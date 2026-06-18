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صنعة أحمد إبراهيم بدر بمكة المكرمة.. حكاية الاسم المنقوش أسفل ميزاب الكعبة
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

صنعة أحمد إبراهيم بدر بمكة المكرمة.. حكاية الاسم المنقوش أسفل ميزاب الكعبة

"صنعه أحمد إبراهيم بدر بمكة المكرمة".. حكاية الاسم المنقوش أسفل ميزاب الكعبة
"صنعه أحمد إبراهيم بدر بمكة المكرمة".. حكاية الاسم المنقوش أسفل ميزاب الكعبة
شيماء جمال

تزخر الكعبة المشرفة بتفاصيل ومعالم تحمل بين طياتها تاريخًا عريقًا وحكاياتٍ ممتدة عبر الزمن، ومن أبرز هذه المعالم ميزاب الكعبة المشرفة، وهو ذلك الجزء الذهبي الذي لا يقتصر دوره على كونه عنصرًا معماريًا، بل يجسد جانبًا من تاريخ العناية ببيت الله الحرام، ويروي سيرة من نالوا شرف خدمته والاهتمام به على مر السنين.

وقد كتب أسفل الميزاب نقشًا صغيرًا بعناية ودقة، جاء فيه: "صنعه أحمد إبراهيم بدر بمكة المكرمة".

وتختزل هذه العبارة رغم قصرها، حكايةً طويلة ارتبطت بتاريخ صناعة أحد أبرز معالم الكعبة المشرفة، وتحفظ اسم رجلٍ أسهم بعمله في خدمة البيت العتيق، ليبقى حضوره شاهدًا على صفحةٍ من صفحات التاريخ المكي.

أحمد إبراهيم بدر
وترجع قصة هذا الاسم إلى أحمد إبراهيم بدر، الذي وُلد في مكة المكرمة عام 1339هـ، وترعرع في أجواءٍ عُرفت بالحرف التقليدية والصناعات الدقيقة، قبل أن يشق طريقه مبكرًا في عالم الصياغة، ليصبح مع مرور السنوات أحد الأسماء المرتبطة بالأعمال التاريخية التي شهدتها الكعبة المشرفة ومعالمها.

ومع مرور السنوات، اكتسب  أحمد إبراهيم بدر خبرة واسعة في التعامل مع المعادن النفيسة والأعمال الدقيقة، وارتبط اسمه بعدد من الأعمال المتعلقة بالكعبة المشرفة، في مرحلة شهدت تنفيذ وصيانة عدد من المكونات والمعالم المرتبطة بالبيت العتيق، وهو ما جعل اسمه حاضرًا في سجلات الحرفيين الذين أسهموا في المحافظة على هذه المعالم وصونها.

وكانت صناعة ميزاب الكعبة المشرفة عملية دقيقة استلزمت مستوى عاليًا من المهارة والخبرة في تشكيل الذهب وتنفيذ الأعمال الفنية والهندسية المرتبطة بأحد أشهر معالم الكعبة المشرفة، فالميزاب لم يكن مجرد عنصر إنشائي لتصريف مياه الأمطار، بل جزءًا من هوية معمارية وتاريخية ظل مرتبطًا بصورة الكعبة المشرفة في أذهان المسلمين عبر القرون.

وأكد المهتمون بتاريخ الحرمين الشريفين أن النقوش المثبتة على بعض أجزاء الكعبة المشرفة تمثل وثائق تاريخية بالغة الأهمية، فهى تحفظ أسماء من شاركوا في تنفيذ هذه الأعمال، وتمنح الباحثين فرصة لتتبع المراحل التاريخية التي مرت بها معالم البيت العتيق، كما تكشف جانبًا من الجهود التي بذلها رجال عملوا خلف المشهد في خدمة أقدس بقاع الأرض، تصبح شاهدًا تاريخيًا على مرحلةٍ زمنية كاملة، تحفظ تفاصيلها للأجيال اللاحقة، وتربط بين المعالم القائمة اليوم والرجال الذين أسهموا في إنجازها قبل عقود طويلة.

وبين الحرفة والتاريخ، يبقى ذلك الاسم المنقوش أسفل ميزاب الكعبة المشرفة شاهدًا صامتًا على قصةٍ من قصص العناية بالبيت العتيق، وعلى إرثٍ من الإتقان والوفاء ارتبط بخدمة الكعبة المشرفة ومعالمها، لتظل هذه التفاصيل الصغيرة جزءًا من تاريخٍ كبير تحفظه مكة المكرمة في ذاكرتها، وتتوارثه الأجيال جيلًا بعد جيل.

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