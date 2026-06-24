مركز المناخ يحذر: موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد بدءاً من الجمعة المقبل

تنتظر البلاد أياما صيفية شديدة القسوة؛ هكذا جاءت مؤشرات مركز معلومات تغير المناخ، الذي أعلن الطوارئ وحذر من موجة حارة استثنائية تضرب كافة الأنحاء بدءاً من الجمعة المقبل، وتستمر دون فواصل، مما يضع القطاعين الزراعي والخدمي أمام تحدٍّ جديد لمواجهة ذروة الإشعاع الشمسي والارتفاع غير المسبوق في درجات الحرارة ليلاً ونهاراً.

موجة حارة استثنائية تضرب البلاد

أصدر مركز معلومات تغير المناخ بمركز البحوث الزراعية، بالتنسيق مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تحذيرًا عاجلًا للمزارعين والمواطنين من موجة حرارية طويلة ومستمرة تبدأ اعتبارًا من الجمعة المقبلة وتستمر لمدة أسبوعين على الأقل، بالتزامن مع البداية الفلكية والرسمية لفصل الصيف.

ووفقاً لقراءات نماذج الإنذار المناخي المبكر، من المتوقع أن تبدأ هذه الموجة شديدة الحرارة اعتباراً من يوم الجمعة القادم ولمدة أسبوعين كاملين على الأقل (حتى 9 يوليو)، وهي الفترة التي تواكب حسابياً من 18 بؤونة إلى 2 أبيب بالتقويم القبطي.

3 ظواهر مناخية استثنائية خلال الموجة الحارة

أوضح الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ، أن هذه الفترة ستشهد 3 مظاهر مناخية استثنائية.

​ـ تتابع الموجات دون فواصل: استمرار الأجواء شديدة الحرارة نهاراً (ارتفاع حرارة الليل)، مما لا يمنح الكائنات الحية أو النباتات فرصة للتعافي الحراري.

​ـ ارتفاع نسب الرطوبة: تزايد الرطوبة النسبية خاصة في الصباح الباكر، مما يزيد من شعورنا بالحرارة بقيم تتراوح بين 1 إلى 2 درجة فوق المعلن.

​ـ زيادة الإشعاع الشمسي: تدفق طاقة حرارية عالية خلال ساعات النهار.

مركز المناخ يُحذر من أضرار على المحاصيل

حذر رئيس مركز معلومات تغير المناخ، من ارتفاع معدلات "تنفس الظلام" للنباتات نتيجة حرارة الليل، وهو ما يؤدي إلى هدم المادة الجافة وزيادة إفراز هرمون الإيثيلين، الأمر الذي ينعكس سلبًا على تحجيم الثمار والحبوب ويدفعها إلى النضج المبكر.

كما لفت إلى زيادة خطورة الحشرات حرشفية الأجنحة، وعلى رأسها دودة الحشد الخريفية، خاصة على زراعات الذرة المتأخرة في الوجه البحري وشمال الصعيد.

وأوضح أن احتياجات النباتات للمياه سترتفع بنسبة تتراوح بين 20 و25% فوق المعدلات الصيفية المعتادة، مع زيادة احتمالات الإصابة بلسعات الشمس على ثمار الرمان والطماطم، وظهور بعض الأمراض المرتبطة بالرطوبة والحرارة مثل البياض الزغبي.

ودعا "فهيم"، المواطنين، على صعيد الصحة العامة، إلى تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة خلال ساعات الظهيرة، للوقاية من ضربات الشمس والإجهاد الحراري.

نصائح سريعة للتعامل مع هذه الموجة

​للمواطنين: تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة (من 12 ظهراً حتى 4 عصراً)، والإكثار من شرب المياه والسوائل حتى دون الشعور بالعطش.

​للمزارعين: ينصح مركز المناخ بتنظيم فترات الري وتجنب الري تماماً وقت الظهيرة، مع تكثيف الفحص الدوري للمحاصيل (خاصة الذرة) لمواجهة أي نشاط متوقع للآفات الحشرية مثل دودة الحشد الخريفية التي تنشط في هذه الأجواء.