جحيم الطقس يضرب أوروبا.. ذوبان إشارات المرور والطرق في ألمانيا وإيطاليا | شاهد

مع استمرار موجة الحرّ في أوروبا، التي تُلحق أضرارًا بالغة بأجزاء عديدة من القارة، يُعاني السكان والبنية التحتية من حرارة لاهبة، حيث انتشرت مقاطع فيديو تُظهر ذوبان الطرق وإشارات المرور في إيطاليا وألمانيا.
ووفقًا لوكالة فرانس برس، فقد رفعت موجة الحرّ درجات الحرارة إلى مستويات قياسية، مُسببةً ضغطًا هائلًا على المستشفيات وشبكات النقل وشبكات الكهرباء في قارة لم تُبنَ بنيتها التحتية لتحمّل درجات الحرارة المرتفعة، كما أن أجهزة التكييف ليست منتشرة على نطاق واسع.
وفي حين لجأت شرطة برلين إلى خراطيم المياه لتخفيف الضغط عن السكان، تحمّلت شبكة النقل في البلاد وطأة الحرّ الشديد.
ووفقًا لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، فقد انهار جزء من الطريق السريع A2، الذي يربط برلين بغرب ألمانيا وقال متحدث باسم الشرطة يوم السبت: "يستمرّ الطريق A2 في الانهيار، ما يُجبرنا على إغلاق العديد من التقاطعات".
أفادت وسائل الإعلام الألمانية أيضاً بأن بعض أجزاء الطريق السريع في منطقة زيزار، الواقعة في ولاية براندنبورج الشرقية، قد تدهورت حالتها بشدة لدرجة أن المركبات لم تعد قادرة على السير بأمان على سطحها.
وفي مدينة لايبزيج الألمانية، توقفت حركة الترام بسبب تأثير درجات الحرارة المرتفعة على أسطح الأسفلت والبيتومين.