر المسلمون على ذلك.

وتغيير كسوة الكعبة المُشرفة وإكرامها والاعتناء بها من تعظيم شعائر الله؛ قال تعالى: {ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ}. [الحج: 32]

غدا 15 المحرم موعد غسل الكعبة المشرفة موعد غسل الكعبة المشرفة الكعبة غسل الكعبة موعد غسل الكعبة 15 المحرم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المستشار هشام بدوي ، رئيس مجلس النواب

مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديل قانون الضريبة على الدخل

هبة مجدي

مصدر مقرب يكشف حقيقة إصابة هبة مجدي بالسرطان |خاص

الخبز

حقيقة تطبيق الدعم النقدي بداية من يوليو.. ورفع سعر الخبز لـ 150 قرشًا

المنشور

يتاجر في المخدرات.. الداخلية تكشف تفاصيل وفاة لاعب المصارعة المحبوس

تعرف على مرض هبة مجدي.. 10 علامات صامتة لا تتجاهلها

تعرف على مرض هبة مجدي.. 10 علامات صامتة لا تتجاهلها

موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2026

موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2026 .. جدول الأجور الجديدة

تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب اليوم الاثنين

خسارة فادحة لـ الجنيه الذهب خلال أسبوع

المتهمة

معندهاش قلب.. القبض على سيدة تعدت على طفلها بالضرب ونشرت الفيديو على الانترنت

ترشيحاتنا

لقاء ثلاثة أجيال من الدبلوماسية المصرية

مقر الجامعة العربية يحتضن لقاء ثلاثة أجيال من الدبلوماسية المصرية

ماكرون

ماكرون يستقبل ملك تايلاند في قصر الإليزيه بمناسبة الذكرى الـ170 للعلاقات بين البلدين

محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي

البرلمان العربي يدين ويستنكر بشدة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي السورية

بالصور

خبراء يحذرون من عادة صباحية يرتكبها الملايين

خبراء يحذرون من عادة صباحية يرتكبها الملايين
خبراء يحذرون من عادة صباحية يرتكبها الملايين
خبراء يحذرون من عادة صباحية يرتكبها الملايين

"أثر التجنب الضريبي على مقروئية التقارير المالية" رسالة ماجستير بكلية التجارة جامعة الزقازيق

جانب من المناقشة
جانب من المناقشة
جانب من المناقشة

أشرف زكي وأحمد صفوت يقدمان واجب العزاء في المنتج غزال الشال

احمد صفوت واشرف زكي
احمد صفوت واشرف زكي
احمد صفوت واشرف زكي

بعد ظهور هبة مجدي الجديد.. أخصائي صحة نفسية يحذر من كلمات تؤذي مريض السرطان فوق حالته

بعد ظهور هبة مجدي الأخير.. أخصائي صحة نفسية يحذر من كلمات قد تؤذي مريض السرطان أكثر من المرض
بعد ظهور هبة مجدي الأخير.. أخصائي صحة نفسية يحذر من كلمات قد تؤذي مريض السرطان أكثر من المرض
بعد ظهور هبة مجدي الأخير.. أخصائي صحة نفسية يحذر من كلمات قد تؤذي مريض السرطان أكثر من المرض

فيديو

أغنية نص ملعب قلبي لحكيم

بعد نجاحها اللافت .. "نص ملعب قلبي" تضع حكيم في قائمة الأكثر رواجًا

الفريق ياسر الطودي

قائد قوات الدفاع الجوي: لدينا أحدث الإمكانيات والأنظمة لحماية سماء مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: عندما تنطق الأرقام .. 30 يونيو.. أنقذت الهوية وأعادت بناء الدولة المصرية

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: هل تحكمنا الخوارزميات أكثر مما نفهمها؟

د. وليد فاروق مدير مرصد الذهب

د. وليد فاروق يكتب: كيف غيّرت أسعار الفائدة والدولار قواعد سوق الذهب عالميًا ؟

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: دردشة على القهوة.. حكاية 10 سنين غيرت شكل مصر

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الرحلة الأسرية تبنى على الفضل لا العدل

المزيد