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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

هل تواجه مصر موجة حر مماثلة لأوروبا؟.. "الأرصاد" تحسم الجدل وتكشف خريطة طقس الجمعة

حالة الطقس
حالة الطقس
تقرير أخبار البلد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، اليوم الجمعة، طقس حار رطب نهاراً على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل ليلاً رطب على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وذكرت الهيئة- في بيان، اليوم- أنه متوقع شبورة مائية صباحاً على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق، كما متوقع نشاط رياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

وعن حالة البحر المتوسط.. متوقع أن تكون معتدلة، مع ارتفاع الأمواج من 1.5 متر إلى 2 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر متوقع أن تكون معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع الأمواج من 1.5 متر إلى 2.5 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية، وبالنسبة لحالة خليج السويس تكون معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع الأمواج من 1.5 متر إلى 2.5 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

المدينة العظمى المحسوسة الصغرى

القاهرة 35  24

العاصمة الجديدة 34 23

6 اكتوبر 35  23

بنها 34  24

دمنهور 33  22

وادى النطرون 34  23

كفر الشيخ 33  22

بلطيم 31  21

المنصورة 33  23

الزقازيق 35  24

شبين الكوم 34  23

طنطا 34  22

دمياط 30  21

بورسعيد 31  24

الاسماعيلية 37  22

السويس 36  24

العريش 32  22

رفح 31  21

رأس سدر 37  24

نخل 35  22

كاترين 31  15

الطور 32  22

طابا 32  22

شرم الشيخ 38  28

الغردقة 37  27

الاسكندرية 30  21

العلمين 30  22

مطروح 29  21

السلوم 31  21

سيوة 37  21

رأس غارب 37  25

سفاجا 38  26

مرسى علم 37  26

شلاتين 38  26

حلايب 36  25

أبو رماد 37  25

مرسى حميرة 37  26

أبرق 36  26

جبل علبة 36  27

رأس حدربة 35  26

الفيوم 36  22

بني سويف 36  22

المنيا 37  22

أسيوط 37  22

سوهاج 39  24

قنا 42  26

الأقصر 40  26

أسوان 41  26

الوادى الجديد 39  24

أبوسمبل 39 25

هيئة الأرصاد شديد الحرارة الرياح ارتفاع الأمواج درجات الحرارة

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