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حالة الطقس غدًا الإثنين 29 يونيو 2026.. الأرصاد تحذر من الرطوبة
حالة الطقس غدًا.. شديد الحرارة والمحسوسة بالقاهرة تلامس الـ40 درجة
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الإشراف العام
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حالة الطقس غدًا.. شديد الحرارة والمحسوسة بالقاهرة تلامس الـ40 درجة

حالة الطقس غدًا
حالة الطقس غدًا
عبد العزيز جمال

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس غدا الإثنين 29 يونيو 2026، ليكون معتدل الحرارة ورطباً في الصباح الباكر، يتحول تدريجياً إلى شديد الحرارة ورطب نهاراً على أغلب الأنحاء، مع بقاء الأجواء حارة ورطبة على السواحل الشمالية، بينما يسود طقس مائل للحرارة ورطب ليلاً على أغلب الأنحاء.

وتشير التوقعات إلى أن البلاد ستتعرض لموجة من الارتفاع الملحوظ في نسب الرطوبة، مما يزيد من الإحساس الفعلي بدرجات الحرارة، خاصة مع استمرار تأثير الكتل الهوائية الرطبة القادمة من البحر المتوسط، وهو ما يستدعي اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة من قبل المواطنين، خاصة في ساعات النهار الحارة.
 

حالة الطقس و درجات الحرارة

درجات الحرارة المتوقعة والمحسوسة غدا

جاءت درجات الحرارة العظمى في الظل (المتوقعة والمحسوسة) على النحو التالي:

القاهرة الكبرى: العظمى 36 درجة، والمحسوسة 38 درجة.

الوجه البحري: العظمى 35 درجة، والمحسوسة 37 درجة.

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 30 درجة، والمحسوسة 33 درجة.

السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 32 درجة، والمحسوسة 35 درجة.

شمال الصعيد: العظمى 39 درجة، والمحسوسة 40 درجة.

جنوب الصعيد: العظمى 41 درجة، والمحسوسة 42 درجة.

درجات الحرارة العظمى والصغرى في المدن الرئيسية

أوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة غدا في عدد من المدن الرئيسية:

القاهرة: العظمى 36، الصغرى 25.

الإسكندرية: العظمى 31، الصغرى 23.

مطروح: العظمى 29، الصغرى 21.

سوهاج: العظمى 40، الصغرى 25.

قنا: العظمى 41، الصغرى 25.

أسوان: العظمى 42، الصغرى 26.

الظواهر الجوية المصاحبة للطقس غدا

تتضمن الظواهر الجوية المتوقعة غدا عدة عناصر تؤثر على الأجواء وتستدعي الحذر من قبل المواطنين وقائدي المركبات:
 

حالة الطقس غدًا

ارتفاع نسب الرطوبة: يزيد الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح من (1 إلى 3) درجات، مما يجعل الأجواء أكثر حرارة مما هو مسجل في النشرات الجوية.

الشبورة المائية: تتكون من الساعة 4 إلى 8 صباحاً على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحياناً وتؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض الطرق، مما يستدعي توخي الحذر أثناء القيادة في الصباح الباكر.

نشاط الرياح: تنشط الرياح أحياناً بسرعات تتراوح من (30 إلى 35) كم/ساعة على القاهرة الكبرى وجنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

السحب المنخفضة: تظهر فرص ضعيفة لتكون بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة، وقد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

نصائح للتعامل مع الأجواء الحارة والرطبة

مع توقعات بارتفاع درجات الحرارة ونسب الرطوبة، تقدم هيئة الأرصاد والجهات المعنية مجموعة من النصائح للتعامل مع الأجواء الحارة والرطبة، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة في جنوب الصعيد التي قد تتجاوز 42 درجة مئوية:

تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترات الذروة بين الساعة 12 ظهراً و4 عصراً.

ارتداء الملابس القطنية الفاتحة والواسعة لتخفيف الشعور بالحرارة.

شرب كميات كافية من الماء والسوائل طوال اليوم لتجنب الجفاف والإجهاد الحراري، بمعدل لا يقل عن 2-3 لترات يومياً.

استخدام وسائل الوقاية من أشعة الشمس مثل القبعات والنظارات الشمسية وواقي الشمس.

تشغيل التكييف أو المراوح في الأماكن المغلقة مع تهويتها بشكل جيد.

تجنب بذل المجهود البدني الشاق في أوقات الظهيرة.

متابعة النشرات الجوية اليومية للتعرف على أي تحديثات في حالة الطقس.

التأكد من تهوية السيارات قبل استخدامها في الأجواء الحارة.

عدم ترك الأطفال أو كبار السن في السيارات المغلقة تحت أشعة الشمس.

الحرص على تناول وجبات خفيفة ومتوازنة، والإكثار من الفواكه والخضروات الطازجة التي تحتوي على نسبة عالية من الماء.
 

حالة الطقس غدا

تأثير الرطوبة على الإحساس بدرجات الحرارة

تعد الرطوبة العالية من أبرز سمات فصل الصيف في مصر، حيث تزيد من الإحساس الفعلي بدرجات الحرارة بما يتراوح بين 1 إلى 3 درجات، مما يجعل درجات الحرارة المحسوسة أعلى من المسجلة في الظل.

وتأتي معظم الكتل الهوائية المؤثرة على البلاد من فوق البحر المتوسط، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع نسب الرطوبة، خاصة في المناطق الساحلية والشمالية، مما يزيد من شعور المواطنين بالحر الشديد حتى في الأيام التي لا تشهد ارتفاعاً كبيراً في درجات الحرارة المسجلة.

حالة الطقس حالة الطقس غدا درجات الحرارة المتوقعة والمحسوسة درجات الحرارة المتوقعة والمحسوسة غدا درجات الحرارة العظمى والصغرى الهيئة العامة للأرصاد الجوية

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