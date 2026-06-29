أخبار خدمية.. أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الإثنين

قدم موقع “صدى البلد” مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم الاثنين، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، بجانب متابعة درجات الحرارة.

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم الاثنين 29 يونيو 2026.

سعر الذهب اليوم



الذهب

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 4946 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 5770 جنيه.

أما جرام الذهب عيار 24، فسجّل 6594 جنيها للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب 46160 جنيه.



واستعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم، الاثنين 29 يونيو 2026.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم

الدولار الأمريكي

سعر البيع: 49.60 جنيه

سعر الشراء: 49.47 جنيه.

اليورو

سعر البيع: 56.28 جنيه

سعر الشراء: 56.12 جنيه.

الجنيه الإسترليني

سعر البيع: 65.32 جنيه

سعر الشراء: 65.13 جنيه.

الريال السعودي

سعر البيع: 13.21 جنيه

سعر الشراء: 13.17 جنيه.

الدرهم الإماراتي

سعر البيع: 13.51 جنيه

سعر الشراء: 13.47 جنيه

وقالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة المعلنة تُقاس وفق المعايير الدولية داخل كشك خشبي في الظل، بينما تعكس درجات الحرارة المحسوسة تأثير العوامل الجوية، وعلى رأسها ارتفاع نسب الرطوبة، على إحساس المواطنين بالحرارة.

وأوضحت غانم خلال مداخلة عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن الرطوبة المرتفعة خلال فصل الصيف قد تزيد الإحساس بالحرارة بمقدار يتراوح بين درجتين وأربع درجات، مشيرة إلى أن تسجيل 36 درجة مئوية في القاهرة قد يقابله شعور فعلي يصل إلى 38 أو 39 درجة، فيما لا تعكس قراءات عدادات السيارات درجة حرارة الهواء الحقيقية.

وأضافت أن نسب الرطوبة تتجاوز حاليًا 80% في القاهرة الكبرى والوجه البحري، وتصل إلى 90% في المناطق الساحلية، مع توقعات بارتفاعها خلال شهري يوليو وأغسطس، داعية المواطنين إلى تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس وقت الظهيرة، والوجود في أماكن جيدة التهوية للحد من الشعور بارتفاع الحرارة.