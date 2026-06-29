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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

نصائح من الارصاد لتفادي تأثيرات درجات الحرارة المرتفعة خلال فصل الصيف

حالة الطقس ودرجات الحرارة
حالة الطقس ودرجات الحرارة
محمد غالي

يبحث عدد كبير من المواطنون عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة، ومن جانبها أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة من الإثنين 29 يونيو وحتى السبت 4 يوليو 2026، محذرة من ارتفاع ملحوظ في نسب الرطوبة، ما يؤدي إلى زيادة الإحساس بدرجات الحرارة على مختلف أنحاء الجمهورية.

حالة الطقس ودرجات الحرارة

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة

وأوضحت الهيئة، أن البلاد ستشهد طقسا معتدلا رطبا خلال ساعات الصباح الباكر، يتحول إلى شديد الحرارة رطب نهارا على أغلب الأنحاء، بينما يسود طقس حار رطب على السواحل الشمالية، ويكون الطقس مائلا للحرارة رطبا خلال ساعات الليل.

أبرز الظواهر الجوية المتوقعة

شبورة مائية صباحا

تتكون شبورة مائية خلال الفترة من الرابعة وحتى الثامنة صباحا على عدد من الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، خاصة الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد، مرورا بالقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحيانا على بعض المناطق.

حالة الطقس ودرجات الحرارة

نشاط للرياح

وتوقعت الهيئة نشاطا للرياح على أغلب أنحاء الجمهورية على فترات متقطعة، بدءا من الثلاثاء 30 يونيو وحتى السبت 4 يوليو، بما يسهم في تلطيف الأجواء نسبيا خلال بعض الفترات.

ارتفاع نسب الرطوبة

وأكدت الهيئة أن ارتفاع نسب الرطوبة سيزيد من الإحساس بدرجات الحرارة عن القيم المسجلة في الظل، بفارق يتراوح بين درجة واحدة و3 درجات مئوية.

حالة الطقس ودرجات الحرارة

درجات الحرارة المتوقعة

القاهرة الكبرى والوجه البحري: تسجل درجات الحرارة العظمى ما بين 35 و36 درجة مئوية، بينما تتراوح الحرارة المحسوسة بين 36 و38 درجة.

السواحل الشمالية: تتراوح درجات الحرارة العظمى بين 30 و31 درجة، فيما تسجل الحرارة المحسوسة ما بين 33 و34 درجة.

شمال الصعيد: تسجل العظمى ما بين 37 و39 درجة، بينما تصل الحرارة المحسوسة إلى 40 درجة.

جنوب الصعيد: تشهد أعلى درجات الحرارة خلال هذه الفترة، حيث تتراوح العظمى بين 41 و43 درجة، فيما تصل الحرارة المحسوسة إلى 44 درجة، خاصة خلال ذروة الموجة الحارة يوم الخميس 2 يوليو.

نصائح هيئة الأرصاد للمواطنين

ودعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين إلى توخي الحذر أثناء القيادة في ساعات الصباح الباكر بسبب انخفاض الرؤية الأفقية الناتج عن الشبورة المائية، مع ضرورة تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة، والإكثار من شرب السوائل، ومتابعة النشرات الجوية والتحديثات اليومية الصادرة عن الهيئة للاطلاع على أي تغيرات في حالة الطقس.

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