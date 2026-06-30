حالة الطقس اليوم.. تحذير عاجل لسكان القاهرة والصعيد

تشهد حالة الطقس اليوم اهتمامًا واسعًا من المواطنين مع استمرار الأجواء الصيفية شديدة الحرارة على مختلف أنحاء الجمهورية، حيث كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعاتها لطقس الثلاثاء 30 يونيو 2026، محذرة من ارتفاع نسب الرطوبة التي تزيد الإحساس بدرجات الحرارة الفعلية بما يتراوح بين درجة واحدة و3 درجات مئوية، إلى جانب عدد من الظواهر الجوية التي تستوجب الحذر، خاصة خلال فترات الصباح والظهيرة.



حالة الطقس اليوم.. أجواء شديدة الحرارة

أوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن البلاد تتأثر بكتل هوائية رطبة ترفع الإحساس بدرجات الحرارة، حيث يسود طقس مائل للحرارة ورطب خلال ساعات الصباح الباكر، ثم ترتفع درجات الحرارة تدريجيًا ليسود طقس شديد الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال وجنوب الصعيد، بينما تكون الأجواء حارة ورطبة على السواحل الشمالية.



وخلال ساعات الليل، تميل الأجواء إلى الاعتدال نسبيًا مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة، وهو ما يجعل الشعور بالحرارة قائمًا حتى بعد غروب الشمس.

ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة المحسوسة

تشير توقعات هيئة الأرصاد إلى أن حالة الطقس اليوم تتأثر بشكل واضح بارتفاع نسب الرطوبة، وهو ما يؤدي إلى زيادة درجات الحرارة المحسوسة مقارنة بالقيم المسجلة في الظل.

ففي القاهرة الكبرى، تسجل درجة الحرارة العظمى 37 درجة مئوية، بينما تصل الحرارة المحسوسة إلى نحو 39 درجة، نتيجة ارتفاع الرطوبة.

أما محافظات جنوب الصعيد، فتشهد أجواء شديدة الحرارة، مع تسجيل درجات حرارة تصل إلى 43 درجة مئوية، الأمر الذي يتطلب تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة.

الظواهر الجوية المتوقعة اليوم

تتضمن حالة الطقس اليوم عددًا من الظواهر الجوية المهمة التي تستوجب الانتباه، وتشمل:

ارتفاع نسب الرطوبة بما يزيد الإحساس بدرجات الحرارة.

تكون شبورة مائية من الرابعة حتى الثامنة صباحًا على مناطق من شمال البلاد والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحيانًا.

نشاط للرياح بسرعة تتراوح بين 30 و35 كيلومترًا في الساعة على فترات متقطعة.

فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق السلوم ومطروح وسيوة بنسبة تصل إلى 30%.

اضطراب في حركة الملاحة البحرية بخليجي السويس والعقبة، مع ارتفاع الأمواج إلى ما بين 2.5 و4 أمتار.

ظهور سحب منخفضة على بعض المناطق الساحلية قد يصاحبها رذاذ خفيف غير مؤثر.

درجات الحرارة المتوقعة في المحافظات

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية درجات الحرارة المتوقعة في عدد من المحافظات، وجاءت كالتالي:

القاهرة: العظمى 37 درجة، الصغرى 24 درجة.

الإسكندرية: العظمى 31 درجة، الصغرى 23 درجة.

مطروح: العظمى 29 درجة، الصغرى 24 درجة.

سوهاج: العظمى 41 درجة، الصغرى 26 درجة.

قنا: العظمى 43 درجة، الصغرى 27 درجة.

أسوان: العظمى 43 درجة، الصغرى 28 درجة.



وتؤكد هذه القراءات استمرار الأجواء الحارة على معظم أنحاء الجمهورية، خاصة في محافظات جنوب الصعيد.

كيف تؤثر الرطوبة على الشعور بالحرارة؟

من أبرز ملامح حالة الطقس اليوم ارتفاع نسب الرطوبة، والتي تؤثر بشكل مباشر على إحساس الإنسان بدرجات الحرارة.

وتوضح الهيئة أن زيادة الرطوبة تقلل من قدرة الجسم على تبريد نفسه عبر التعرق، ما يجعل الطقس يبدو أكثر حرارة من الدرجات المسجلة فعليًا، خصوصًا خلال ساعات الظهيرة.

ولهذا يشعر المواطنون بارتفاع كبير في الحرارة رغم أن الأرقام الرسمية قد تبدو أقل من الإحساس الفعلي.

تحذيرات الأرصاد للمواطنين

وجهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عدة تحذيرات للمواطنين، أبرزها ضرورة الحذر أثناء القيادة في الصباح الباكر بسبب الشبورة المائية، خاصة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

كما شددت على أهمية تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة، والإكثار من شرب المياه والسوائل للحفاظ على ترطيب الجسم، مع تقليل المجهود البدني في فترات الحرارة المرتفعة.

وأكدت الهيئة ضرورة متابعة النشرات الجوية الرسمية بصورة مستمرة لمعرفة أي تحديثات قد تطرأ على الأحوال الجوية.



نصائح مهمة لمواجهة الطقس الحار

مع استمرار الأجواء الصيفية، ينصح الخبراء باتباع مجموعة من الإرشادات لتقليل تأثير الحرارة المرتفعة، ومن أهمها:

تجنب الخروج في أوقات الذروة قدر الإمكان.

الإكثار من شرب المياه والعصائر الطبيعية.

ارتداء الملابس القطنية الفاتحة والواسعة.

استخدام القبعات والنظارات الشمسية عند التعرض للشمس.

تهوية المنازل وأماكن العمل بصورة جيدة.

عدم ترك الأطفال أو كبار السن داخل السيارات المغلقة.

تناول الفواكه والخضروات التي تحتوي على نسب مرتفعة من المياه.

وفي ظل استمرار الأجواء الحارة، تبقى حالة الطقس اليوم محل متابعة يومية من جانب المواطنين، خاصة مع توقعات استمرار ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة خلال الأيام المقبلة، وهو ما يستدعي الالتزام بالتعليمات الوقائية للحفاظ على الصحة وتجنب التعرض للإجهاد الحراري أو ضربات الشمس.