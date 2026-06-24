قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تطور خطير.. مستندات جديدة فى أزمة شكاوي زيزو والزمالك| تفاصيل
بسام راضي: العلاقات بين مصر وإيطاليا وصلت إلى أعلى درجات التعاون
مصدر مقرب من ترامب يكشف عن خطة لترشيح إيفانكا للرئاسة
اليماحي: الأمة العربية تمر بمرحلة دقيقة واستثنائية تحتاج للتضامن والتكاتف
إحالة أوراق المتهم بإشعال النيران في عمه بالمنوفية إلي المفتي
مونديال 2026.. آخر تحضيرات منتخب مصر لمواجهة إيران.. صور
نشر محتوي خادش.. تخفيف حكم حبس البلوجر هدير عبد الرازق وأوتاكا من 3 سنوات لـ عامين
بنسبة نجاح 64.54%.. اعتماد نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية بقنا
"بوليتيكو": روته يسعى لاحتواء خلافات ترامب مع الناتو قبل قمة أنقرة
بالاسم ورقم الجلوس .. ننشر نتيحة الشهادة الإعدادية بالقليوبية
بسبب مضيق هرمز.. ترامب يهدد بوقف المفاوضات مع إيران
استشهاد طفل فلسطيني وإصابة آخرين جراء قصف إسرائيلي جنوب قطاع غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

مركز المناخ يحذر: موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد بدءاً من الجمعة المقبل

موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد
موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد
خالد يوسف

تنتظر البلاد أياما صيفية شديدة القسوة؛ هكذا جاءت مؤشرات مركز معلومات تغير المناخ، الذي أعلن الطوارئ وحذر من موجة حارة استثنائية تضرب كافة الأنحاء بدءاً من الجمعة المقبل، وتستمر دون فواصل، مما يضع القطاعين الزراعي والخدمي أمام تحدٍّ جديد لمواجهة ذروة الإشعاع الشمسي والارتفاع غير المسبوق في درجات الحرارة ليلاً ونهاراً.

موجة حارة استثنائية تضرب البلاد

أصدر مركز معلومات تغير المناخ بمركز البحوث الزراعية، بالتنسيق مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تحذيرًا عاجلًا للمزارعين والمواطنين من موجة حرارية طويلة ومستمرة تبدأ اعتبارًا من الجمعة المقبلة وتستمر لمدة أسبوعين على الأقل، بالتزامن مع البداية الفلكية والرسمية لفصل الصيف.

ووفقاً لقراءات نماذج الإنذار المناخي المبكر، من المتوقع أن تبدأ هذه الموجة شديدة الحرارة اعتباراً من يوم الجمعة القادم ولمدة أسبوعين كاملين على الأقل (حتى 9 يوليو)، وهي الفترة التي تواكب حسابياً من 18 بؤونة إلى 2 أبيب بالتقويم القبطي.

3 ظواهر مناخية استثنائية خلال الموجة الحارة

أوضح الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ، أن هذه الفترة ستشهد 3 مظاهر مناخية استثنائية.

​ـ تتابع الموجات دون فواصل: استمرار الأجواء شديدة الحرارة نهاراً (ارتفاع حرارة الليل)، مما لا يمنح الكائنات الحية أو النباتات فرصة للتعافي الحراري.

​ـ ارتفاع نسب الرطوبة: تزايد الرطوبة النسبية خاصة في الصباح الباكر، مما يزيد من شعورنا بالحرارة بقيم تتراوح بين 1 إلى 2 درجة فوق المعلن.

​ـ زيادة الإشعاع الشمسي: تدفق طاقة حرارية عالية خلال ساعات النهار.

مركز المناخ يُحذر من أضرار على المحاصيل

حذر رئيس مركز معلومات تغير المناخ، من ارتفاع معدلات "تنفس الظلام" للنباتات نتيجة حرارة الليل، وهو ما يؤدي إلى هدم المادة الجافة وزيادة إفراز هرمون الإيثيلين، الأمر الذي ينعكس سلبًا على تحجيم الثمار والحبوب ويدفعها إلى النضج المبكر.

كما لفت إلى زيادة خطورة الحشرات حرشفية الأجنحة، وعلى رأسها دودة الحشد الخريفية، خاصة على زراعات الذرة المتأخرة في الوجه البحري وشمال الصعيد.

وأوضح أن احتياجات النباتات للمياه سترتفع بنسبة تتراوح بين 20 و25% فوق المعدلات الصيفية المعتادة، مع زيادة احتمالات الإصابة بلسعات الشمس على ثمار الرمان والطماطم، وظهور بعض الأمراض المرتبطة بالرطوبة والحرارة مثل البياض الزغبي.

ودعا "فهيم"، المواطنين، على صعيد الصحة العامة، إلى تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة خلال ساعات الظهيرة، للوقاية من ضربات الشمس والإجهاد الحراري.

نصائح سريعة للتعامل مع هذه الموجة

​للمواطنين: تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة (من 12 ظهراً حتى 4 عصراً)، والإكثار من شرب المياه والسوائل حتى دون الشعور بالعطش.

​للمزارعين: ينصح مركز المناخ بتنظيم فترات الري وتجنب الري تماماً وقت الظهيرة، مع تكثيف الفحص الدوري للمحاصيل (خاصة الذرة) لمواجهة أي نشاط متوقع للآفات الحشرية مثل دودة الحشد الخريفية التي تنشط في هذه الأجواء.

مركز المناخ موجة شديدة الحرارة تغير المناخ موجة حارة استثنائية ذروة الإشعاع الشمسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 جميع المحافظات

أسعار الدواجن

أكبر انخفاض منذ سنوات.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

مرتبات شهر يوليو

موعد الصرف وقيمة الزيادة .. مرتبات شهر يوليو 2026 لجميع العاملين بالدولة

الدواجن

الفراخ تكسر حاجز الـ60 جنيهًا.. والبيض يواصل الهبوط اليوم الأربعاء 24-6-2026

مشغولات ذهبية

عيار 18 يهبط دون الـ 5 آلاف جنيه.. انهيار تاريخي في أسعار الذهب بمصر

محافظ المنوفية

بنسبة نجاح 69,87 %..محافظ المنوفية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية دور مايو 2026

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 24 يونيو.. عيار 21 بكام؟

القوات المسلحة -صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي

خط أحمر | القوات المسلحة تجهض مخططات التهريب والتنقيب غير المشروع عن الذهب.. وتحبط تهديدات الأمن القومي المصري

ترشيحاتنا

طلعت مصطفى

فتح التملك العقاري للأجانب بالسعودية يمنح دفعة قوية لمشروع "بنان" ومشروعات طلعت مصطفى المستقبلية

مطار القاهرة

تجربة طوارئ ناجحة في مطار القاهرة لمحاكاة تعطل القطار الآلي بين الصالات

اجتماع وزير الري لتوقيع عقود الشراكة بين القاع العام والخاص

وزير الري: نحرص على دراسة مختلف الآليات التمويلية الحديثة لدعم تنفيذ المشروعات المائية

بالصور

تكثيف الرقابة على 49 حمام سباحة بالشرقية وسحب عينات دورية

سباحة
سباحة
سباحة

مكرونة السي فود الكريمية.. وصفة فاخرة بمذاق المطاعم في أقل من 30 دقيقة

مكرونة السي فود الكريمية.. وصفة فاخرة بمذاق المطاعم في أقل من 30 دقيقة
مكرونة السي فود الكريمية.. وصفة فاخرة بمذاق المطاعم في أقل من 30 دقيقة
مكرونة السي فود الكريمية.. وصفة فاخرة بمذاق المطاعم في أقل من 30 دقيقة

لضبط المكيف في الصيف.. درجة واحدة قد توفر الكثير من الكهرباء

لضبط المكيف في الصيف.. درجة واحدة قد توفر الكثير من الكهرباء
لضبط المكيف في الصيف.. درجة واحدة قد توفر الكثير من الكهرباء
لضبط المكيف في الصيف.. درجة واحدة قد توفر الكثير من الكهرباء

حقيقة تآكل الموتور بعد تحويل السيارة للغاز الطبيعي

تحويل السيارة للغاز الطبيعي
تحويل السيارة للغاز الطبيعي
تحويل السيارة للغاز الطبيعي

فيديو

توم كروز

توم كروز يعود بوجه جديد في «Digger»يجمعه بالمكسيكي إيناريتو

القوات المسلحة -صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي

خط أحمر | القوات المسلحة تجهض مخططات التهريب والتنقيب غير المشروع عن الذهب.. وتحبط تهديدات الأمن القومي المصري

إغلاق ٨ مصانه سيارات

موجودة بالسوق المصرية.. الصين تغلق 8 مصانع سيارات بشكل مفاجئ

حقيقة قضية بورسعيد

ضحكوا عليها.. رسالة محامية قــ.ـاتـ.لة والدتها ببورسعيد بعد تنفيذ حكم الإعــ. دام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور يكتب: أجمل ما يمنحه الحب لا علاقة له بالحب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تكنولوجيا الحفر تؤمن طاقة مصر

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: اعترافات أمام آلة الصراف الآلي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: سيكولوجية الشرير المحبوب في الدراما المصرية

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك نفر حتب

المزيد