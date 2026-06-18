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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

فقه الإستئذان وحرمة البيوت.. ملتقى جديد للمرأة بالجامع الأزهر السبت المقبل

فقه الإستئذان وحرمة البيوت.. ملتقى جديد للمرأة بالجامع الأزهر السبت المقبل
فقه الإستئذان وحرمة البيوت.. ملتقى جديد للمرأة بالجامع الأزهر السبت المقبل
شيماء جمال

يعقد الجامع الأزهر الشريف السبت المقبل الحلقة الرابعة من الموسم الثالث والثلاثين من البرامج الموجهة للمرأة، تحت عنوان "فضل الأخلاق الكريمة في الأوقات المباركة"، وذلك برعاية كريمة من الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وبإشراف الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري، والدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر.

"فقه الإستئذان وحرمة البيوت"

وتأتي الندوة الأسبوعية من البرنامج الثالث والثلاثين بعنوان"فقه الإستئذان وحرمة البيوت"، وتحاضر فيها: د. تهاني ابو طالب، أستاذ القانون المدني بجامعة الأزهر، ود. ولاء زغلول ، مدرس مساعد بقسم التفسير وعلوم القرآن بجامعة الأزهر، وتدير الندوة د. سناء السيد، الباحثة بالجامع الأزهر الشريف.

وقال د.عبد المنعم فؤاد، إن البرامج الموجهة للمرأة والأسرة بالجامع الأزهر ، تناقش جميع القضايا التي تهم الأسرة والمجتمع، وفي مقدمتهم المرأة بوجه عام والمسلمة والعربية بوجه خاص، وتضع روشتة علاج لجميع مشكلاتها.

وأوضح المشرف على الرواق الأزهري، أن هذا الموسم هو استكمال للمواسم الماضية، وسوف يحاضر فيه نخبة مميزة من المتخصصين في علوم اللغة بجانب الخبراء والمتخصصين في فن العلاقات الأسرية والصحة النفسية والاجتماعية، موضحا أن المحاضرات تعقد كل سبت وتتناول محور من محاور العنوان الرئيسي للبرنامج على مدار شهر كامل بإجمالي ٤ محاضرات.

ولفت إلى أن الرواق الأزهري يقف على جميع القضايا التي تهم المواطنين والأمة الإسلامية بأكملها وفق توجيهات فضيلة الإمام الأكبر، مشيرًا إلى أن هناك بعض الشروط التي يجب مراعاتها قبل التسجيل في البرنامج، وتتمثل في أن يكون الحضور بتسجيل مسبق قبل موعد أول محاضرة، وذلك عبر الرابط التالي:

https://docs.google.com/forms/d/1jNhGy0Sr0OKUg5dlhFrZlE7w5vsqw2deSD7bCaaZf8E/viewform?pli=1&pli=1&edit_requested=true

وأوضح أن التسجيل يقتصر على النساء فقط، والالتزام بالحضور في كامل محاضرات البرنامج، لافتًا إلى أنه سوف تمنح الحاضرات في نهاية البرنامج شهادة اجتياز معتمدة من الجامع الأزهر.

وأضاف أن قضايا المرأة والأسرة تحظى باهتمام ملحوظ من الجامع الأزهر ، وفقا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر ووكيل الأزهر، موضحا أنه خلال السنوات القليلة الماضية دشن الأزهر العديد من الملتقيات العلمية والندوات التوعوية، التي تناقش الكثير من القضايا التي تهم المرأة والطفل والأسرة بأكملها.

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