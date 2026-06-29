رئيس الشورى البحريني يعزي نظيره السعودي في ضحايا تحطم مروحية "أرامكو"

بعث رئيس مجلس الشورى البحريني علي بن صالح الصالح، برقية تعزية ومواساة إلى رئيس مجلس الشورى السعودي الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، في ضحايا حادث سقوط طائرة مروحية تابعة لشركة "أرامكو" في منطقة رأس تنورة.

وأعرب الصالح، في برقيته ، وفقا لوكالة الأنباء البحرينية "بنا"، اليوم /الاثنين/، عن بالغ الحزن وعميق الأسى إثر الحادث الذي أسفر عن استشهاد جميع ركاب الطائرة من المواطنين السعوديين، متقدما بخالص التعازي والمواساة لأعضاء المجلس وللشعب السعودي الشقيق، سائلا المولى- عز وجل- أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنهم فسيح جناته، ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.

كما سأل المولى- عزَّ وجل- أن يحفظ المملكة العربية السعودية الشقيقة من كل سوء ومكروه، وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان والاستقرار، في ظل قيادتها الحكيمة.

وكان مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية أعلن، الأحد، سقوط طائرة مروحية تابعة لشركة أرامكو السعودية برأس تنورة، ما أسفر عن استشهاد جميع ركابها، وعددهم (14) وجميعهم من المواطنين السعوديين، موضحا أن التحقيقات جارية بمشاركة الجهات ذات العلاقة لمعرفة أسباب سقوط وتحطم المروحية.