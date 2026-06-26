أوروبا تحت تأثير القبة الحرارية.. توقعات طقس الأيام القادمة في مصر

نشرت هيئة الأرصاد الجوية، صورًا للأقمار الصناعية، تشير إلى وقوع أوروبا تحت وطأة القبة الحرارية والموجة شديدة الحرارة، خلال هذه الفترة، بالتزامن مع الموجة شديدة الحرارة التي تضرب محافظات مصر.

قالت هيئة الأرصاد، إن الموجة شديدة الحرارة تستمر في التأثير على غرب أوروبا، نتيجة سيطرة قبة حرارية في طبقات الجو العليا، بالتزامن مع ارتفاع نسب الرطوبة بالقرب من سطح الأرض، مما أدى إلى ارتفاع كبير في درجات الحرارة هناك.

استمرار تأثير القبة الحرارية

وتجاوزت درجات الحرارة حاجز 40 درجة مئوية في عدد من الدول، من بينهم فرنسا وإسبانيا وإنجلترا وألمانيا، مما تسبب في تسجيل عدد من الوفيات فى بعض من هذه الدول، في تأكيد جديد على أن موجات الحر الشديدة تُعد من أخطر الظواهر الجوية التي تهدد صحة الإنسان.

أما في جمهورية مصر العربية، قالت هيئة الأرصاد، إن الأجواء تستمر حارة رطبة على شمال البلاد، وشديدة الحرارة على جنوب البلاد، مع انخفاض ملحوظ في نسب الرطوبة على مناطق جنوب الجمهورية، مما يجعل الإحساس بحرارة الطقس هناك أقل تأثرًا بالرطوبة مقارنةً بشمال البلاد.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة والظواهر الجوية المؤثرة خلال الفترة من السبت 27 يونيو وحتى الأربعاء 01 يوليو 2026، محذرة من استمرار الارتفاع في نسب الرطوبة الذي يزيد من الإحساس بحرارة الطقس في الظل بقيم تتراوح ما بين درجة إلى درجتين مئويتين عن المعدلات المعلنة.

وأوضحت الإدارة العامة للتنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة، أنه يسود طقس معتدل الحرارة رطب في الصباح الباكر، ويتحول إلى حار رطب نهاراً على مناطق شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى والوجه البحري، في حين يشتد وطء الحرارة ليصبح شديد الحرارة على جنوب البلاد، بينما يسود طقس معتدل الحرارة رطب ليلاً على أغلب الأنحاء، ويميل للحرارة على مناطق جنوب الصعيد.

شبورة مائية ونشاط للرياح على فترات متقطعة

وعلى صعيد الظواهر الجوية، حذر بيان الأرصاد من تكون شبورة مائية صباحية (من الساعة 4 وحتى الساعة 8 صباحاً) على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، ومدن القناة، ووسط سيناء، وشمال الصعيد، مؤكداً أنها قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق السريعة والزراعية والقريبة من المسطحات المائية.

كما توقعت الهيئة نشاطاً ملحوظاً للرياح أحياناً على أغلب أنحاء الجمهورية وفترات متقطعة، وذلك طوال الفترة الممتدة من السبت وحتى الأربعاء المقبل، مما يسهم جزئياً في تلطيف الأجواء المسائية المرتفعة بالرطوبة.

درجات الحرارة في مصر الأيام القادمة

وفيما يخص درجات الحرارة وتحولاتها اليومية، تشهد القاهرة الكبرى والوجه البحري استقراراً نسبياً؛ حيث تسجل الحرارة العظمى يومي السبت والأحد 35 درجة مئوية بينما تكون المحسوسة 36 درجة، وترتفع العظمى بمقدار درجة واحدة لتسجل 36 درجة مئوية أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء، في حين تصل درجات الحرارة المحسوسة الفعلية إلى 37 درجة مئوية نتيجة الرطوبة.

أما في السواحل الشمالية للبلاد، فتسجل الحرارة العظمى يوم السبت 30 درجة (المحسوسة 32)، وتنخفض العظمى يوم الأحد لتسجل 29 درجة (المحسوسة 31)، لتعاود الارتفاع يوم الاثنين وتسجل 30 درجة (المحسوسة 32)، وتستقر العظمى يومي الثلاثاء والأربعاء عند 31 درجة مئوية بينما تصل المحسوسة إلى 33 درجة.

طقس شديد الحرارة يضرب محافظات شمال وجنوب الصعيد

وتشهد محافظات شمال الصعيد أجواءً شديدة الحرارة طوال الأسبوع؛ حيث تسجل الحرارة العظمى يومي السبت والأحد 37 درجة مئوية (المحسوسة 38)، وترتفع العظمى يوم الاثنين إلى 38 درجة مئوية (المحسوسة 39)، ثم تسجل العظمى يوم الثلاثاء 38 درجة وتصل المحسوسة إلى 39، قبل أن تبلغ العظمى يوم الأربعاء 37 درجة مئوية بمحسوسة تصل إلى 38 درجة.

وتسجل محافظات جنوب الصعيد المعدلات الأعلى حرارة على مستوى الجمهورية؛ إذ تستقر درجات الحرارة العظمى يومي السبت والأحد عند 40 درجة مئوية بينما تبلغ المحسوسة الفعلية 41 درجة، ويسجل الجنوب قفزة إضافية أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء لتستقر الحرارة العظمى عند 41 درجة مئوية، في حين تصل درجات الحرارة المحسوسة تحت تأثير نسب الرطوبة إلى 42 درجة مئوية.