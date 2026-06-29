جحيم الطقس يضرب أوروبا.. ذوبان إشارات المرور والطرق في ألمانيا وإيطاليا | شاهد

مع استمرار موجة الحرّ في أوروبا، التي تُلحق أضرارًا بالغة بأجزاء عديدة من القارة، يُعاني السكان والبنية ​​التحتية من حرارة لاهبة، حيث انتشرت مقاطع فيديو تُظهر ذوبان الطرق وإشارات المرور في إيطاليا وألمانيا.

ووفقًا لوكالة فرانس برس، فقد رفعت موجة الحرّ درجات الحرارة إلى مستويات قياسية، مُسببةً ضغطًا هائلًا على المستشفيات وشبكات النقل وشبكات الكهرباء في قارة لم تُبنَ بنيتها التحتية لتحمّل درجات الحرارة المرتفعة، كما أن أجهزة التكييف ليست منتشرة على نطاق واسع.

In France, the asphalt is melting in the heat. A “heat dome” has been hanging over Europe for a week, and forecasters say temperatures will exceed 40°C in the shade in the coming days. pic.twitter.com/LMhZKbBjUY — распад и неуважение (@VictorKvert2008) June 24, 2026

وفي حين لجأت شرطة برلين إلى خراطيم المياه لتخفيف الضغط عن السكان، تحمّلت شبكة النقل في البلاد وطأة الحرّ الشديد.

ذوبان إشارات المرور

ووفقًا لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، فقد انهار جزء من الطريق السريع A2، الذي يربط برلين بغرب ألمانيا وقال متحدث باسم الشرطة يوم السبت: "يستمرّ الطريق A2 في الانهيار، ما يُجبرنا على إغلاق العديد من التقاطعات".

أفادت وسائل الإعلام الألمانية أيضاً بأن بعض أجزاء الطريق السريع في منطقة زيزار، الواقعة في ولاية براندنبورج الشرقية، قد تدهورت حالتها بشدة لدرجة أن المركبات لم تعد قادرة على السير بأمان على سطحها.

İtalya ve Almanya'daki trafik lambaları sıcak havaya dayanamayarak erimeye başladı. pic.twitter.com/i99z0cd3GD — Voice Of Levant (@VoiceOfLevant) June 28, 2026

وفي مدينة لايبزيج الألمانية، توقفت حركة الترام بسبب تأثير درجات الحرارة المرتفعة على أسطح الأسفلت والبيتومين.