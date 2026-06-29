كندا تقدم 7 ملايين دولار لدعم منجم بجرينلاند الهام للصناعات الدفاعية

أعلنت شركة "جرينلاند ريسورسز"، يوم الاثنين، تقديم كندا منحًا بقيمة 7 ملايين دولار كندي لمشروع تعدين الموليبدينوم في جرينلاند، وهو معدن بالغ الأهمية يُستخدم في صناعات الطيران والطاقة والدفاع.

تعمل شركة "جرينلاند ريسورسز" على تطوير منجم مالمبيرج المكشوف في شرق جرينلاند، والذي يحتوي على رواسب من الموليبدينوم، المصنف كمعدن بالغ الأهمية من قبل كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

وأفادت الشركة- في بيان- بأن الحكومة الكندية وقعت اتفاقية لتقديم مساهمة غير قابلة للاسترداد من خلال برنامج أبحاث وتطوير وتوضيح المعادن بالغة الأهمية التابع لوزارة الموارد الطبيعية الكندية.

وأكدت شركة "جرينلاند ريسورسز" أن كندا هي أول حكومة من مجموعة السبع تستثمر في قطاع التعدين في جرينلاند.

الموليبدينوم معدن أبيض فضي اللون، يُستخدم بشكل أساسي لتقوية الفولاذ وتحسين مقاومته للحرارة والتآكل، مما يجعله عنصرًا بالغ الأهمية في التطبيقات الصناعية، مثل الدفاع والطاقة النظيفة.

وفرضت الصين، التي تُنتج حوالي 40% من إنتاج الموليبدينوم العالمي، قيودًا على تصدير هذا المعدن في أوائل عام 2025، مما زاد من مخاوف الغرب بشأن أمن الإمدادات.

ورفضت الدنمارك وحكومة غرينلاند مساعي ترامب للسيطرة على جرينلاند، إلا أن ذلك أثار اهتمامًا غربيًا متزايدًا بالموارد المعدنية الهائلة لهذه الجزيرة القطبية.

على الرغم من غنى جرينلاند بالموارد الطبيعية، إلا أن صناعة التعدين فيها تشهد تباطؤًا في النمو بسبب البيروقراطية ونقص التمويل.