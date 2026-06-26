احذروا الحرارة المحسوسة.. بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الجمعة 26 يونيو

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانًا تحذيريًا للمواطنين بشأن حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة، الموافق 26 يونيو، حيث تشهد البلاد أجواءً صيفية حارة مصحوبة بارتفاع ملحوظ في نسب الرطوبة، مما يزيد من الإحساس الفعلي بحرارة الطقس بقيم تتراوح بين درجة ودرجتين مئويتين فوق المعدلات المسجلة في الظل، حيث أوضحت الهيئة أن هذه الموجة تأتي مع بدايات فصل الصيف لتهيمن على أغلب أنحاء الجمهورية.

​تفاصيل الحالة الجوية نهارًا وليلاً

​وفقًا لبيان الأرصاد، يسود اليوم الجمعة طقس معتدل الحرارة رطب في الصباح الباكر، ليتغير تدريجيًا مع تقدم ساعات النهار ويصبح حارًا رطبًا على مناطق شمال البلاد وصولاً إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري، بينما ترتفع درجات الحرارة بشكل حاد لتصبح الأجواء شديدة الحرارة على مناطق جنوب البلاد وجنوب الصعيد.

أما خلال الليل، فتشهد أغلب الأنحاء طقسًا معتدلاً ورطبًا، يميل للحرارة نسبيًا على مناطق جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

​ظواهر جوية وتأثير الرطوبة والرياح

​أشارت الأرصاد إلى أن تدفق الكتل الهوائية الرطبة القادمة من البحر المتوسط هو السبب الرئيسي وراء زيادة نسبة بخار الماء في الهواء، مما يرفع من درجات الحرارة "المحسوسة".

كما حذرت الهيئة من ظاهرة الشبورة المائية التي تتكون في الصباح الباكر، وتحديدًا من الساعة الرابعة حتى الثامنة صباحًا، على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، الوجه البحري، مدن القناة، وسط سيناء، وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحيانًا مما يتطلب الحذر أثناء القيادة.

​في المقابل، تنشط الرياح أحيانًا على فترات متقطعة في معظم أنحاء الجمهورية بسرعة تتراوح بين 30 و35 كيلومترًا في الساعة، وهو ما يساعد نسبيًا في تلطيف الأجواء الجافة بالمناطق المكشوفة، دون تأثير يُذكر على حركة الملاحة البحرية. كما لفتت الهيئة إلى احتمال ظهور سحب منخفضة متفرقة قد يصاحبها رذاذ خفيف غير مؤثر على بعض مناطق السواحل الشمالية.

​درجات الحرارة المتوقعة في المدن الرئيسية

​تأتي درجات الحرارة المقدرة اليوم الجمعة على النحو التالي:

​ـ القاهرة الكبرى: العظمى 35 درجة مئوية (والمحسوسة تصل إلى 36 درجة)، والصغرى 24 درجة.

​ـ الإسكندرية والسواحل الشمالية الغربية: العظمى 30 درجة مئوية، والصغرى 21 درجة.

​ـ شمال الصعيد: العظمى تسجل 37 درجة مئوية (والمحسوسة تقترب من 40 درجة).

​ـ جنوب الصعيد (أسوان وقنا): العظمى تتراوح بين 41 و42 درجة مئوية، وهي الأعلى حرارة.

​نصائح وإرشادات الأرصاد للمواطنين

​بناءً على هذه المؤشرات، وجهت هيئة الأرصاد الجوية حزمة من النصائح الهامة للمواطنين لتفادي الإجهاد الحراري، وأبرزها تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة خاصة خلال ساعات الذروة من الظهر وحتى الرابعة عصرًا.

كما شددت على ضرورة تناول كميات وفيرة من المياه والسوائل على مدار اليوم، وارتداء الملابس القطنية الفاتحة، فضلاً عن أهمية توخي قائدي المركبات الحيطة التامة خلال فترة الشبورة الصباحية لضمان السلامة على الطرق.